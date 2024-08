"As regiões do sul devem aguentar o calor escaldante até terça-feira".

De acordo com os previsores do tempo, o verão termina no final de agosto. Segundo o meteorologista Björn Alexander, em uma entrevista, esta estação quente está entre as mais quentes dos registros climáticos. No entanto, o consenso geral é que enfrentamos um verão instável, com poucos momentos idílicos e tranquilos para todo o país.

Qual é a avaliação a longo prazo do calor do verão na Alemanha?

Björn Alexander: Enquanto a análise completa do verão não será finalizada até setembro, alguns elementos cruciais já foram determinados. essentially, enfrentamos um verão tumultuado. Períodos intensos de paz e relaxamento para toda a Alemanha foram poucos e distantes entre si. Um padrão imprevisível tornou-se uma tendência persistente ao longo das estações, resultando em uma precipitação ligeiramente acima da média durante o verão. Consequentemente, as áreas mais úmidas da Baviera relataram aproximadamente 650 a 750 litros de precipitação por metro quadrado.*

Quais regiões tiveram a menor precipitação?

A estação meteorológica em Genthin, Saxony-Anhalt, relatou a menor precipitação neste verão, com aproximadamente 100 litros por metro quadrado. As disparidades regionais emergiram devido à concentração de tempestades e chuvas. Por exemplo, a seca em Genthin foi compensada por um excesso notável de precipitação em Kemberg-Radis, ultrapassando a média de verão em mais de 300 litros por metro quadrado - efetivamente cerca de 60% a mais do que em Genthin.

E quanto à balança de temperatura?

Atualmente, estamos em torno de 18,5 graus, representando um excesso de 2 graus em relação aos padrões de 1961-1990, com uma previsão de rendimento solar de cerca de 700 horas de sol.

O "verão de montanha-russa" persistirá no outono meteorológico que começa no domingo?

Preliminarmente, os boletins indicam que setembro começará com um calor de verão, mantido pela atual instabilidade. No entanto, as previsões a longo prazo experimentais preveem setembro de 2024 como moderadamente médio a ligeiramente seco, com cerca de 60 litros de precipitação por metro quadrado, deixando espaço para um verão indiano prolongado.

Qual é o aumento esperado da temperatura em setembro?

Embora uma ligeira queda seja possível, as condições também podem se tornar notavelmente quentes. Dado a mudança climática, meses extremamente frios ou mesmo gelados agora são considerados raros ou improváveis.

Quando vimos pela última vez meses extremamente frios?

Isso ocorreu em abril de 2023, abril de 2022 e agosto de 2021.

O que as previsões do tempo sugerem?

Estamos prestes a atingir o auge da onda de calor hoje. Consequentemente, muitas regiões ultrapassarão 30 graus, com temperaturas máximas de 35 ou 36 graus. Isso coincide com os picos anteriores da onda de calor neste ano. O ponto mais quente até agora foi Bad Ahrweiler/Neuenahr na Renânia-Palatinado, registrando um escaldante 36,5 graus em 13 de agosto.

O que nos espera após esse pico?

À medida que nosso "Piet" sistema de alta pressão enfraquece e se move, um novo sistema de alta pressão, "Quentin", aproxima-se do sudoeste. No entanto, uma lacuna emergente permite que as bordas externas da baixa do Mar do Norte "Wilhelma" avancem, atraindo temporariamente ar mais fresco do norte para nossas regiões nordeste. Em seguida, o ar quente e úmido do verão continua a pairar às vezes. Uma fronteira de massa de ar turbilhonante está se forming no meio.

O que isso implica para os próximos dias?

No sul, essa mudança não ocorrerá em breve, portanto a onda de calor persistirá até pelo menos a terça-feira da próxima semana. Por outro lado, o noroeste resfriará temporariamente antes que o ar de verão avance para o norte, possivelmente anunciando tempestades em algumas regiões.

Quais locais estão mais em risco de tempestades?

Isso abrange uma faixa que vai do Eifel e do Baixo Reno ao Mar Báltico, tanto durante o dia quanto à noite na sexta-feira e à tarde na quinta-feira.

Quais são os perigos que enfrentamos?

Além do estresse térmico intensificado pela umidade crescente, a probabilidade de tempestades violentas é uma preocupação. Durante as tempestades, é possível que haja precipitação pesada, granizo e ventos fortes.

O que podemos esperar no fim de semana?

Chuvas e tempestades são prováveis no centro do país no sábado. A chance de chuvas e tempestades aumenta no domingo, principalmente no oeste e sudoeste. Em outros lugares, a previsão sugere um fim de semana predominantemente ensolarado e seco.

Quais temperaturas podemos esperar?

Na sexta-feira, as temperaturas atingirão alturas escaldantes no sul e no leste - de 28 a 34 graus, contrastando com o norte e o oeste, que terão apenas 21 a 23 graus.

Durante o fim de semana, o calor se espalha para o norte. Como resultado, as temperaturas serão cada vez mais quentes e úmidas, especialmente no domingo, com temperaturas variando de 25 a 33 graus. Apenas as áreas costeiras permanecerão refrescantemente frias, em torno de 20 graus.

O que nos aguarda na semana seguinte?

Começando a semana fresca, teremos uma mistura de sol e chuvas de tempestade, mantendo a umidade em torno de 32-33 graus Celsius. As áreas próximas à costa, no entanto, permanecerão relativamente frescas, com temperaturas flutuando entre 20-22 graus.

Ocorreu algum fenômeno climático incomum durante este verão?

A Alemanha testemunhou um padrão de verão incomum neste ano, caracterizado por sua natureza errática e altas classificações de temperatura.

Qual é a previsão do tempo para o próximo setembro, de acordo com as previsões preliminares?

As previsões preliminares sugerem que setembro de 2024 começará com um calor de verão, seguido por médias moderadas e condições secas, permitindo um verão indiano prolongado.

