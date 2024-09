As oficiais de futebol feminina da DFB encontram uma partida inesperada.

Treinador da seleção de futebol Christian Wück agora precisa planejar sem um goleiro de primeira linha. Merle Frohms anunciou sua saída da seleção nacional. A jogadora de 29 anos não serve mais ao novo treinador, tendo sido substituída antes da vitória olímpica e agora quer se concentrar nos jogos do clube.

Frohms pendurou as chuteiras da seleção. Ela não estava mais à disposição do novo treinador Wück. Os Jogos Olímpicos, em que a equipe alemã garantiu a medalha de bronze enquanto ela assistia do banco, marcaram sua última partida.

"Desde a Copa do Mundo do ano passado, senti que o torneio olímpico em Paris seria meu último com a seleção nacional", afirmou Frohms em um comunicado da DFB. "Reflito sobre seis anos cheios de eventos e inesquecíveis, caracterizados por numerous altos e baixos. Representar meu país como número um em dois grandes torneios foi uma honra, mas também extremamente desafiador fisica e mentalmente. No futuro, desejo ter mais tempo com a família e amigos."

Frohms continuará sua carreira no clube com o VfL Wolfsburg: "A partir de agora, me dedicarei completamente e de coração ao VfL Wolfsburg em campo." Ela até levantou a Copa DFB com eles neste mês de maio.

Wück, que agora assume o cargo de treinador da seleção nacional interino Horst Hrubesch, lamentou a saída de Frohms: "Gostaria muito de ter treinado Merle e expressei isso diretamente a ela." A diretora esportiva da equipe, Nia Künzer, também admirou a goleira: "Estou verdadeiramente triste com a decisão de Merle. Ela sempre foi um valioso ativo para nossa equipe, uma reserva confiável e uma excelente jogadora. Suas apresentações contribuíram significativamente para os sucessos da nossa equipe, como a impressionante EURO 2022, em que terminamos em segundo lugar."

Frohms fez sua estreia na seleção nacional em 6 de outubro de 2018, em uma vitória por 3 a 1 contra a Áustria. Ela foi a terceira goleira na Copa do Mundo de 2019 e jogou na EURO de 2022 e na Copa do Mundo de 2023 que foi um desastre. Inicialmente, Hrubesch a preferia, mas a trocou logo antes dos Jogos Olímpicos, optando pela Ann-Katrin Berger. No total, Frohms atuou em 52 partidas internacionais como goleira da Alemanha.

Diz-se que Frohms não é a única jogadora da seleção nacional a considerar a aposentadoria. Alguns jogadores estabelecidos podem optar por se aposentar após o sucesso olímpico. Por exemplo, há rumores de que a defensora central Marina Hegering e até mesmo a capitã Alexandra Popp podem se aposentar. Popp até considerou encerrar sua carreira na DFB após a Copa do Mundo de 2023.

Apesar de sua possível aposentadoria, a defensora central Marina Hegering e a capitã Alexandra Popp ainda não anunciaram suas decisões.

Com Frohms se concentrando nos jogos do clube e possíveis aposentadorias pairando no ar, a busca pelo sucesso no futebol feminino se torna ainda mais crucial para o novo treinador da seleção nacional alemã, Wück.

