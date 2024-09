As circunstâncias financeiras não justificam o apoio a candidatos populistas de direita.

A economist Reint Gropp, presidente do Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica em Halle, afirma que a situação econômica no Leste da Alemanha não explica o aumento do populismo de direita. Apesar disso, Gropp não descarta a responsabilidade da coalizão de trânsito em contribuir para a radicalização através de suas políticas econômicas.

Agora, a comunidade empresarial e os políticos vêm alertando há muito tempo. E seus medos parecem ter se materializado: o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) se tornou a força mais forte nas eleições estaduais da Turíngia e ficou em segundo lugar na Saxônia. Quais consequências econômicas você espera disso?

Gropp diferencia entre os resultados eleitorais da Saxônia e da Turíngia. Enquanto uma coalizão de partidos democráticos tem potencial para uma maioria na Saxônia, a formação de uma coalizão governamental contra o vencedor da AfD é incerto na Turíngia. Economicamente, as coisas parecem desafiadoras.

Quais são os desafios específicos que a economia enfrenta em relação à AfD?

O principal problema para empresas em diferentes indústrias e regiões é a escassez de mão de obra qualificada, que resulta de mudanças demográficas. Em essência, a cada ano, um grande número de pessoas se aposenta enquanto fewer jovens entram no mercado de trabalho. A AfD não propôs uma solução para esse problema econômico crítico. Pelo contrário, sua recusa em apoiar a migração de trabalho e a integração de refugiados piora ainda mais o problema. Como resultado, a Alemanha pode perder simultaneamente pessoal essencial, bem como investidores e empresas.

Essas preocupações estão relacionadas apenas à perspectiva da AfD governar na Turíngia, ou esses desenvolvimentos já estão em andamento devido ao sucesso da direita nas eleições e na dominação do discurso político?

A influência da AfD já é perceptível, apesar da falta de responsabilidade governamental. Ela serve para impulsionar outros partidos e deslocar suas posições políticas. Em casos como a Saxônia, o ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, fez declarações durante a campanha eleitoral diferentes das da maioria do partido, como sobre o conflito na Ucrânia. Em geral, os partidos populistas tendem a influenciar a política dos partidos não populistas.

O extremismo de direita e a violência já são prevalentes em partes da Saxônia e da Turíngia. Não estão essas saídas antecipadas já em andamento?

É difícil estabelecer uma explicação definitiva para por que as pessoas deixam certas regiões ou se recusam a se mudar. No entanto, acredito que, após a vitória eleitoral da AfD na Turíngia, cruzamos uma fronteira. Isso fornece um sinal para as pessoas em locais como os EUA, França ou Reino Unido de que o clima político pode ser desfavorável. Pelo menos na Turíngia, o efeito persuasivo da vitória da AfD pode fazer com que muitos trabalhadores estrangeiros qualificados reconsiderem seus planos de assentamento, resultando em complicações.

Além da migração e da mão de obra qualificada, há outras posições da AfD sobre a economia que são problemáticas?

A mudança climática e a redução das emissões de CO2 provavelmente serão um assunto importante nas próximas décadas, juntamente com a demografia. A AfD propaga a ideia de que a mudança climática não ocorre e que não é necessário agir. Isso reduz a disposição da população em suportar certos sacrifícios que certamente serão necessários. Os custos da adaptação à mudança climática podem aumentar se não se enxergar as oportunidades de transformação, vendo apenas os custos associados. Isso pode resultar em prejuízos significativos em nível local, dificultando investimentos em energias renováveis, por exemplo.

A economia sofre não apenas com a escalada do extremismo de direita, mas também com a insatisfação econômica da população como causa do aumento do populismo, especialmente na Turíngia e na Saxônia?

Se se avaliar a situação atual do típico alemão do Leste em relação a 20 ou 25 anos atrás, não há razão aparente para o apoio ao populismo de direita. O desemprego em massa deu lugar ao pleno emprego, e os salários estão se aproximando dos da Alemanha Ocidental.

No entanto, muitos alemães do Leste se sentem dependentes ou desvantajados.

Essas pessoas comparam-se não ao seu próprio progresso, mas a uma visão idealizada artificialmente de como os outros estão se saindo. Empiricamente, há pouca correlação entre a situação econômica local e a proporção daqueles que votam em partidos de direita. As condições econômicas locais contam por apenas 2% - 3% dos votos para partidos de direita; no entanto, a relação entre como uma pessoa se informa e vota em populismo de direita é forte. As pessoas que apoiam o populismo de direita recorrem desproporcionalmente às redes sociais para se informar, o que proporciona uma realidade distorcida.

No mundo das redes sociais, as pessoas são frequentemente expostas a clipes de pessoas se gabando de trabalhar apenas duas horas por dia em casa e ganhar um milhão de euros por ano. Uma pessoa que mora em Hoyerswerda vê isso e diz: "Eu trabalho oito horas ou mais por dia, pago impostos, mas ganho apenas 40.000 euros. Isso me deixa insatisfeito, pois fico para trás em relação a esse grupo altamente bem-sucedido e fantasioso." Esses sentimentos de insatisfação não são exclusivos da Alemanha Oriental. Trata-se de um fenômeno mais prevalente entre os alemães do Oeste. Em comparação, os alemães do Leste tendem a agir de forma semelhante à maioria das populações de países como Hungria, Áustria, Itália ou França.

Essa insatisfação econômica na Alemanha Oriental é principalmente um produto da imaginação ou de concepções errôneas?

A insatisfação surge de comparações enganosas ou exageradas. Muitas pessoas, incluindo grupos marginalizados como refugiados ou beneficiários de auxílios, acreditam que são favorecidas pelo estado, enquanto eles têm que lutar incansavelmente por seus próprios êxitos. Essa percepção está longe da realidade.

Quais são as implicações disso para a política econômica, poderia isso contribuir para uma estratégia de anti-radicalização?

Política econômica por si só pode não ser suficiente para combater a radicalização. É essencial abordar as causas fundamentais do descontentamento econômico, como a desigualdade e a falta de oportunidades. No entanto, também é crucial mitigar a propagação de desinformação e realidades distorcidas. Abordar esses problemas pode exigir uma abordagem multifacetada que inclua educação, alfabetização midiática e esforços para apresentar uma representação mais verdadeira e equilibrada da realidade em várias plataformas de mídia.

A política econômica torna-se menos significativa nesse contexto do que alguns podem acreditar. Por outro lado, uma estratégia comunicada e executada de forma consistente, que assuma a política econômica como altamente valiosa, é fundamental. Infelizmente, a política econômica inconsistente da coalizão do semáforo tem gerado incerteza generalizada recentemente. Essa incerteza provavelmente terá um impacto mais forte em indivíduos da Alemanha Oriental, devido às experiências históricas, e exercerá uma influência mais forte no comportamento do voto.

O que importa menos são decisões específicas de política econômica, como subsídios generosos para projetos industriais individuais - em vez disso, uma estratégia consistente, comunicada de forma clara e inequívoca?

Sim, é minha esperança que o resultado das eleições sirva como um lembrete para a coalizão do semáforo em Berlim para aproveitar o ano anterior à próxima eleição federal para melhorar sua consistência, coerência e pensamento estratégico nesse aspecto, o que contribuiria significativamente para a luta contra o populismo de direita.

