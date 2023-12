As mulheres que cultivam o golfe na Índia

Enquanto o hóquei e o críquete são dois exemplos de desportos que abriram caminho, o golfe está, lenta mas seguramente, a recuperar o atraso.

Temos uma sociedade que acredita que casar aos 22 ou 23 anos e tornar-se dona de casa é importante", disse Champika Nanda Sayal, Secretária-Geral da Associação de Golfe Feminina da Índia, à CNN Living Golf durante uma recente viagem a Deli.

"Historicamente, tem sido um padrão que tem sido seguido ao longo do tempo", diz ela. "Agora, não creio que as raparigas acreditem que esta é a única coisa que têm de fazer. Temos uma enorme população de jovens indianos que estão à procura de novos caminhos na vida e o golfe é um desses caminhos".

Para aumentar a popularidade do jogo entre as mulheres, a WGA da Índia patrocina algumas das jogadoras de elite do país.

"Quando se comparam os rendimentos na Índia com os de outros países onde se joga golfe, trata-se de um jogo caro", afirma. "Somos uma organização sem fins lucrativos. Todo o nosso dinheiro reverte a favor do bem-estar das raparigas. Financiamos a sua participação em torneios internacionais.

"Tenho muito orgulho em dizer que cinco raparigas indianas se qualificaram para o Ladies European Tour em 2017 e isso diz muito do seu talento, mas só o puderam fazer porque as ajudámos financeiramente."

A estrela indiscutível do golfe feminino indiano é Aditi Ashok. A jovem de 19 anos, que já ganhou duas vezes no Ladies European Tour, está mais do que feliz em servir de modelo para as jogadoras mais jovens.

"Gosto de jogar golfe e estou feliz por poder ganhar a vida com isso. Estou apenas a tentar competir e dar o meu melhor todas as semanas no LPGA e no LET", acrescentou.

"É um bónus adicional poder inspirar os jovens fazendo o que mais gosto. Tento sempre representar-me a mim própria e ao meu desporto da melhor forma possível e trabalhar o mais arduamente que posso para que possa ter sucesso e inspirar as jovens raparigas a optarem pelo desporto como carreira."

Para Ashok, o financiamento é a única forma de garantir que as atletas indianas continuem a progredir.

Nos Jogos Olímpicos de 2016, as únicas medalhas ganhas pela Índia foram conquistadas por mulheres, pelo que penso que isso diz muito sobre o potencial do desporto feminino na Índia", afirma, referindo-se à medalha de prata conquistada por P. V. Sindhu no badminton e a Sakshi Malik, que conquistou o bronze na luta livre de 58 kg.

"Espero que as federações desportivas e o governo indiano reconheçam esse potencial e invistam igualmente nos desportos masculinos e femininos.

"No golfe, já vejo mais raparigas a jogar hoje do que quando eu era criança, o que já é uma melhoria e tenho a certeza de que só vai melhorar nos próximos anos."

Para Sayal, o sucesso de Ashok e de outros jogadores é apenas uma recompensa pelo tempo e esforço despendidos para tornar o golfe relevante na Índia.

"Não se pode imaginar de onde viemos", explicou. "Quando éramos juniores, tínhamos de procurar bolas de golfe velhas nos arbustos para jogar. Percorremos realmente um longo caminho.

"Estamos a assistir a uma mudança notável. Temos uma população de que nos podemos orgulhar. Uma Índia muito otimista, jovem e capaz de tudo.

"Adoraria ver um golfista indiano ganhar os Jogos Olímpicos em 2024 e penso que estamos a chegar lá".

