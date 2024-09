As medidas de redução de custos potenciais da VW podem incluir o encerramento de instalações e demissões

A VW pode fechar fábricas e demitir trabalhadores devido a cortes orçamentários em sua marca principal. A corporação afirmou após uma reunião de gestão que está abolindo a garantia de emprego que anteriormente impedia demissões até 2029.

Os líderes da corporação consideram que as marcas sob o Volkswagen AG necessitam de uma completa transformação. "Inclusive o fechamento de fábricas de produção de automóveis e componentes não pode ser descartado na atual situação sem ações imediatas", eles afirmaram. As reduções de pessoal esperadas por meio de aposentadorias antecipadas e pacotes de demissão não são mais suficientes para alcançar as reduções de custos desejadas.

"Uma reestruturação baseada apenas em tendências demográficas não é suficiente para alcançar as necessárias modificações estruturais de curto prazo para aumentar a competitividade", afirmou a empresa em um comunicado. "Portanto, a empresa está obrigada a revogar a garantia de emprego que está em vigor desde 1994."

Conselho de Trabalho protesta contra os planos

A presidente do Conselho de Trabalho, Daniela Cavallo, manifestou forte oposição aos planos. "Esses planos representam um ataque a nossos empregos, locais e acordos coletivos de trabalho", declarou em uma edição especial do jornal do conselho de trabalho "Mitbestimmen". "Com isso, a VW está colocando em risco a si mesma e, assim, o coração da empresa. Nós nos oporemos vigorosamente a isso. Não haverá fechamento de fábricas da VW comigo!" O conselho de trabalho, em conjunto com o estado da Baixa Saxônia, detém a maioria no conselho de supervisão.

O CEO Oliver Blume justificou o curso de ação devido às condições deterioradas. "O setor automotivo europeu está enfrentando atualmente uma situação muito desafiadora e séria. A situação econômica piorou ainda mais, com a entrada de novos concorrentes na Europa", afirmou de acordo com o comunicado. "Além disso, a competitividade da Alemanha tem diminuído. Dadas essas circunstâncias, como empresa, agora devemos tomar medidas decisivas."

Marca principal tem sido uma preocupação por anos

A marca principal VW tem lutado com despesas elevadas por anos e fica muito atrás das marcas-irmãs como Skoda, Seat e Audi em termos de margem de lucro. Uma iniciativa de corte de custos lançada em 2023 foi destinada a mudar a situação e aumentar a renda em €10 bilhões até 2026. No entanto, a atual fraqueza do novo negócio agravou a situação.

Para alcançar as melhorias desejadas, agora é necessário reduzir custos mais do que o inicialmente planejado. De acordo com o "Handelsblatt", isso poderia resultar em economias adicionais de €4 bilhões. "O vento contrário tornou-se significativamente mais forte", disse o CEO da marca, Thomas Schäfer, de acordo com o comunicado. "Portanto, agora devemos intensificar nossos esforços e criar as condições para ser

