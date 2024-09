As pessoas nos Estados Unidos estão expressando preocupações sobre as oportunidades de emprego.

Recentes descobertas da pesquisa de consumidores do The Conference Board revelam uma mudança significativa na percepção dos americanos sobre a condição econômica do país e o mercado de empregos futuro. O Índice de Confiança do Consumidor mergulhou para 98,7 em setembro, marcando uma queda significativa em relação à figura revisada de agosto, que foi de 105,6. Surpreendentemente, essa queda superou as previsões dos economistas.

De acordo com Dana Peterson, economista-chefe do The Conference Board, "a confiança do consumidor sofreu uma queda significativa em setembro, aproximando-se do fim inferior da faixa persistente observada nos últimos dois anos". A queda de setembro foi a maior desde agosto de 2021, e todas as componentes do Índice apresentaram deterioração.

Esta situação está em constante evolução e será atualizada à medida que novas informações ficarem disponíveis.

As empresas podem ser significativamente impactadas devido à queda da confiança do consumidor, já que os hábitos de gastos podem mudar. A atual queda na percepção dos consumidores sobre a economia e o mercado de trabalho do país pode influenciar diversas decisões empresariais.

