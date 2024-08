- As autoridades pretendem tomar o controlo de cerca de 80% da Meyer Werft.

A administração federal e o governo da Baixa Saxônia pretendem adquirir aproximadamente 80% da problemática Meyer Werft por 400 milhões de euros. Isso foi anunciado pelo ministro da Economia da Baixa Saxônia, Olaf Lies, no parlamento estadual de Hannover.

Em conjunto com o governo federal, o estado também planeja oferecer garantias para evitar a falência da empresa. Segundo o Ministério da Economia, isso envolveria aproximadamente 1 bilhão de euros para o governo federal e o estado. Na semana passada, o chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) e o governo estadual anunciaram sua intenção de salvar a estaleiro, que enfrenta dificuldades financeiras. Lies agora forneceu os detalhes.

Mais de 20.000 empregos na Alemanha estão em risco

O ministro da Economia justificou a proposta de resgate afirmando que a crise da estaleiro ameaça diretamente e indiretamente mais de 20.000 empregos na Alemanha, com cerca de metade deles na Baixa Saxônia. "O estado não pode apenas assistir", disse o político do SPD. Além disso, a indústria marítima da Alemanha deve ser preservada.

Lies enfatizou que o estado não tem a intenção de ser o acionista majoritário da estaleiro a longo prazo. "Podemos facilmente imaginar um futuro bem-sucedido para a estaleiro em mãos privadas", disse ele. Isso também inclui uma opção para a família Meyer comprar de volta as ações.

A Meyer Werft deve assegurar financiamento até meados de setembro

A Meyer Werft, conhecida por seus navios de cruzeiro, precisa arrecadar quase 2,8 bilhões de euros até o final de 2027 para financiar a construção de novos navios. Os acordos sobre isso devem ser alcançados até 15 de setembro.

Foi relatado que essa situação não é devido à falta de pedidos. No entanto, alguns contratos para os navios foram assinados antes da pandemia do coronavírus e não permitem ajustes aos preços aumentados de energia e matérias-primas. Além disso, na indústria, 80% do preço de construção é geralmente pago somente após a entrega do navio - a estaleiro deve, portanto, financiar a construção com empréstimos interim.

O chanceler federal Scholz elogiou a empresa na semana passada na estaleiro de Papenburg como uma "joia industrial". "A Meyer Werft é um ativo valioso que não podemos nos dar ao luxo de perder e não vamos perder", disse Scholz.

O resgate ainda não está finalizado. Entre outras coisas, os comitês orçamentários do Bundestag e do parlamento estadual ainda precisam aprovar o projeto.

Todos os grupos no parlamento estadual concordam que a estaleiro deve ser salva. No entanto, o líder da oposição, Sebastian Lechner do CDU, enfatizou que a participação do estado deve ser apenas temporária. "Deve ficar claro que a estaleiro não deve se tornar uma autoridade estadual, porque o estado não sabe como construir navios", disse Lechner. A AfD alertou contra a possibilidade de envolvimento chinês na estaleiro se o estado vender suas ações novamente.

Crítica ao resgate planejado veio do economista Marcel Fratzscher. "Na verdade, não há uma boa razão pela qual essa empresa agora seja essencial para a Alemanha. Não é", disse o presidente do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW) ao NDR. O estado não pode começar a salvar todas as empresas que enfrentam dificuldades. "Devemos reconhecer que não podemos produzir todos os produtos na Alemanha."

O economista também expressou dúvidas sobre a competitividade da Meyer Werft. "O que realmente preocupa é que uma empresa está com problemas, mas nenhum investidor privado quer participar, apesar dessas generosas garantias estaduais", disse ele. "Isso deve ser um sinal de alerta para todos de que essa empresa não está posicionada de forma sustentável."

