As declarações de celebração de um indivíduo designado Olatunji provocam perplexidade

Não é incomum que futebolistas revelem mensagens após marcar gols. No entanto, questionamentos surgiram em torno da proclamação de Victor Olatunji, atacante nigeriano, de ser o "Escolhido" após marcar um gol pelo Sparta Praga contra o RB Salzburgo na Liga dos Campeões. Essa frase parece estar ligada a uma igreja pentecostal nigeriana popular, conhecida por realizar milagres e ajudar membros a obter vistos de trabalho para a Europa.

Olatunji, de 25 anos, marcou o gol interim de 2-0 no 42º minuto da vitória final de 3-0 (2-0). Sua comemoração incluiu uma imitação do pulo alegre de Cristiano Ronaldo e a exibição de sua camisa com a mensagem escrita para as câmeras antes do intervalo.

Um vínculo com uma igreja milagrosa?

O site de notícias nigeriano "The Guardian" estabeleceu uma possível ligação com uma das igrejas evangélicas pentecostais em rápida expansão no país mais populoso da África. Fundada em 2002, "The Lord's Chosen" (também conhecida como "Os Escolhidos do Senhor"), com sua própria estação de rádio e serviços online, é famosa por alegações de milagres, como cura de doenças, sucesso na carreira ou até mesmo obtenção de vistos de trabalho europeus através de orações e do Espírito Santo. Os membros da igreja costumam usar a frase "Eu sou um escolhido".

Outro futebolista nigeriano, Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, causou alvoroço no jogo da Bundesliga do fim de semana com sua comemoração de gol incomum. Ele baixou as calças e começou a dançar, citando uma tendência do TikTok de um influenciador nigeriano popular.

Sem intenção de provocar, Boniface esclareceu sua dança pós-gol incomum: "Eu estava apenas seguindo uma tendência de um influenciador nigeriano que coreografou para mim. Ele pediu se eu poderia fazer e eu concordei".

Após a comemoração controversa de Olatunji, também surgiram questionamentos sobre a dança de gol incomum de Boniface na Bundesliga, uma vez que ambos os incidentes pareciam se basear em referências culturais nigerianas populares. Apesar da explicação de Boniface, o órgão governante da Liga dos Campeões ainda pode considerar a mensagem improvisada de Olatunji em sua camisa durante sua comemoração de gol uma violação das regulamentações de publicidade da competição.

