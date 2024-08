- As pessoas se beneficiam de comprar móveis acessíveis

Parece que os alemães estão reduzindo significativamente as compras de móveis. O setor de móveis alemão prevê uma queda nas vendas nominais de 7 a 9% neste ano, de acordo com Jan Kurth, CEO da associação VDM. Após a correção pela inflação, a queda será ainda mais significativa.

No primeiro semestre, apesar dos custos crescentes, as empresas registraram uma queda de 9% nas vendas em comparação ao ano anterior, com ambos os setores de móveis de cozinha e móveis estofados sofrendo perdas significativas. A situação econômica ruim na Alemanha continua sendo um problema sério, sem sinais de melhora. O índice de confiança do consumidor, compilado pela GfK e NIM, caiu significativamente em agosto.

Os preços dos móveis aumentaram dramaticamente desde 2020, com camas ficando 21% mais caras e móveis estofados aumentando em 16%. Apesar de uma ligeira desaceleração da dinâmica de preços, não se pode descartar aumentos de preços modestos, de acordo com Kurth. A taxa lenta de construção de novas casas continua sendo uma preocupação.

No entanto, Kurth mantém a esperança. "Acreditamos que atingimos o fundo do poço", disse ele. O ambiente empresarial melhorado e o aumento dos salários reais proporcionam motivos para otimismo. As plataformas de compras online como Temu ou Shein não representam uma ameaça significativa à indústria, que afirma que a maioria dos móveis ainda é comprada em lojas físicas, com cerca de metade dos produtos vindo do exterior.

As vendas de móveis diminuíram no ano passado, e muitas empresas foram obrigadas a recorrer ao trabalho parcial devido às circunstâncias desafiadoras. Em agosto, 38% das empresas pesquisadas solicitaram isso. O fechamento de empresas conhecidas, como HÜLSTA, que encerrou as operações em 1º de junho, e Opti-Wohnwelt e Schröder, que recentemente pediram falência, é um lembrete sombrio da situação.

Christoph Lamsfuß do instituto de pesquisa de varejo IFH identificou vários fatores contribuindo para a crise: "Após anos de investimento em suas próprias casas durante a pandemia, a indústria de móveis agora enfrenta uma queda nas vendas. Os investimentos privados estão sendo direcionados para viagens desde o fim da pandemia. No entanto, os salários reais têm visto aumentos significativos recentemente, o que terá um impacto positivo no consumo".

Recentemente, a indústria de móveis encolheu novamente. Atualmente, há 417 empresas, em comparação com 431 no ano passado. A força de trabalho diminuiu de 75.300 para 71.841.

Dada a situação econômica atual na Alemanha, os consumidores estão cautelosos com as compras de móveis, o que leva a uma queda nas vendas. A associação VDM espera uma queda significativa nas vendas nominais para o setor de móveis, com ambos os consumidores nacionais e internacionais afetados.

