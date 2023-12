As estrelas internacionais da NBA estão a tomar conta da liga e isto pode ser apenas o começo

Longe do brilho e do glamour onde exibe as suas muitas capacidades, Nikola Jokic está a receber o troféu atribuído ao Jogador Mais Valioso (MVP) da Associação Nacional de Basquetebol(NBA) à porta de um estábulo de cavalos no seu país natal.

Após mais um ano dominante, Jokic foi nomeado MVP pela segunda temporada consecutiva, tornando-se assim o 15º jogador na história da NBA a ganhar o MVP várias vezes.

Quando era jovem, Jokic diz que nunca sonhou sequer em praticar o desporto em que se tornou excelente; estava demasiado ocupado a limpar os estábulos.

"Estava a limpar as boxes. Estava a limpar os cavalos. Naquela idade, não pensava em basquetebol, não vou mentir".

Avançando rapidamente para 2022, Jokic chegou a cheirar a rosas depois de o grande homem de 27 anos se ter tornado o segundo jogador consecutivo a ganhar o prémio em épocas sucessivas, depois da superestrela dos Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, em 2018-19 e 2019-20.

Talvez ainda mais significativo é o facto de dar continuidade a uma série de vencedores não americanos do principal prémio individual do basquetebol e à trajetória ascendente de uma nova geração de estrelas internacionais na NBA.

Um sonho

Antes de Antetokounmpo ganhar o seu primeiro título de MVP em 2019, havia 12 anos que um jogador internacional não ganhava o prestigiado prémio, quando o alemão Dirk Nowitzki o fez enquanto membro dos Dallas Mavericks em 2006-07.

Para além de Nowitzki, Jokic e Antetokounmpo, os únicos outros jogadores nascidos fora dos Estados Unidos a vencerem o prémio MVP foram o nigeriano Hakeem Olajuwon, o canadiano Steve Nash e o norte-americano Tim Duncan (embora Duncan seja cidadão norte-americano e tenha representado os Estados Unidos em jogos internacionais, a NBA considera-o um jogador internacional).

No entanto, este ano o top-três do prestigiado Troféu Maurice Podoloff foi um caso totalmente internacional, com Jokic a derrotar Antetokounmpo e o pivot dos Philadelphia 76ers, Joel Embiid. É a primeira vez que o top 3 da votação para MVP é composto por jogadores exclusivamente internacionais.

Numa liga que é essencialmente composta por estrelas americanas, ter um sérvio, um grego e um camaronês como os melhores jogadores da liga é um momento marcante para a NBA.

Nunca antes houve uma concentração tão grande de estrelas internacionais na NBA. No jogo All-Star deste ano, havia sete jogadores nascidos no estrangeiro; há 30 anos, havia apenas dois.

Na primeira época da liga, em 1946/47, havia cinco jogadores internacionais na liga. No início desta época, havia 109 jogadores de 39 países.

O antigo comissário da NBA, David Stern, reconheceu o potencial de expansão global e a oportunidade de o desporto alargar as suas fronteiras.

"É o sonho de David Stern", disse o técnico do 76ers, Doc Rivers. "É um jogo mundial. Já não somos apenas "nós", seja lá o que isso signifique. É um jogo mundial e isso é uma coisa boa."

Combinado com a influência de Dražen Petrović e Arvydas Sabonis - dois jogadores europeus que tiveram carreiras de sucesso na NBA na década de 1990 e são vistos como pioneiros na quebra da barreira para os EUA para muitos jogadores internacionais que viriam depois deles - a liga tornou-se um objetivo realista para muitos. De facto, o filho de Sabonis, Domantas, é um avançado All-Star que joga atualmente nos Sacramento Kings.

Com as sedes da liga a surgirem em todo o mundo e o desporto a tornar-se cada vez mais popular em muitos países, talvez não seja de admirar que tenha havido um afluxo de estrelas internacionais - e é digno de nota que 11 das últimas 27 escolhas nº 1 da NBA tenham nascido fora dos EUA.

Uma primeira onda?

Ao lado dos finalistas internacionais do MVP deste ano está talvez o próximo jogador europeu na corrida ao prémio: Luka Doncic.

O guarda-redes esloveno dos Dallas Mavericks está a viver mais uma época de extraordinária evolução.

O Rookie of the Year de 2019 - para além de ter sido campeão da Euroliga e MVP com o Real Madrid aos 18 anos - arrastou quase sozinho os Mavs para os playoffs até agora. E, embora o seu lento início de época o tenha excluído da corrida ao prémio deste ano, estará certamente na corrida nos próximos anos.

É possível argumentar que Doncic, assim como Jokic, Antetokounmpo e Embiid, beneficiam do facto de serem os únicos jogadores da NBA dos seus respectivos países, dominando as atenções enquanto os seus homólogos norte-americanos terão de disputar a atenção.

Jokic é, sem dúvida, o maior nome do basquetebol sérvio; Giannis Antetokounmpo - e os seus dois irmãos Francis e Thanasis - dominam a paisagem grega da NBA; e Doncic é a estrela do basquetebol esloveno.

De acordo com a NBA, nos canais das redes sociais da NBA Europa, os conteúdos com Antetokounmpo têm um desempenho 100% superior à média das publicações, enquanto os conteúdos com Jokic têm um desempenho 10% superior.

O efeito de cascata deste afluxo de estrelas, com jovens basquetebolistas a verem no desporto uma potencial via para uma carreira, é a base de que a NBA pode precisar para crescer ainda mais com a próxima geração.

Com as academias de basquetebol a serem criadas em todo o mundo - quer pelos jogadores, quer pela própria liga - quem poderá dizer que o próximo Jokic está mesmo ao virar da esquina?

"Se não for eu, quem será?" explicou Jokic quando lhe perguntaram se ele se considerava uma hipótese remota de jogar na NBA.

"De maneira nenhuma eu viria para a NBA e jogaria basquetebol a partir... deste estábulo, basicamente, e agora estou a jogar basquetebol na melhor liga do mundo e a jogar a um nível elevado."

Com alguns dos jogadores mais famosos do basquetebol a aproximarem-se do fim das suas carreiras - LeBron James tem 37 anos, Kevin Durant tem 33 e Steph Curry tem 34 - poderá haver ainda mais espaço para uma nova vaga de jovens jogadores internacionais assumirem o papel de rostos da liga.

E, embora tenham de enfrentar a concorrência de talentos locais como Trae Young, Ja Morant, Jayson Tatum e Zion Williamson, a NBA pode estar a acolher um novo fluxo de jogadores à medida que a liga aumenta o seu estatuto global.

