As mulheres profissionais estão conseguindo avanços em posições de liderança, mas analistas prevêem que a igualdade de gênero com os homens pode levar várias décadas.

Os recentes achados, revelados na terça-feira, mostram que as mulheres ainda enfrentam numerous obstáculos na subida da escada profissional. Como resultado, os especialistas preveem que alcançar a paridade com os homens no local de trabalho pode levar vários anos a mais. Eles definem paridade como mulheres ocupando cargos de liderança em uma proporção comparável à sua representação na população dos EUA, desde cargos de vice-presidente sênior até a C-suite.

Áreas em que as mulheres fizeram progressos

O estudo, realizado em 2024, utilizou diversas fontes, como entrevistas com cabeças de RH e empregados, dados de 281 corporações com uma força de trabalho combinada de 10 milhões de pessoas e uma pesquisa com 15.000 empregados de 27 empresas. As empresas participantes foram aquelas que responderam aos convites da McKinsey & Company e da LeanIn.Org ou expressaram interesse através de seus sites.

Os resultados da pesquisa revelam que as mulheres ocupam atualmente 29% dos cargos da C-suite, o que representa um aumento em relação aos 17% de 2015. No entanto, esse aumento ocorreu principalmente em cargos de apoio (como o chefe de RH) e não em cargos de linha diretamente ligados às receitas e às operações do negócio (por exemplo, o CEO). As mulheres também fizeram progressos no cargo de vice-presidentes e vice-presidentes sêniores desde 2018, embora novamente principalmente em cargos de apoio.

Além disso, as empresas começaram a reformular seus processos de recrutamento e avaliações de desempenho para uma abordagem mais justa. Por exemplo, 69% das empresas agora oferecem treinamento isento de viés para avaliadores, um aumento em relação aos 53% de 2015.

O relatório também destaca a importância dos gerentes diretos no progresso da carreira das mulheres. Como resultado, uma ampla maioria das empresas agora oferece mais treinamento para gerentes e enfatiza a importância de se concentrar no bem-estar dos empregados, promover a inclusão da equipe e se interessar pelo crescimento da carreira dos empregados.

A análise sugere que as mulheres percebem o local de trabalho como mais propício para sua ascensão em comparação com uma década atrás. Cerca de 60% das mulheres que participaram da pesquisa indicaram oportunidades de crescimento e desenvolvimento melhores, e mais de 70% sentiram um maior enfoque na geração de locais de trabalho respeitosos e inclusivos.

Os empregados agora desfrutam de uma gama maior de benefícios personalizados de acordo com suas necessidades para equilibrar as responsabilidades domésticas e as obrigações profissionais. De acordo com o relatório, tais assistências contribuem para uma maior satisfação e retenção dos empregados.

Por exemplo, 50% das empresas pesquisadas oferecem serviços de backup de cuidados infantis de emergência, o que representa um aumento significativo em relação a um terço das empresas que ofereciam esse serviço em 2016. Além disso, as empresas agora oferecem serviços de apoio para empregados que cuidam de familiares doentes ou pais idosos, de acordo com o estudo.

Mudanças sistemáticas necessárias para um progresso significativo

Apesar de o relatório reconhecer os desenvolvimentos positivos para as mulheres no local de trabalho, ele enfatiza que melhorias significativas são necessárias para que as mulheres alcancem uma posição igualitária em cargos de liderança ao lado dos homens.

Por exemplo, o ritmo do avanço na carreira inicial permaneceu estagnado. O estudo revela que para cada 100 homens oferecidos à sua primeira função de gerência, apenas 81 mulheres recebem uma oportunidade semelhante. Essa disparidade de gênero decorre de uma distribuição desigual da "trava quebrada", o que torna difícil para as empresas apoiar o progresso em cargos de alto nível.

O relatório revela ainda que a situação é ainda pior para mulheres de cor. Para cada 100 homens oferecidos à sua primeira função de gerência, apenas 54 mulheres negras e 65 mulheres latinas recebem tal oportunidade. Apesar de uma ligeira melhora nas taxas de promoção para mulheres negras em 2021 e 2022, seu progresso infelizmente voltou aos níveis de 2020.

Além disso, o número de empresas que implementam programas com o objetivo de recrutar mulheres, especialmente mulheres de cor, diminuiu. Agora, apenas 18% das empresas oferecem programas de recrutamento voltados para elas, uma queda significativa em relação aos 30% de 2022. Da mesma forma, os programas de estágio para mulheres de cor diminuíram, passando de 14% em 2022 para 8%.

O compromisso corporativo com a diversidade de gênero e racial parece estar diminuindo. Por exemplo, 78% das empresas examinadas listaram a diversidade de gênero como uma prioridade, o que representa uma queda em relação aos 87% de 2019. Uma queda semelhante é observada em empresas que dão alta importância à diversidade racial (agora 69% em comparação com 77% em 2019).

Finalmente, a análise revela que menos da metade das mulheres pesquisadas relatam ter recebido o devido apoio de seus gerentes, com mulheres de cor sendo significativamente mais prejudicadas. Uma vez que gerentes eficazes são cruciais para o avanço dos empregados, a falta de apoio pode ter um impacto negativo nas perspectivas de carreira das mulheres.

Com base em uma análise de dados da pipeline de talentos de uma década e nos achados do relatório, a McKinsey e a LeanIn.org estimam que alcançar a verdadeira paridade em cargos de liderança para mulheres pode levar várias décadas a mais: mais de duas para mulheres brancas (22 anos) e quase cinco (48 anos) para mulheres de cor.

Eles concluem que o progresso em direção à igualdade de gênero no local de trabalho é essencial, pois as empresas com uma maior proporção de mulheres em cargos de liderança desfrutam de inovações aprimoradas, culturas de trabalho melhores e um desempenho geral aprimorado. Além disso, as líderes mulheres servem como modelos para a próxima geração de profissionais femininas, inspirando-as a abrir novos caminhos em suas carreiras.

