As dificuldades financeiras provocam um aumento do desemprego

A lentidão da economia alemã reflete-se no mercado de trabalho. As empresas estão menos dispostas a contratar, enquanto a população busca ativamente emprego. No entanto, as oportunidades em cargos de treinamento parecem mais promissoras.

O desemprego na Alemanha aumentou em 63.000 em agosto, alcançando um nível de três anos e meio de 2.872 milhões. Este número representa um aumento de 176.000 em relação a agosto de 2021, como anunciou a Agência Federal do Trabalho. A taxa de desemprego aumentou assim em 0,1 pontos percentuais, para 6,1%.

"O mercado de trabalho continua a sofrer os efeitos da estagnação econômica. O desemprego e a subempregabilidade aumentaram durante as férias de verão", comentou Andrea Nahles, presidente do conselho.

A demanda por mão de obra nas empresas também diminui. Em agosto, foram registrados 699.000 vagas, uma queda de 72.000 em relação ao ano anterior.

O trabalho parcial está se tornando cada vez mais comum. A Agência Federal do Trabalho pagou auxílios a 232.000 trabalhadores em junho, um aumento em relação aos 215.000 em maio e 223.000 em abril.

No entanto, o mercado de treinamento apresenta um cenário mais positivo. Durante o período de outubro de 2023 a agosto de 2024, 418.000 jovens se registraram como candidatos a vagas de treinamento, um aumento de 10.000 em relação ao ano anterior.

Em agosto, 82.000 pessoas não conseguiram garantir uma vaga de treinamento ou uma alternativa. Por outro lado, 158.000 das 502.000 vagas de treinamento disponíveis permaneceram vazias. Até o final de setembro, a Agência Federal do Trabalho espera uma queda significativa no número de candidatos desempregados e vagas de treinamento não preenchidas, mantendo um mercado de trabalho dinâmico.

