- As escolas na Holanda implementam uma proibição de usar telemóveis nas suas salas de aula.

A partir desta segunda-feira, escolas primárias holandesas estão implementando uma proibição de celulares durante as aulas

Após implementar essa proibição em escolas secundárias desde o início do ano, o Ministério da Educação dos Países Baixos, em Haia, agora estendeu essa proibição às escolas primárias. O principal motivo dessa medida é que os celulares são uma distração significativa que diminui a atenção dos alunos e afeta negativamente o seu desempenho acadêmico.

No entanto, há exceções a essa proibição. Os celulares ainda podem ser usados em salas de aula se forem essenciais para a lição, por exemplo, ao ensinar alfabetização digital. Além disso, alunos com condições médicas ou deficiências estão autorizados a usar seus celulares durante as aulas. As escolas têm a liberdade de ajustar a implementação da restrição de dispositivos móveis de acordo com suas necessidades únicas.

A emissora NOS relata que, em escolas onde essa proibição também é aplicada durante os intervalos, houve uma melhora na atmosfera da escola. A pesquisadora Loes Pouwels, da Universidade Radboud, em Nijmegen, afirmou que os intervalos agora são mais sociáveis, já que os alunos tendem a interagir mais uns com os outros.

Tema Controverso nas Escolas Holandesas

O debate sobre a proibição de celulares nas escolas holandesas era um assunto controverso antes disso. Diferentes ministros da educação Initially se opuseram a uma regulamentação centralizada em todo o país. Por outro lado, líderes escolares defenderam regras locais, enquanto muitos pais argumentaram que crianças do ensino fundamental não deveriam ter smartphones devido à natureza viciantes das redes sociais.

Assim como os Países Baixos, a Grécia e a Itália também implementaram essa proibição em suas salas de aula. A Alemanha vem discutindo essa medida há algum tempo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) recentemente sugeriu um uso responsável de celulares em salas de aula.

O assunto em debate entre os ministros da educação e os líderes escolares antes da proibição nacional de celulares era a adequação de uma regulamentação central versus regras locais, respectivamente. Com a nova restrição de dispositivos móveis em vigor, surgiram discussões sobre se esse impacto nas interações sociais dos alunos durante os intervalos é benéfico ou prejudicial à sua experiência escolar como um todo, tornando-se um assunto de debate contínuo.

