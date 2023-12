As esperanças de título do Arsenal na Premier League sofrem um golpe após a surpreendente derrota em casa contra o West Ham

O golo de Tomáš Souček na primeira parte deu ao visitante a liderança contra a corrente do jogo, antes da miséria do Arsenal ter sido agravada pelo antigo defesa Konstantinos Mavropanos, que subiu mais alto após um canto para selar a vitória do West Ham na segunda parte.

O placar poderia ter sido ainda pior para os Gunners, mas David Raya defendeu o pênalti de Said Benrahma nos acréscimos.

No entanto, como tem sido o caso em tantas ocasiões nesta temporada, o VAR foi novamente um grande ponto de discussão.

Depois de rever a preparação para a abertura de Souček, considerou-se que não havia provas conclusivas para excluir o golo, apesar das alegações do Arsenal de que a bola tinha saído de jogo quando Jarrod Bowen cortou a bola para o seu companheiro de equipa.

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, foi muito mais comedido na sua reação à decisão do que quando ocorreu um incidente semelhante no início da época, que levou a um golo do Newcastle.

"Não vi o vídeo, a única coisa que estão a dizer é que as imagens que têm não são conclusivas", disse aos jornalistas, segundo o Arsenal.

"É uma pena que, com a tecnologia que temos, não seja assim tão claro que possamos dizer que sim, que foi fora ou dentro. Está feito, foi-se, não há nada que possamos fazer agora".

Talvez a maior preocupação de Arteta seja o desperdício da sua equipa contra o West Ham.

O Arsenal dominou a maior parte do jogo, registando 74% de posse de bola e 30 remates contra seis do West Ham, com os dois golos dos Hammers a surgirem de apenas três remates à baliza.

No total, o Arsenal teve 77 toques na área do West Ham, o maior número num só jogo da Premier League para uma equipa que não conseguiu marcar, de acordo com a Opta.

"Isto é futebol", disse Arteta. "Olhamos para o que fizemos no jogo, o quanto gerámos no jogo e ver o resultado é muito dececionante, mas eles foram melhores do que nós em ambas as áreas.

"No futebol, temos de fazer melhor se quisermos ganhar, e hoje não ganhámos por causa disso e, quanto ao resto, a equipa continuou a tentar e voltou a ter uma atitude incrível.

"Se não marcamos golos em 30 remates, temos de fazer 50 ou 60 para tentar marcar, é a única coisa. Não consigo imaginar um jogo em que se tenha mais domínio, mais toques na área, menos situações dos adversários contra uma equipa muito boa do West Ham, mas hoje não foi suficiente para ganhar o jogo."

A negligência do Arsenal na frente da baliza realça mais uma vez a necessidade de um avançado implacável, mas Arteta diz estar satisfeito com o plantel de jogadores à sua disposição.

"O que temos são os jogadores que temos, são os jogadores de que mais gosto", disse Arteta. "O que temos de fazer é tentar arranjar melhores situações e mais treino, pô-los lá e aumentar-lhes a confiança e pronto, porque eles já o fizeram."

A derrota do Arsenal foi uma boa notícia para o Liverpool, que se mantém no topo da Premier League, bem como para o Aston Villa e o Manchester City, que estão na perseguição.

David Moyes continua a fazer um excelente trabalho como treinador do West Ham, com os Hammers a subirem para o sexto lugar na liga, a apenas quatro pontos dos lugares da Liga dos Campeões, a par da campanha em curso na Liga Europa.

No outro jogo de quinta-feira da Premier League, o Brighton & Hove Albion teve um desempenho impressionante ao derrotar o Tottenham Hotspur por 4 a 2 em uma partida emocionante.

