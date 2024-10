As empresas podem aliviar a pressão que os funcionários encarregados de cuidar de pais idosos ou parentes doentes enfrentam.

Ser caregiving junto com o trabalho pode levar à exaustão.

Mais da metade (61%) dos aproximadamente 48 milhões de pessoas nos EUA que cuidam de familiares ou conhecidos adultos também trabalham, principalmente em tempo integral, de acordo com um estudo de 2020 da AARP e da National Alliance for Caregiving.

Inevitavelmente, uma maioria desses cuidadores trabalhadores admite enfrentar desafios na administração de suas tarefas, como confirmado por uma pesquisa de 2023 da AARP e da S&P Global entre cuidadores auto-declarados que trabalham em tempo integral ou parcial em grandes corporações.

Vários métodos mostram a tensão, com cerca de 50% de atrasos, saídas antecipadas ou dias de folga; 32% tirando licença; 37% reduzindo horas de trabalho ou passando para meio período; 16% abrindo mão de promoções; e quase 16% parando temporariamente de trabalhar.

Respostas dos Empregadores

Dadas as mudanças demográficas nos EUA, combinadas com a escolha de trabalhar por mais tempo, o cuidado é esperado para se tornar cada vez mais comum no local de trabalho, comentou Melinda Izbicki, uma principal sênior da consultoria de RH Mercer.

À medida que os empregadores expandiram seus benefícios para ajudar na vida familiar e na criação de filhos, eles agora estão considerando maneiras de estender ainda mais o apoio, incluindo benefícios de cuidados com idosos.

Proporcionar aos empregados a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar ou a qualquer hora para acomodar suas responsabilidades de cuidado é um apoio crucial. Além disso, algumas empresas estão oferecendo assistência adicional, como:

34% oferecendo referências ou consultas de cuidados com idosos no próximo ano

20% concedendo acesso a serviços de backup de cuidados com idosos

17% oferecendo suporte de cuidador concierge

16% entregando assistência de coordenação de cuidados

14% oferecendo licenças de cuidados com idosos

10% oferecendo ferramentas digitais para ajudar cuidadores

Esses benefícios são oferecidos ainda mais frequentemente por empresas maiores com mais de 5.000 empregados.

Retorno do Investimento para as Empresas

O cuidado geralmente ocorre em fases esporádicas da vida de um empregado, explicou Joseph Fuller, professor da Escola de Negócios de Harvard. Por exemplo, um pai saudável e independente pode viver por anos antes de desenvolver demência, câncer ou cair e quebrar um quadril.

Fuller desenvolveu um modelo de retorno do investimento (ROI) para avaliar o valor da oferta de benefícios de cuidado. Usando dados de pesquisas em mais de 90 empresas que oferecem aos seus empregados acesso à Wellthy, uma empresa de benefícios de cuidado que oferece navegação de cuidados, entre outros serviços, sua análise encontrou que aproximadamente 30% dos respondentes afirmaram que esses benefícios os impediram de tirar licença ou sair.

Dado o alto custo de substituição de empregados, minimizar a rotatividade pode superar o custo de fornecer benefícios de cuidado.

"Quando o custo typical para substituir esses trabalhadores era de 50% (do salário de uma pessoa), o ROI foi estimado em cerca de 225% a 340%, com retornos mais altos à medida que os custos de substituição aumentam", Fuller observou em seu estudo, que também encontrou que mais da metade dos respondentes relatou que os benefícios de cuidado reduziram sua ausência diária, aumentando assim suas horas de trabalho.

Auxiliando as Finanças dos Cuidadores

Administrar como cuidador envolve muitas tarefas: encontrar médicos, cuidadores de saúde e instalações de vida assistida; transportar entes queridos para consultas médicas; pegar receitas; e manter o registro de horários de medicação.

É benéfico para os cuidadores primeiro investigar os benefícios disponíveis no local de trabalho para ajudar nesse processo. Se não houver benefícios específicos como os mencionados acima, Danielle Miura, planejadora financeira certificada especializada em finanças de cuidadores, recomenda discutir a situação com o empregador para explorar potenciais acomodações (por exemplo, agendando horários de trabalho flexíveis, trabalho remoto ou tirando tempo de folga sob a Lei de Licença Familiar e Médica).

Além do empregador, explorar maneiras de aliviar as despesas físicas, mentais e financeiras do cuidado pode ser possível.

De acordo com um estudo de 2021 da AARP, a maioria dos cuidadores incorre em despesas anuais fora do bolso superiores a US$ 7.000.

Potencialmente, algumas dessas despesas podem ser recuperadas por meio de deduções fiscais se a pessoa cuidada qualificar como dependente, sugeriu Miura, que publicou uma folha de ajuda fiscal e uma página de recursos para cuidadores.

Além disso, procure "grants de descanso" fornecidos por agências locais para fazer uma pausa.

Miura defende a comunicação com outros membros da família para apoiar seus esforços de cuidado, incluindo contribuir regularmente para um "fundo de soluções" - uma conta designada para cobrir despesas que ajudam a aliviar sua carga (por exemplo, contratar um serviço de limpeza, dias em cuidados diurnos para adultos ou cuidados pessoais como cortes de cabelo, massagens ou terapia).

"Cuidadores precisam de cuidadores também", Miura concluiu.

