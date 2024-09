- As moças assumem o papel de donas de casa

Mulheres na cozinha? No Instagram e TikTok, a hashtag #HomeMaker (Eng. tradicional dona de casa) leva a um filme surpreendentemente datado dos anos 50, mas ambientado no presente. A tendência HomeMaker celebra a imagem da dona de casa tradicional que cuida da casa, das refeições e da sua aparência com uma disposição alegre. Seu objetivo principal: um marido satisfeito.

O Encanto da Vida Doméstica

Uma autoproclamada dona de casa como "Mary, a Agricultora de Laticínios" (28), com mais de 89.000 seguidores no Instagram, recolhe ervas em vestidos florais longos, prepara bolos esponjosos extravagantes, posa com um livro de orações rosa e simpatiza com homens que têm que fazer suas próprias marmitas. Ela declara em uma publicação que ser dona de casa é a melhor carreira possível e é recompensada com carinho. Para ela, o fenômeno HomeMaker celebra "o fascínio da vida doméstica e da maternidade".

Estee D. Women (26), uma dona de casa com quase 200.000 seguidores no TikTok, também prioriza a felicidade de seu homem. Em seus vídeos, ela discute como atrair um "homem masculino" e o que constitui uma dona de casa: "É uma mulher que opta por um estilo de vida tradicional com papéis extremamente tradicionais". O homem trabalha, a mulher cuida da casa. A vida de dona de casa se torna um estilo de vida: Women é contra contratos pré-nupciais ("Porque acredito na fidelidade de meu marido") e defende que as mulheres se submetam a seus maridos.

Deus, Conservadorismo, Tarefas Domésticas

Muitos consideram essa mentalidade submissa preocupante, especialmente porque coloca as mulheres em desvantagem econômica. As donas de casa rejeitam essa crítica, como Women explicou à "CNN": "A diferença (das mulheres dos anos 50) é que temos escolha. As mulheres podem escolher ser apenas donas de casa ou trabalhar ou fazer as duas coisas".

No entanto, a jornada da dona de casa tradicional para os valores conservadores é rápida. Junto com fermentos de pão e saias longas, as donas de casa frequentemente promovem valores cristãos e ideologias conservadoras. Women é uma cristã devota e apoiadora de Trump. "Mary, a Agricultora de Laticínios" vê seu papel de dona de casa como "divinamente ordenado" e se opõe ao direito ao aborto, a indivíduos transgêneros e às vacinas, apesar de ter tido uma conta no OnlyFans antes de sua carreira de dona de casa.

Por Que tantas Jovens Mulheres São Atraídas pelo Estilo de Vida da Dona de Casa?

Então, por que tantas jovens mulheres são atraídas pelo estilo de vida da dona de casa? Em essência, é menos complexo. Women, por exemplo, viu sua mãe, que equilibrava filhos, trabalho doméstico e emprego como mãe solteira, como um mau exemplo. "Não queria lutar como ela", ela contou à "CNN".

De fato, as mulheres trabalham mais do que os homens, combinando trabalho pago e não pago. Na Alemanha, são cerca de nove horas a mais por semana, como "Der Spiegel" relatou neste ano. Os modelos de papel tradicional contornam esse desafio estrutural. Claro, se a renda puder sustentar a família.

Intrigantemente, as donas de casa e as feministas compartilham um terreno comum significativo: ambas defendem o reconhecimento do trabalho doméstico como trabalho. Se o amor e a gratidão são compensação suficiente é altamente contestável.

Apesar das críticas, muitas donas de casa, como Estee D., vêem sua escolha de abraçar papéis tradicionais como uma escolha pessoal. Elas argumentam, como Estee fez em uma entrevista à CNN, que "as mulheres podem escolher ser apenas donas de casa ou trabalhar ou fazer as duas coisas".

