As entidades noticiosas pedem à Suprema Corte de Nevada para expor o confidencial litígio da família Murdoch.

Murdoch está buscando revisar o fundo familiar que criou anos atrás, concedendo aos seus quatro filhos mais velhos poderes iguais de voto sobre o seu império de notícias conservadoras após a sua morte. O patriarca idoso quer alterar a estrutura para que o seu filho mais velho e sucessor escolhido a dedo, Lachlan, que compartilha mais das suas vistas políticas do que os seus outros filhos, mantenha o controle por anos vindouros. No entanto, os seus três filhos mais velhos estão objetando a esta alteração.

Esta disputa familiar está se desenrolando em uma sala de audiências do condado de Washoe, Nevada, que oferece um dos cenários mais reservados para assuntos de fundo familiar. Esta privacidade é tão extrema que nem mesmo os detalhes do caso são listados nos autos do tribunal. O caso de Murdoch tornou-se de conhecimento público apenas quando o The New York Times publicou um artigo sobre ele em julho.

Na semana passada, um grupo de seis organizações de notícias, incluindo a CNN, o The New York Times e o The Washington Post, apresentaram uma petição ao tribunal do condado de Washoe, defendendo a transparência, afirmando que a sigilo infringe no direito constitucional de acesso e que os empregos de milhares e a influência política de um jogador americano significativo seriam determinados neste caso. No entanto, o tribunal distrital rejeitou o recurso, e as audiências, assistidas por Rupert e seus quatro filhos mais velhos, continuam privadamente esta semana.

A petição da coalizão de mídia ao Supremo Tribunal de Nevada, apresentada na quinta-feira passada, pede acesso aberto à corte e aos documentos do caso.

A coalizão argumentou que o selamento do caso contraria o forte direito de acesso ao processo civil de acordo com a Primeira Emenda e que a lei do Nevada não permite o selamento em massa.

Os advogados dos membros da família Murdoch argumentaram em documentos judiciais na semana passada que o caso deve permanecer secreto para proteger informações confidenciais do negócio, incluindo empresas como a Fox News e o The Wall Street Journal, e para manter a segurança de Rupert. Na sua petição ao tribunal superior, os meios de comunicação argumentaram que as redações seletivas podem ser feitas para proteger verdadeiramente informações privadas.

