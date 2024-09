As autoridades estão a investigar o homicídio da Lina.

Autoridades vêm procurando Lina, de 15 anos, há mais de um ano, desde que ela desapareceu sem deixar vestígios na Alsácia. O caso, conhecido por sua alta visibilidade e ocorrido na área de fronteira franco-alemã, apresenta fortes indícios de um ato criminoso. Como declarou Alexander Chevrier, o procurador-geral, em Estrasburgo, os investigadores agora acreditam que Lina foi abordada por um criminoso que passava e depois retida.

Infelizmente, com o principal suspeito cometendo suicídio antes de ser interrogado e todas as buscas por Lina tendo sido infrutíferas até agora, seu destino permanece incerto. Após um ano sem nenhum sinal de vida, as chances de encontrar Lina viva são pequenas.

De volta a 23 de setembro do ano passado, a adolescente desapareceu enquanto seguia para a estação de trem em Saint-Blaise-la-Roche, com o objetivo de viajar para Estrasburgo. Os investigadores descobriram que ela não embarcou no trem. Os esforços de busca extensos, que envolveram mergulhadores da polícia fluvial francesa e alemã, não renderam resultados. Uma testemunha afirmou ter visto Lina em um carro pequeno, o que levou à interrogatório de suspeitos entre os proprietários de tais veículos na área.

Carro Roubado Apreendido

Recentemente, os investigadores apreenderam um carro que havia sido roubado em agosto de 2023 e registrado em Emmendingen, Baden-Württemberg. Dentro do carro, eles encontraram vestígios de DNA, a bolsa de Lina e cordas que se acreditava terem sido usadas para amarrá-la. Não foram detectadas nenhumas pistas de sangue, como informou o procurador-geral. Ao rastrear a geolocalização do carro e analisar imagens de câmeras de vigilância, os técnicos criminais determinaram que o carro estava nas proximidades do local em torno do momento do desaparecimento de Lina.

O suspeito de 43 anos, que havia fugido com o carro roubado por algum tempo, cometeu suicídio em 10 de julho em sua residência em Besançon, no leste da França. Ele estava marcado para comparecer a um tribunal em 22 de julho em conexão com vários assaltos violentos. O homem, que tem um histórico de internação em hospitais psiquiátricos várias vezes, estava sendo investigado na época.

Graças aos dados de movimento do carro, os investigadores iniciaram buscas extensas nas florestas dos Vosges, onde o carro havia parado por um longo tempo. Para sua decepção, os esforços de busca provaram ser infrutíferos, e as investigações continuam, como enfatizou a procuradoria-geral.

Apesar da descoberta de vestígios de DNA, da bolsa de Lina e de possíveis cordas de contenção no carro apreendido, o paradeiro de Lina ainda é desconhecido. A ausência de qualquer prova de sangue deixou os investigadores com mais perguntas do que respostas, aumentando a incerteza em torno do caso de Lina.

