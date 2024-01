As estrelas regressam à Arábia Saudita e o golfe feminino luta pela igualdade

O torneio regressa ao Royal Greens Golf & Country Club, na Cidade Económica Rei Abdullah, esta quinta-feira, depois de ter feito história no ano passado como o primeiro evento desportivo profissional feminino a ser realizado na Arábia Saudita.

Com um dos prémios mais ricos do calendário do Ladies European Tour (LET) - um fundo de prémios de 1 milhão de dólares - tornou-se rapidamente um dos títulos mais desejados.

A importância de ter um torneio que rompe os limites com um grande prémio não passou despercebida ao CEO do LET, Alex Armas.

"Penso que é extremamente importante porque, em todo o mundo, temos de tornar a população mais ativa e envolvida no desporto", disse Armas.

"Penso que a melhor forma de o fazer é, obviamente, através do desporto em direto na televisão e para que as pessoas se possam inspirar nestes atletas e vê-los como modelos a seguir. Ter tantos eventos desportivos com a qualidade que a Arábia Saudita está a trazer para o Reino será extremamente importante para aumentar a participação em vários desportos. O número de pessoas que se inscreveram no Ladies First Club e a quantidade de reacções positivas foram imensos".

Uma série de jogadoras de renome foram confirmadas para jogar na competição desta semana, juntamente com a atual campeã Emily Kristine Pedersen.

Lydia Ko, duas vezes vencedora de grandes torneios, foi confirmada, bem como as outras vencedoras de grandes torneios Georgia Hall, Anna Nordqvist e Laura Davies.

Enquanto o evento de singulares começa esta quinta-feira, uma dupla saudita será concluída no evento de equipas na quarta-feira, 10 de novembro.

O segundo de dois torneios de 1 milhão de dólares do LET que se realizam no espaço de nove dias, parte da Aramco Team Series que se tem realizado em todo o mundo, tem como objetivo abordar a desigualdade no golfe feminino, de acordo com o LET.

"Há um desafio no desporto feminino", disse Armas. "Não temos a mesma cobertura que os homens, mas há uma mudança nisso, e o movimento pela igualdade e as empresas estão a perceber que há um desequilíbrio.

"Precisamos de os mostrar e às suas histórias e jornadas incríveis. Ainda temos um longo caminho a percorrer. As pessoas não se apercebem de como estas mulheres são boas atletas e, se não o virem, não o compreendem. Elas podem competir. São tão boas atletas como os homens".

