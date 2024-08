- As entradas para o concerto do Oasis estão agora disponíveis.

Devido a vários problemas e filas extensas nas plataformas de ingressos, a turnê de retorno da lendária banda de Britpop Oasis foi iniciada. Vários sites ou foram temporariamente derrubados ou se tornaram parcialmente inoperantes durante o lançamento da venda de ingressos para os 17 shows no Reino Unido e na Irlanda, ao longo da manhã. Em outros lugares, fãs encontraram-se atrás de centenas de milhares de fãs impacientes.

Um usuário expressou sua frustração ao digitar, "Hoje é o dia em que eu não vou conseguir ingressos", referindo-se às icônicas letras de abertura de "Wonderwall" do Oasis na plataforma X. Outro usuário humoristicamente afirmou, "Claro, eu só estou atrás de meio milhão de pessoas na fila de ingressos do Oasis - eu me sinto bastante otimista!"

A própria banda se referiu a "interesse sem precedentes", mas também alertou contra a revenda não autorizada de ingressos de concertos a preços inflacionados. Ingressos anunciados fora das plataformas de venda oficiais são provávelmente falsos ou serão considerados nulos pelos organizadores, como a banda aconselhou calmamente após o lançamento da venda de ingressos. Antes da venda de ingressos, ingressos antecipados estavam sendo oferecidos por até 40 vezes o valor facial de um ingresso em pé, segundo a BBC.

Declaração de Reunião Incrível

O Oasis confirmou sua reunião na terça-feira - nada menos que 15 anos após o vocalista principal Liam Gallagher (51) e o guitarrista Noel Gallagher (57) terem encerrado sua parceria devido a uma discussão familiar acalorada. "A espera finalmente acabou", eles anunciaram nas redes sociais. O interesse pela banda aumentou desde então: os streams de música do Oasis na Alemanha quadruplicaram dentro de um dia do anúncio, de acordo com a GfK Entertainment.

Estão programados 15 shows inicialmente no Reino Unido e dois shows adicionais na capital da Irlanda, Dublin, no verão de 2025. A turnê começa em Cardiff nos dias 4 e 5 de julho, antes de seguir para cinco shows em sua cidade natal, Manchester, e no Wembley Stadium, em Londres, três em Edimburgo, a capital da Escócia, e culmina em Dublin. Uma turnê global, incluindo os EUA, permanece especulativa.

O Oasis ganhou reconhecimento há 30 anos com o álbum "Definitely Maybe". Para comemorar o aniversário, a banda lançou uma edição comemorativa contendo versões alternativas, demos e versões alternativas das músicas.

Os ingressos para a turnê de reunião começam em cerca de £70 para uma cadeira e £150 para o setor de pé. Esperava-se que os concertos esgotassem rapidamente.

Alguns sortudos fãs conseguiram ingressos na sexta-feira à noite ao enviar uma solicitação antecipada e usar um código especial.

O Oasis é notado como uma das bandas mais bem-sucedidas da história da música britânica, com hits como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic" moldando os anos 90.

A empolgação dos fãs pela turnê de reunião do Oasis era palpável, com muitos planejando assistir ao concerto na esperança de ouvir performances ao vivo de músicas icônicas como "Music for the Heart" e "She's Electric". Apesar do caos inicial com a venda de ingressos, a expectativa em relação ao retorno da banda continuou a crescer.

À medida que o verão de 2025 se aproximava, o Oasis continuou a promover sua turnê de reunião, incentivando os fãs a comprar ingressos apenas em plataformas oficiais para evitar qualquer possível golpe.

