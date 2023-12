As jóias preciosas da princesa "de olhos tristes" do Irão

O seu irmão, Mohammad Reza Pahlavi, sucedeu a Reza Shah durante um período de agitação política no início da Segunda Guerra Mundial. Casado pela primeira vez com a princesa Fawzia do Egipto, o soberano tinha apenas uma filha, Shahnaz, e um irmão mais novo, Ali Reza, para lhe suceder.

Quando o seu casamento com Fawzia terminou em divórcio, era essencial que o Xá voltasse a casar para assegurar a sucessão da Coroa e a estabilidade do país. Desde o primeiro encontro em Londres, a princesa Shams ficou convencida de que a jovem Soraya era a esposa de que o seu irmão precisava e convidou-a a regressar com ela a Teerão.

Dois dias depois da sua chegada à capital iraniana, Soraya foi convidada para jantar com a rainha-mãe, Tadj ol-Molouk. Durante o jantar, o Xá foi anunciado. No dia seguinte, o pai de Soraya disse-lhe: "O Xá gostou muito de ti. Estás pronta para casar com ele?"

Vinte e quatro horas mais tarde, o noivado foi anunciado e Soraya, com 18 anos, tinha um magnífico diamante no dedo, oferecido pelo Xá.

Celebração e tragédia

O casamento deveria ter-se realizado rapidamente. No entanto, Soraya ficou acamada durante várias semanas depois de ter contraído febre tifoide. A lenda conta que o Xá lhe trazia uma joia todos os dias e a colocava na sua almofada. O casamento realizou-se finalmente a 12 de fevereiro de 1951.

Após semanas de doença, o evento revelou-se um teste físico para Soraya. Ela mal conseguia manter-se de pé. Lá fora, a neve caía sobre a cidade. O Xá ordenou a instalação de dezenas de fogões a lenha no seu palácio gelado, numa tentativa de aliviar o seu sofrimento.

Julgando que não era suficiente, o médico da corte receitou a Soraya que usasse um colete de lã por baixo do vestido até ao último momento. Por baixo das saias, Soraya calçava um par de meias de lã. Christian Dior foi encarregado de criar o vestido de noiva, mas tornou-o demasiado grande e pesado para Soraya. Os vinte metros de seda branca que compunham o vestido foram sobrecarregados com bordados dourados e strass. O resultado foi um vestido de noiva que pesava mais de 30 quilos.

Minutos antes da cerimónia, o Xá e um dos seus ajudantes cortaram com uma tesoura oito metros da cauda, para aliviar Soraya de parte do peso. Aliviada, a nova rainha do Irão quase conseguiu manter-se de pé durante a receção que se seguiu à cerimónia religiosa.

Os primeiros meses de casamento foram idílicos. Vivendo numa grande vivenda branca que não se assemelhava a um palácio, o Xá e a sua mulher viveram um romance de conto de fadas. A família imperial e o país em geral aguardavam apenas uma coisa: o nascimento de um herdeiro. No entanto, a criança não chegou.

O drama da vida privada do casal tornou-se público em outubro de 1954. Na noite do dia 26, a rainha-mãe ofereceu um jantar de família no palácio para celebrar o aniversário do Xá. Poucos dias antes, o médico de Soraya tinha confirmado que as suas esperanças de uma gravidez eram infundadas e que a chegada de um herdeiro poderia demorar anos.

O Xá, já de si taciturno, ficou furioso quando lhe disseram que o seu irmão mais novo, o príncipe Ali Reza, o próximo na linha de sucessão ao trono, não estaria presente no jantar, pois tinha-se atrasado ao sair de um grupo de caça nas florestas que banham o Mar Cáspio. No dia seguinte, a família imperial mergulhou na tristeza quando soube que o avião que transportava o príncipe de volta a Teerão se tinha despenhado.

A terrível notícia lançou a dinastia Pahlavi e o Irão num turbilhão. Ali Reza tinha dado à luz um filho, Patrick, através de uma relação com uma jovem francesa, mas os seus direitos à sucessão não eram claros. O Xá do Irão encontrava-se numa situação delicada: era o único soberano do mundo sem herdeiro.

A partir desse momento, o seu casamento com Soraya estava condenado. As pressões familiares e políticas sobre o jovem casal aumentam. O Xá e a sua mulher decidiram que a única solução para o problema era o divórcio. A dissolução do seu casamento foi devidamente anunciada a 14 de março de 1958.

Um novo começo glamoroso

Um olhar sobre alguns dos diamantes mais famosos do mundo

Soraya deixou o país e refugiou-se na Suíça, onde foi alvo dos paparazzi de todo o mundo. Baptizaram-na de "a princesa de olhos tristes". A generosidade do ex-marido permitiu-lhe viver um exílio extremamente confortável entre Roma, Munique e, por fim, Paris. Era convidada para todas as festas e tornou-se um ícone do jet set. Chegou mesmo a fazer um filme, embora não tenha sido um grande sucesso.

Onde quer que fosse ou o que quer que fosse - uma ópera de gala em Paris, uma festa em Marbella, um baile em St. Moritz - ela fazia sempre uma entrada dramática, lindamente vestida mas um pouco distante. Os seus parures de diamantes, rubis, safiras e esmeraldas eram assinados pelos maiores nomes da joalharia: Cartier, Bulgari, Harry Winston, Van Cleef & Arpels.

No início da década de 1980, quando a Revolução Islâmica no Irão reduziu os seus rendimentos, Soraya decidiu vender algumas das suas jóias. A mais bela delas, um colar de diamantes assinado Harry Winston, foi a leilão na Christie's, em Genebra, a 17 de novembro de 1988.

A princesa Soraya morreu em Paris a 25 de outubro de 2001. O Xá do Irão tinha morrido cerca de 20 anos antes, no Cairo. Não o viu depois de ter sido destronado pela revolução. O irmão, Bijan, que foi o seu único benfeitor, vivia em Munique.

Viajou para Paris para o funeral da irmã e foi aqui que também morreu pouco depois, na sequência de um ataque cardíaco. O património de Soraya foi vendido em leilão alguns meses mais tarde, em Paris. Apesar de ter vivido apenas mais alguns dias do que Soraya, Bijan era o herdeiro legal dos seus bens.

No entanto, ele não tinha nenhum herdeiro legal e todo o património da princesa de olhos tristes passou para o Estado alemão.

"Christie's: The Jewellery Archives Revealed" de Vincent Meylan, publicado pela ACC Art Books, já está disponível.

Fonte: edition.cnn.com