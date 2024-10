As autoridades policiais no Canadá pretendem prender um notório assassino múltipla.

Após uma série de três assassinatos brutais em três locais distintos do Canadá em um período de três dias, as autoridades policiais prenderam uma suspeita. "Esta indivíduo é uma serial killer", afirmou o chefe de polícia de Niagara Falls, Bill Fordy, em uma conferência de imprensa na sexta-feira (horário local). A acusada, identificada como Sabrina K., de 30 anos, é suspeita de ter tirado a vida de uma pessoa em Toronto, outra em Niagara Falls e mais uma em outra cidade da Ontário.

A primeira vítima, uma mulher de 60 anos, foi encontrada em sua residência em Toronto com sinais evidentes de ferimentos. As duas vítimas subsequentes da suspeita, um homem de 47 anos em um parque de Niagara Falls e um homem de 77 anos, ex-professor, em um estacionamento de Hamilton, pareciam ter sido escolhidas aleatoriamente.

O incidente em Niagara Falls ocorreu quando as autoridades foram chamadas ao parque devido a uma perturbação. Ao chegarem, encontraram o corpo sem vida do homem de 47 anos, que foi declarado morto no local. O homem de 77 anos em Hamilton, que era um ex-professor, foi encontrado no estacionamento pela suspeita. Lá, ele supostamente sofreu "ferimentos graves" que pareciam ser resultado de uma facada, de acordo com a polícia local. O homem infelizmente não resistiu aos ferimentos. Uma investigação completa foi iniciada contra Sabrina K., que agora é acusada de assassinato em relação aos três crimes.

