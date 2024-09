As taxas de juros das hipotecas atingem o seu ponto mais baixo desde fevereiro de 2023.

A taxa fixa de 30 anos de hipoteca típica está em 6,2%, segundo o comunicado da Freddie Mac de 12 de setembro. Este valor representa uma queda em relação à semana anterior, quando estava em 6,35%, e está significativamente abaixo do pico de duas décadas de 7,79% registrado em outubro de 2023.

A tendência de queda nas taxas de hipoteca começou em agosto, impulsionada por rumores de redução das taxas de juro, especialmente após um relatório de emprego de julho menos robusto do que o esperado. Desde então, as taxas vêm diminuindo gradualmente.

"As taxas de hipoteca caíram mais de meio ponto percentual nas últimas seis semanas, atingindo seu ponto mais baixo desde fevereiro de 2023", declarou Sam Khater, economista-chefe da Freddie Mac, em um comunicado à imprensa. "As taxas continuam a cair devido aos dados econômicos mais brandos que estamos vendo. No entanto, os potenciais compradores de casas ainda estão hesitantes, enquanto equilibram os altos preços das casas e as persistentes escassez de oferta de imóveis."

Dados que indicam inflação decrescente e um mercado de trabalho enfraquecido estão proporcionando uma base para que o Federal Reserve implemente sua primeira redução de taxa de juro desde 2020. Esta redução está prevista para ocorrer na próxima reunião do Federal Reserve, na próxima semana.

Embora o Federal Reserve não tenha controle direto sobre as taxas de hipoteca, suas ações podem influenciá-las através de ajustes nos rendimentos dos títulos. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos, que é influenciado pelas decisões de taxa de juro do Fed, tem caído nas últimas semanas devido a informações que sugerem que as pressões de preços estão diminuindo e o mercado de trabalho não está intensificando tão rapidamente quanto o esperado.

A queda nas taxas de hipoteca tem sido benéfica para alguns negócios, pois lhes permite obter custos de empréstimo mais baixos para suas operações. A saúde geral da economia depende de vários fatores, e a atual tendência nas taxas de hipoteca é um deles.

