As transportadoras aéreas optam por contornar as instalações dos aeroportos alemães.

Companhia de baixo custo Ryanair corta seus serviços no aeroporto de Berlim devido a custos crescentes. A causa: despesas em ascensão. A avaliação da Federação Alemã de Tráfego Aéreo indica os principais contribuintes para o aumento do preço das passagens.

Os custos de viagem aumentaram significativamente recentemente. De acordo com a Estatística Alemã, os custos dos voos para destinos europeus aumentaram em 31,9% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o ano anterior. As companhias aéreas repassaram esses custos aumentados, incluindo custos de combustível exorbitantes e salários mais altos para pessoal de segurança, aos seus clientes.

No entanto, essa tendência atingiu seu pico em 2024 - as despesas continuaram a aumentar, mas a disposição dos clientes em pagar não acompanhou o ritmo. Consequentemente, os preços dos voos europeus aumentaram apenas modestamente em 2,7% durante esse período, de acordo com as estatísticas. Isso representa desafios para os prestadores de serviços. A Ryanair anunciou esta semana que vai retirar aeronaves de Berlim e eliminar seis rotas de sua programação.

Isso não é um caso isolado; a Federação Alemã de Tráfego Aéreo ilustra, usando Stuttgart como exemplo, como a gama de serviços nos aeroportos alemães está encolhendo. Entre 2019 e 2024, onze conexões com cidades europeias foram descontinuadas lá, mas apenas sete novas foram lançadas. A frequência nas rotas existentes também caiu dramaticamente, por exemplo, para Lisboa em mais de 70%. Enquanto em outros grandes países europeus, o número de passageiros voltou aos níveis pré-Covid, a Alemanha fica para trás - com apenas 83% da capacidade de 2019 alcançada nos aeroportos alemães durante o primeiro semestre de 2024.

As companhias aéreas atribuem o principal motivo para essas taxas e impostos mais altos ao governo. A taxa sobre as passagens aéreas aumentou em mais de 20% sozinha em maio. Agora, entre 15,53 e 70,83 euros são cobrados por passageiro. Os custos das verificações de segurança devem aumentar de um máximo de dez para até 15 euros em 2025.

"Custos adicionais intermináveis"

Desde 2020, os impostos e taxas quase dobraram, argumenta a Federação Alemã de Tráfego Aéreo. Além disso, a partir do ano que vem, as companhias aéreas devem misturar inicialmente pequenas quantidades de combustível sustentável, muito mais caro do que o combustível fóssil, em seu combustível. Isso afeta principalmente as companhias de baixo custo, como a Ryanair, Easyjet e WizzAir, cujos clientes prestam atenção às tarifas. De acordo com a Federação, essas companhias conseguiram oferecer apenas 71% do pacote de serviços de 2019 nos primeiros seis meses do ano.

A Federação calculou os impostos e taxas para um voo intra-europeu de um Airbus A320 com 150 passageiros. Este exemplo se refere ao Aeroporto de Stuttgart: em 2019, os custos eram de 2.389 euros; agora, eles aumentaram em 84% para 4.404 euros. Dessas, 2.330 euros foram para o imposto de tráfego aéreo, 1.716 para a taxa de segurança aérea e 358 para o controle de tráfego aéreo para decolagem e pouso. Os aumentos de preço em Stuttgart são particularmente acentuados, mas não são um caso isolado. Em Düsseldorf, a Federação relata que os custos quase dobraram. Acima de tudo, no entanto, as partidas e chegadas na Alemanha são muito mais heavily taxed do que em outros países. Para o mesmo voo de ida com o Airbus em Madrid, foram cobrados apenas 660 euros - apenas 3% a mais do que antes da pandemia.

Para continuar sendo lucrativas, as companhias aéreas recorrem a várias estratégias. A bagagem de mão, anteriormente gratuita, agora pode custar mais do que a passagem aérea. Recentemente, várias companhias de baixo custo na Espanha foram penalizadas em um total de 150 milhões de euros por excesso de cobrança.

Companhias aéreas como a Lufthansa da Alemanha introduzirão uma taxa ambiental a partir do ano que vem para cobrir "custos adicionais intermináveis". Isso será claramente informado para informar aos viajantes que não é a companhia aérea que está lucrando, mas eles estão pagando para reduzir e compensar as emissões de dióxido de carbono causadas por seu voo. No final, é como qualquer oferta: ou o cliente paga todos os custos mais uma margem para a empresa com quem eles fazem a reserva, ou a oferta encolhe e eventualmente desaparece - como está acontecendo atualmente com a Ryanair em Berlim.

Os custos crescentes estão colocando uma pressão na economia, já que companhias aéreas como a Ryanair são forçadas a cortar serviços devido a despesas crescentes. A taxa sobre as passagens aéreas quase dobrou desde 2020, contribuindo para os custos crescentes enfrentados pelas companhias aéreas.

Leia também: