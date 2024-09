As reduções forçadas do orçamento impõem-se às operações da Boeing.

Boeing havia chegado a um acordo com os líderes sindicais sobre uma solução para a disputa salarial. No entanto, os membros sindicais de base não ficaram satisfeitos com o aumento de 25% nos salários acordado e decidiram tomar uma posição firme ao votar a favor de uma paralisação com uma maioria esmagadora. Isso vai certamente colocar uma pressão financeira na empresa.

A Boeing, principal fabricante aeroespacial dos EUA, está considerando impor um congelamento de contratações em resposta à greve de seu maior sindicato. Além disso, os aumentos salariais dos funcionários estão suspensos e os pedidos aos fornecedores de seus aviões 737, 767 e 777 serão reduzidos. Além disso, estão sendo considerados afastamentos temporários tanto de trabalhadores quanto de gerentes. Um analista estima que a greve pode custar à empresa aproximadamente $500 milhões por semana.

"Esta paralisação representa um desafio significativo para nossa recuperação e precisamos implementar as medidas adequadas para proteger nossa liquidez e proteger nosso futuro comum", disse o diretor financeiro da Boeing, Brian West, em um comunicado. Outras medidas incluem a proibição de voos luxuosos para a gerência e a suspensão dos aumentos salariais relacionados ao transporte. A participação em eventos aeroportuários será limitada.

A decisão de greve dos membros do maior sindicato da Boeing em Seattle na semana passada parou a produção industrial dos aviões mais vendidos. Milhares de trabalhadores da aviação que constroem os aviões 737, 777 e 767 da Boeing iniciaram a ação trabalhista logo após a meia-noite de sexta-feira. Eles haviam rejeitado anteriormente o acordo de negociação coletiva alcançado entre os líderes sindicais e a gerência da Boeing.

Anos sem aumentos salariais significativos para os funcionários

A greve deve afetar a Boeing financeiramente. A empresa luta com despesas crescentes e dívidas após uma série de reveses. Em janeiro, uma porta de cabine se desprendeu de um Boeing 737 Max durante um voo com a Alaska Airlines. Uma greve prolongada pode piorar ainda mais a cadeia de suprimentos da aviação e aumentar a escassez de aeronaves entre as companhias aéreas.

Já está claro que elaborar um novo acordo com o sindicato será caro para a Boeing. Antes da greve, os membros do sindicato rejeitaram uma oferta que teria resultado em um aumento de 25% na renda ao longo de um período de quatro anos, com uma maioria de cerca de 95%. Os trabalhadores haviam aceitado aumentos salariais mínimos nos últimos tempos enquanto o custo de vida na região aumentava.

Os membros do sindicato, insatisfeitos com o aumento salarial acordado, estão defendendo uma solução mais justa, referindo-se a ela como 'além do aumento inicialmente proposto'. A pressão financeira da paralisação levou a Boeing a considerar várias medidas de corte de custos, uma das quais é o congelamento de novas contratações, muitas vezes referido como 'outras restrições de contratação'.

