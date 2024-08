- As rendições inflexíveis de personalidades beligerantes

Após a surpreendente eliminação de Thorsten Legat (55), da categoria Alpha, no último episódio, o ambiente no acampamento mudou drasticamente. Alguns acreditam que se trata de uma má piada e passam seu tempo procurando por ele, incrédulos. No 14º dia de "Eu Sou uma Celebridade - A Luta nas Selvas" (transmissão ao vivo no RTL+, depois na TV linear no RTL no dia seguinte), mais cabeças começam a cair inesperadamente.

Em uma entrevista com RTL, o ex-jogador de futebol, Legat, expressou sua decepção, mas aceitou graciosamente sua eliminação, reconhecendo que os outros o eliminaram estrategicamente por ser seu maior oponente.

Darwinismo: Sobrevivência do Mais Apto

Enquanto isso, Georgina Fleur (34) percebe que os aliados próximos de Thorsten parecem comemorar sua partida em vez de lamentá-la. Ela vê seu cálculo de melhores chances para si mesma vencer a coroa da selva. E, de fato, a estrela de reality suíça Elena Miras (32) exclama alegremente no telefone da selva, "Meu maior oponente está fora. Agora posso vencer ainda melhor!"

Enquanto os outros mostram pouca simpatia, a apresentadora Sonja Zietlow (56) conclui sarcasticamente, "Agora, há um darwinismo reverso no acampamento: Sobrevivência do Mais Apto."

Kader Vê um Futuro Próspero para Gigi

Após a inicial surpresa da eliminação de Legat, Kader Loth (51) começa a ler as palmas das mãos dos acampados. Ela aprendeu um pouco de leitura de cartas com sua tia e prevê uma carreira bem-sucedida para Gigi Birofio (25), mas alerta para potenciais problemas financeiros devido à má gestão de dinheiro. Ela também vê vários filhos em seu futuro.

Ela lê a palma de Georgina e comenta, "Uau, suas mãos estão incrivelmente sujas!" Ela também prevê que Georgina conhecerá um homem de negócios internacional que "a carregará em suas mãos".

Uma Apostagem Subtil para Remover um Concorrente

A leitura de sorte não dura muito, porém, já que Elena Miras retorna do telefone da selva com uma carta preocupante. Os astros restantes são solicitados a indicar um concorrente para eliminação. A reviravolta? Se ninguém votar, ninguém terá que sair. No entanto, o concorrente com mais votos terá que sair no dia seguinte.

Após uma discussão interna entre solidariedade do grupo e vitória pessoal, Sarah Knappik (37), Kader, Eric Stehfest (35) e Mola Adebisi (por seus valores cristãos) decidem não votar. No final, Elena anuncia o resultado da votação, "Eric, você recebeu o maior número de votos e deixará o acampamento pela manhã."

Eric aceita a notícia com surpreendente tranquilidade a princípio, dizendo, "Tudo bem. Eu poderia ter adivinhado isso." Mas duas sentenças depois, o astro da TV heavily tattooed percebe, "As suspeitas que eu tinha sobre as pessoas serem duas caras nesta selva estavam corretas." Ele fica frustrado por ter sido eliminado dessa maneira, "não em um desafio difícil, como verdadeiros lendas deveriam."

Na segunda-feira, Eric deixa o acampamento "com a cabeça erguida", convicto de que deu tudo de si nos testes. "Eu estava apenas determinado", diz Stehfest.

Antes de partir, os apresentadores surpreendem-no com um "pequeno presente de despedida": Ele pode enviar duas das cinco "Rainhas da Selva" restantes - Elena, Danni Büchner (46), Kader, Sarah e Georgina - para uma prova na selva. Com um estranho sorriso no rosto, ele escolhe as duas concorrentes mais odiadas, Elena e Georgina. Elas concordam em "entrar juntas e sair juntas" e até compartilham um abraço amigável.

Elena Desiste Durante o Desafio "Noite das Damas"

As duas rivais devem enfrentar imediatamente um horrível desafio "Noite das Damas" chamado "Tudo que dói". Como Zietlow explica, a "Selva das Lendas" é temporariamente transformada na "Selva do Deitar": As duas devem entrar em uma cova com vários códigos numéricos nas paredes que correspondem a sete fechaduras numeradas com estrelas. Quando os códigos são decifrados, é claro, uma série de animais terríveis aparecerá na escura masmorra...

Mas antes que o jogo comece de verdade, a geralmente dura Elena Miras cede à pressão e explode em lágrimas, gritando, "Eu não posso fazer isso!" Ela está muito com medo de ser "enterrada viva" lá dentro. Em sua aflição, sua rival Georgina Fleur a surpreende ao confortá-la sem hesitar. No entanto, Elena encerra abruptamente a prova conjunta após alguns segundos com as palavras, "Eu sou uma estrela, tire-me daqui."

A intimidadora prova termina antes mesmo de começar - e a vitoriosa Elena está fora. Ela deixa sua substituta com as seguintes palavras, "Diga a Gigi para vencer o show para mim, certo?"

Na entrevista após a prova, ela continua a atacar sua oponente, "Georgina ainda está no jogo. Eu a deixei ter, mas tenho que dizer, ela só está dormindo. Eu deveria ainda estar no jogo, mas é a vida e você tem que aceitá-la." Apesar de tudo, ela está incrivelmente orgulhosa de si mesma, "por toda a minha jornada aqui". Ela deu tudo de si e mostrou "quem eu sou e do que sou capaz".

