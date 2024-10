As encomendas comerciais registam uma diminuição significativa após um pico anterior.

Alemanha, como uma potência industrial proeminente, enfrenta desafios em seu setor industrial. Este setor parece estar em declínio, já que os pedidos caíram quase seis por cento em agosto, afetando significativamente indústrias como a automobilística, químicas e de maquinaria. Especialistas veem isso como outro desenvolvimento preocupante.

O novo negócio do setor industrial está passando por uma queda, piorando ainda mais a crise. Após duas aumentos consecutivos, os pedidos caíram 5,8 por cento em agosto em comparação com o mês anterior, marcando a maior queda desde janeiro, de acordo com a Office Federal de Estatística. Economistas haviam previsto uma queda de apenas 2,0 por cento. No entanto, o aumento revisado nos pedidos para julho foi maior do que o inicialmente relatado, de 3,9 por cento em vez de 2,9 por cento.

Os pedidos domésticos tiveram uma queda de 10,9 por cento em agosto, enquanto os pedidos estrangeiros tiveram uma queda modesta de 2,2 por cento. Os pedidos dos países da zona do euro caíram significativamente em 10,5 por cento, enquanto aqueles de outras partes do mundo aumentaram em 3,4 por cento.

O especialista da LBBW, Jens-Oliver Niklasch, comentou: "Os indicadores líderes estão caindo, as previsões estão sendo revisadas para baixo, e as más notícias não param de chegar. Tudo parece uma recessão". O chefe economista do Commerzbank, Jörg Krämer, descreveu os dados como uma surpresa decepcionante, esperando que o produto interno bruto estagne no máximo na segunda metade do ano. "Não há sinal da tão esperada recuperação econômica".

O desempenho de agosto pode ser atribuído ao desenvolvimento de grandes pedidos. Sem eles, os pedidos teriam caído apenas 3,4 por cento. "No entanto, as esperanças de que os pedidos possam ter atingido o fundo agora foram destruídas", explicou o Ministério Federal da Economia. "Dado a persistente fraqueza na demanda e a deterioração contínua do clima empresarial, uma recuperação significativa na produção industrial na segunda metade de 2024 parece improvável".

Sebastian Dullien, diretor científico do IMK Institute, afiliado aos sindicatos, apontou que os três principais setores da indústria alemã - automóveis, maquinaria e químicos - estão todos sendo impactados pelo declínio. O IMK currently prevê um PIB estagnado para este ano e um crescimento modesto de 0,7 por cento para o próximo ano. "A situação atual no setor industrial representa um risco para baixo para essa previsão já pessimista", acrescentou Dullien, afirmando que taxas de crescimento superiores a um por cento, como esperado pelo governo federal para 2025, parecem pouco realistas dados os dados atuais.

