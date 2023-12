As esculturas de Choi Xooang testam os limites da forma humana

Por isso, não é de admirar que o sul-coreano nascido em Seul declare: "Se alguém se sentir desconfortável física ou mentalmente ao ver o meu trabalho, eu diria que funcionou".

Os pormenores finos e o estilo muitas vezes grotesco do trabalho de Choi ajudaram-no a destacar-se na cena artística contemporânea cada vez mais diversificada da Coreia do Sul. Mas em maio fará mais incursões internacionais, apresentando uma exposição na Doosan Gallery de Nova Iorque, onde está atualmente a completar uma residência de seis meses.

"Há um fio condutor de artesanato fino que atravessa o seu trabalho, uma representação requintada", diz a autora do livro "Korean Contemporary Art", de 2012, Miki Wick Kim. "E, claro, uma boa obra de arte incorpora tantas coisas diferentes que se juntam - não pode ser apenas uma superfície tangivelmente deslumbrante, precisa de ter contexto e relevância."

Raízes políticas

Choi, que estudou escultura na Universidade Nacional de Seul e realizou a sua primeira exposição em 2002, tem frequentemente ligado a relevância do seu trabalho à história política do seu país.

A Coreia do Sul mudou radicalmente desde que se tornou uma democracia em 1987, mas o espetro do regime autocrático parece estar presente no trabalho de Choi.

"Não tento dizer algo diretamente [com a minha arte], como se fosse um porta-bandeira do público em geral", diz Choi. "É mais como se estivesse a trabalhar para retratar questões para a sociedade e para o público que vive nesta situação obscura."

Uma das suas obras mais marcadamente políticas, "The One", retrata um casal de cabeça rapada com a pele das costas cosida.

"As pessoas tendem a pensar positivamente nos casais, diz-se que a sociedade precisa de ser 'una', quase como uma propaganda", diz Choi.

"Se isso for feito à força, dizendo que temos de nos tornar um só, não será lamentável? Mostrei que o facto de sermos cosidos uns aos outros magoa".

A saudável rede de escolas de arte da Coreia do Sul contribuiu para uma cena artística contemporânea próspera no país e uma manta de retalhos de estilos - como as instalações de luz de Choi Jeongmoon, os trabalhos fotográficos de Jung Lee e a escultura de Choi - misturam-se todos.

Choi também se inspira noutras forças artísticas, partilhando o seu estúdio em Seul com o famoso pianista Minsoo Sohn, de quem é amigo desde o liceu.

"Eu vivia no quarto 408; ele vivia no 508 por cima de mim", diz Choi sobre Sohn.

"Ele tocava piano quando eu trabalhava, por isso tenho memórias de desenhar enquanto o ouvia. Agora, 20 anos depois, é a mesma coisa."

Interpretação errónea

As suas esculturas, que normalmente demoram entre dois a cinco meses a serem concluídas, têm sido frequentemente comparadas a filmes de terror com a sua pele cosida, cabeças de animais e expressões de dor.

Mas Choi insiste que não é influenciado por esses filmes.

Diz que uma das suas obras mais conhecidas, "The Wing", não foi concebida para chocar, apesar das mãos cortadas que formam um conjunto de asas.

"Trabalhei para transmitir as expressões das mãos: Dar poder, apoiarem-se umas às outras, em vez de [tentar] fazer com que parecessem mãos de cadáveres cortadas", diz ele.

Para além dos erros de interpretação, o maior problema de Choi tem sido as acusações anteriores de que explorou pessoas com síndrome de Asperger na sua série "Islet of Asperger", que foi exposta pela primeira vez em Seul em 2010.

"Alguém disse que me ia processar por causa disso... [que eu] os tinha insultado, apresentando-os de forma grotesca.

"Eu só estava a usar o nome 'Asperger' porque é uma palavra que tem dois significados: ter problemas de comunicação mas também ser muito especial", acrescenta.

No entanto, parece haver mais elogios do que condenações em relação a Choi atualmente, e Kim acredita que a sua exposição em Nova Iorque só irá reforçar este facto, bem como aumentar a crescente apreciação internacional da arte coreana.

"Há tantos artistas coreanos contemporâneos fantásticos", diz ela. "Está sub-representado internacionalmente... mas está a melhorar muito."

Fonte: edition.cnn.com