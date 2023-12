As esperanças da Ucrânia de chegar ao Campeonato do Mundo deste ano terminam com a derrota contra o País de Gales

A Ucrânia não conseguiu qualificar-se para o Campeonato do Mundo da FIFA deste ano, o torneio mais prestigiado do futebol, depois de uma derrota por 1-0 contra o País de Gales, mas quando o nosso país está em guerra isso não importa. O derramamento de sangue continua, continuam a perder-se vidas.

No entanto, durante 90 minutos, numa noite encharcada de chuva no País de Gales, este jogo teve importância, porque havia esperança, uma oportunidade para sonhar e aplaudir.

Quando os jogadores ucranianos se reuniram no balneário antes da final do play-off de qualificação para o Campeonato do Mundo deste ano, fizeram-no com uma bandeira nacional enviada da linha da frente pendurada numa das paredes.

Foi um jogo em que a guerra e o futebol se entrelaçaram. Não havia como esquecer que o coração dos neutros estava com a Ucrânia.

Foi após a emocionante vitória da Ucrânia por 3-1 sobre a Escócia, no início da semana, na semifinal do playoff, que o Presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, agradeceu à equipa por "duas horas de felicidade".

A qualificação para o Campeonato do Mundo teria dado ao povo ucraniano muito mais do que isso, mas um golo de livre desviado de Gareth Bale garantiu que fosse o País de Gales a conquistar o último lugar de qualificação da Europa para o Qatar, em novembro.

Amizade humana

A importância de um jogo pode ser avaliada pela atmosfera fora do estádio nas horas que antecedem o pontapé inicial. O jogo era o tipo de partida em que os dois grupos de torcedores faziam fila para entrar e se aglomeravam horas antes. O vencedor levaria tudo e, no caso do País de Gales, faria história.

Os adeptos ucranianos, quase todos vestidos com as cores nacionais, misturaram-se amigavelmente com os adeptos da casa e falaram do calor que lhes foi concedido pelos adeptos do País de Gales.

"É uma amizade humana", disse Nelya Sushereba, que viajou do oeste de Londres. "Sentimos o apoio, mesmo do povo galês."

Os adeptos ucranianos vieram maioritariamente de Londres, e entre eles havia novatos no futebol.

Para Andriy Grabar, que vive em Essex, e a sua mulher, Mariia, o jogo com a Escócia, no início da semana, foi o primeiro a que assistiram.

O casal falou do desejo de apoiar a equipa, tendo em conta o que se passa no seu país.

"O nosso povo na Ucrânia está à espera de uma emoção feliz", disse Andriy, enquanto Mariia resumiu sucintamente os sentimentos antes do jogo: "Seria uma pequena vitória para um objetivo maior."

Numa noite carregada de emoções, os jogadores ucranianos entraram no relvado com as bandeiras nacionais sobre os ombros.

Momentos antes de os jogadores se alinharem para os hinos, o cantor folclórico galês Dafydd Iwan cantou "Yma o Hyd", uma canção adoptada pelos adeptos do País de Gales como o seu hino não oficial. A sua letra comovente - o refrão, traduzido para inglês, é "apesar de tudo e de todos, ainda estamos aqui" - também poderia ter ressoado nos adeptos visitantes.

Durante a maior parte do jogo, a Ucrânia teve mais motivos para aplaudir, embora os cerca de mil ucranianos que se encontravam no estádio quase não pudessem ser ouvidos, tal era o barulho criado pelos adeptos da casa.

O primeiro Campeonato do Mundo do País de Gales em 64 anos

O País de Gales tem de agradecer ao guarda-redes Wayne Hennessey a sua classificação para o Mundial do Qatar. Na primeira parte, Roman Yaremchuk e Viktor Tsygankov mantiveram o guarda-redes galês ocupado, com o último a desperdiçar a melhor oportunidade da primeira parte, quando estava na cara do golo mas não acertou no alvo.

No final do jogo, uma defesa brilhante de Hennessey, que afastou o perigo da cabeça do substituto Artem Dovbyk, manteve a sua equipa na frente.

Além de Hennessey, o outro jogador-chave do País de Gales, como sempre acontece, era Bale, e foi a sua cobrança de falta que foi direcionada para a rede pelo capitão Andriy Yarmolenko.

Embora a estrela de Bale tenha diminuído durante os últimos anos no Real Madrid, o avançado continua a ser o jogador mais potente do País de Gales, tendo marcado dois golos extraordinários no início do ano contra a Áustria para levar o País de Gales a esta final.

Apesar de toda a benevolência antes do jogo - os adeptos do País de Gales até aplaudiram o hino nacional da Ucrânia - este era um jogo que permitiria ao País de Gales apagar os seus demónios do Campeonato do Mundo.

O homem não tinha pisado a lua na última vez que o País de Gales se qualificou para o maior torneio de futebol, e um Pelé adolescente marcou o golo da vitória que eliminou o País de Gales nos quartos de final de 1958. Foi uma longa espera, com muitas eliminatórias quase perdidas.

Esta seria, provavelmente, a última oportunidade para a "Geração de Ouro" do país - incluindo Bale e Aaron Ramsay - se qualificar para o maior evento do desporto.

A equipa da casa teve de se esforçar muito e, por vezes, os homens de vermelho contaram com a sorte, mas no apito final foi Bale, substituído após o intervalo, que correu para o relvado para festejar com os seus companheiros de equipa, enquanto os jogadores ucranianos se ajoelhavam em desespero.

Os visitantes tinham dado tudo por tudo e, com razão, as duas equipas foram ovacionadas pelos adeptos no apito final. No meio do júbilo, os jogadores do País de Gales tiveram tempo para se dirigirem ao canto do estádio onde se encontravam os adeptos ucranianos para, nas palavras do treinador da equipa, Robert Page, "lhes mostrarem o seu apreço".

Questionado sobre o futuro da equipa, o treinador ucraniano Oleksandr Petrakov disse aos jornalistas após o jogo: "Só posso dizer que temos um jogo no dia 8 deste mês e que este é o nosso futuro."

"Fizemos tudo o que podíamos, mas quero que as pessoas na Ucrânia se lembrem dos esforços da nossa equipa", acrescentou Petrakov, cabisbaixo.

"Quero pedir desculpa por não termos marcado, mas isto é desporto, é assim que acontece. Estou sem palavras. Não sei o que dizer.

