As figuras associadas ao tênis que rodeiam Zverev estão inundadas de detesto e intenções letais.

Mensagens de ódio online assombram estrelas do tênis, incluindo uma francesa que compartilha sua própria agressão e recebe apoio. Até mesmo a número um da Alemanha é alvo. Então, quais são as soluções viáveis para combater esse problema de forma sustentável?

Para Alexander Zverev, há apenas uma estratégia para suportar o ódio na internet: "Ignore-o." O assunto controverso ressurgiu no tênis devido à francesa Caroline Garcia publicar comentários prejudiciais contra si mesma durante o US Open. A número um da Alemanha também revelou insultos significativos nas redes sociais durante o torneio do Grand Slam em Nova York. "Veja meu Instagram, veja quanto eu recebo, quanto eles desejam a morte de minha mãe ou a minha própria", disse Zverev. "Pessoas estúpidas existem em todo o mundo."

Garcia revelou ter recebido centenas de mensagens de ódio, incluindo ameaças de morte para sua mãe. Embora lhe cause dor, ela está equipada com mecanismos de defesa aos 30 anos. "Mas ainda não é aceitável. Me preocupa quando penso em jovens jogadoras aspirantes que têm que lidar com isso", ela escreveu.

"Erodes a diversão"

A estrela em ascensão Jule Niemeier teve experiências semelhantes no início de sua carreira. Agora, ela restringe severamente a seção de comentários sob suas postagens no Instagram. "Acho muito triste porque isso erosiona a diversão", refletiu a nativa de Dortmund após sua vitória na segunda rodada do US Open sobre encontros com mensagens de ódio. "Quando você está começando no circuito, muitos não sabem como lidar com isso."

Ela passa "praticamente nenhum tempo" nas redes sociais, compartilhou a jogadora de 25 anos. No entanto, elas são uma plataforma significativa para patrocínios. "Mas eu compartilho pouco de minha vida pessoal, tendo em mente essas mensagens, para me proteger e às pessoas que amo", ela afirmou. Sua boa amiga Eva Lys havia compartilhado mensagens de ódio anteriormente - e recebeu aprovação pública após o movimento.

"Confrontar esse desastre coletivamente"

No ano passado, a Federação Francesa de Tênis introduziu uma solução tecnológica para proteger os jogadores que participam do Aberto da França de comentários odiosos. Um AI filtra mensagens indesejadas que os jogadores escaneiam um código QR para acessar suas contas nas redes sociais.

"O WTA e o ATP estão trabalhando em soluções", aprovou Niemeier - mas: "Não pode ser completamente evitado. Você vence um jogo e ainda recebe essas mensagens, o que é absolutamente bizarro." Garcia expressou preocupação para que essas plataformas tomem mais medidas contra o ódio em uma longa publicação nas redes sociais. Ela também criticou os rankings mundiais dos torneios e patrocínios de tênis com empresas de apostas, que ela acredita contribuir para hábitos de apostas pouco saudáveis. Apl

