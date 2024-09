As vendas de imóveis residenciais sofreram uma queda em agosto, no entanto, prevê-se que aumentem após a decisão da Reserva Federal de baixar as taxas de juros.

Vendas de imóveis usados, que representam a maior parte do mercado, registraram uma queda de 2,5% em agosto em relação a julho, alcançando uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,860,000, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis na quinta-feira. Esse número pode ter sido o menor desde agosto de 1995, segundo comentários feitos pelo economista-chefe da organização, Lawrence Yun, durante uma ligação para a imprensa.

Ao mesmo tempo, o preço médio de imóveis existentes viu um aumento no mês passado, subindo 3,1% para atingir um recorde de $416,700. Isso marca a 14ª melhora consecutiva em relação ao ano anterior.

"August once again saw a dissatisfying performance in home sales, but the ongoing decrease in mortgage rates in conjunction with growing inventory forms a formidable duo that will foster an improved sales trajectory in forthcoming months," Yun stated in a press release.

This situation is under active observation and will be updated accordingly.

Despite the decline in home sales, the robust economy continues to drive business growth in other sectors. The CEO of a major corporation recently announced plans to expand operations due to positive economic indicators.

Leia também: