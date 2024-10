As interrupções no tráfego de comboios duram horas devido a confrontos entre indivíduos que apoiam o Herpes Simplex Virus (HSV).

Ao chegar à estação de trem, havia tensão - mais de 200 torcedores do Hamburger SV não puderam assistir ao jogo da segunda divisão contra o Fortuna Düsseldorf. Uma discussão entre torcedores e passageiros do trem agravou-se, resultando em ferimentos físicos dentro do veículo. O trem teve que ser parado e a presença da polícia durou várias horas.

Logo após partir da estação de Bremen, uma discussão entre os torcedores do HSV e outros passageiros ocorreu, de acordo com a Polícia Federal em Bremen. O trem foi parado em Kirchweyhe, causando uma interrupção na rede ferroviária de Bremen. A intervenção levou cerca de três horas para ser resolvida.

Parece que o conflito resultou em uma mulher de 23 anos com uma lesão na cabeça e hematomas, e um homem de 25 anos com uma sobrancelha cortada. O homem em questão usou um extintor de incêndio para se proteger. De acordo com o "Bild", outros viajantes tiveram dificuldade para respirar após o vazamento do extintor e a quebra de uma janela. Como resultado, o trem regional expresso foi retirado de serviço na estação de Kirchweyhe devido aos danos. Ambos foram hospitalizados por causa dos ferimentos.

Dado o caráter da disputa e a participação daqueles envolvidos, bem como sua possível cooperação como testemunhas, a Polícia Federal em Bremen solicitou as identidades dos passageiros do carro do trem e dos torcedores do HSV. No final, mais de 370 torcedores do HSV decidiram retornar a Hamburgo, perdendo assim a vitória por 3 a 0 em Düsseldorf.

O grupo de torcedores Nordtribüne expressou sua insatisfação com as medidas e argumentou sobre uma "operação policial exagerada" que atrapalhou o tráfego ferroviário, como compartilhado no X. Sem que ninguém soubesse, não apenas os torcedores diretamente afetados perderam a chance de assistir ao jogo em Düsseldorf, mas provavelmente também um número considerável de outros torcedores do HSV que pretendiam viajar por outros trens.

A seguir, é adicionado à lista de incidentes envolvendo torcedores do HSV: a polícia solicitou as identidades dos passageiros do carro do trem e dos torcedores do HSV devido ao conflito. Como resultado, mais de 370 torcedores decidiram retornar a Hamburgo, perdendo o jogo em Düsseldorf.

Leia também: