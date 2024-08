As organizações estão erroneamente a concentrar os seus esforços de busca nos locais errados para os aprendizes.

Promoções de empregos online estão em expansão, mas um estudo revelou que as empresas não estão alinhadas com os hábitos digitais dos potenciais aprendizes e estão utilizando as plataformas incorretas. O estudo também destacou a diminuição da importância do diploma do ensino médio.

Uma pesquisa envolvendo pessoas de 14 a 25 anos revelou que um em cada quatro reclamou da falta de oportunidades de aprendizado na Alemanha. A principal razão para essa desconexão entre as empresas e os potenciais aprendizes pode ser a falta de publicidade online de vagas de emprego em plataformas de mídia social relevantes. Essa conclusão foi tirada de uma pesquisa conjunta de jovens e negócios realizada pela Fundação Bertelsmann e pelo Instituto da Economia Alemã (IW).

Tanto jovens quanto corporações concordam que a busca por vagas de aprendizado é principalmente feita online. Eles confiam heavily em postagens de empregos online e colocações através da Agência Federal de Emprego. Para o estudo, Iconkids & Youth, em nome da Fundação Bertelsmann, pesquisou mais de 1.700 jovens de 14 a 25 anos em fevereiro e março. O IW, por sua vez, pesquisou os gerentes de pessoal de 895 empresas entre março e maio.

As empresas ignoram amplamente o TikTok

Há disparidades no uso das redes sociais. Embora as gerações mais jovens sejam mais ativas em plataformas como o YouTube, o TikTok e o Snapchat, 70% das empresas anunciam suas vagas de emprego no Facebook - apesar de apenas um quarto dos jovens passar tempo lá. Em contraste, 30% dos jovens usam regularmente o TikTok, que é usado por menos de 4% das empresas. A única plataforma que recebe acordo de ambos os grupos é o Instagram.

Os autores do estudo sugerem que as empresas deveriam modificar suas estratégias de comunicação para se alinhar com os hábitos digitais das gerações mais jovens para atrair mais potenciais candidatos. Os métodos tradicionais de anúncio de vagas de emprego nos jornais ou em quadros de avisos não devem ser ignorados, especialmente para jovens com menor nível de educação.

Habilidades moles ganham importância

De acordo com três quartos das empresas pesquisadas, as habilidades e atributos dos candidatos estão se tornando cada vez mais importantes, enquanto as qualificações formais estão se tornando menos significativas. Essa tendência deveria ser enfatizada com mais eficácia: Apenas pouco mais da metade dos jovens sente que suas habilidades pessoais são importantes. Um terço até expressamente discorda. "Os jovens não devem ter medo de se candidatar com notas mais baixas, mas sim ter fé em suas forças", aconselha Clemens Wieland, especialista em treinamento vocacional na Fundação Bertelsmann.

O treinamento é geralmente visto como positivo: Mais de 80% das empresas e jovens o veem como uma boa base para uma carreira. Seis em cada dez respondentes também acreditam que é possível ter uma vida confortável depois com um aprendizado. No entanto, mais da metade das empresas e mais de 60% dos jovens acreditam que o treinamento duplo não é valorizado o suficiente na sociedade.

