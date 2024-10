As autoridades estão a examinar casos de vírus de Marburg a ser utilizado em Hamburgo.

Inicialmente, pensava-se de outra forma, mas agora está claro que os indivíduos que viajaram de Ruanda para Hamburgo não contraíram o vírus Marburg. No entanto, houve alguns problemas durante o manejo da situação na estação principal. Vulnerabilidades potenciais estão sendo investigadas.

O manejo do caso do vírus Marburg na estação principal de Hamburgo está atualmente sob escrutínio de várias autoridades. De acordo com um porta-voz da autoridade social, uma investigação minuciosa de toda a sequência de eventos está em andamento. Ainda não foram tiradas conclusões.

O foco principal durante o incidente foi na isolamento, diagnóstico e, mais tarde, no acalmar o público. De tarde da quarta-feira até a madrugada de quinta-feira, havia suspeita de que um estudante de medicina e seu companheiro poderiam ter sido infectados pelo vírus Marburg.

O estudante havia trabalhado em um hospital em Ruanda onde também eram tratados pacientes com o vírus Marburg. Durante sua viagem de retorno de Frankfurt para Hamburgo de trem, ele expressou preocupações sobre uma possível infecção a médicos em Hamburgo.

Consequentemente, os trilhos 7 e 8 na estação principal foram isolados, o homem e seu companheiro foram isolados immediately e foram transferidos para uma área especializada no Centro Médico Universitário Hamburg-Eppendorf (UKE) para exames adicionais. Além disso, foram registrados detalhes de contato de passageiros que poderiam ter interagido com os dois indivíduos como precaução, de acordo com a autoridade social.

No entanto, agora há dúvidas sobre isso. Um porta-voz da Polícia Federal informou ao "Hamburger Abendblatt" que não foram coletados dados. Foi impossível devido ao fato de que o ICE afetado já havia partido quando a Polícia Federal chegou. No entanto, foram registrados os detalhes de cerca de 60 passageiros que pretendiam viajar na direção oposta para Frankfurt.

A razão: o ICE passou por uma limpeza na estação de manutenção de Hamburgo-Langenfelde, mas não em condições de descontaminação. Consequentemente, a Polícia Federal teve que deter o trem em Hamburgo-Harburg. Todos os passageiros foram obrigados a comparecer lá devido a um possível risco de infecção se eles terem usado os banheiros do trem. A razão por trás disso: o estudante de medicina e seu companheiro são relatados terem usado vários banheiros durante sua viagem para Hamburgo.

Apesar das preocupações iniciais, a Polícia não esteve envolvida na coleta de dados de passageiros no trem ICE afetado devido à sua partida antes de sua chegada. No entanto, foram registrados os detalhes de cerca de 60 passageiros que pretendiam viajar na direção oposta.

Dado que o ICE foi limpo, mas não descontaminado, a Polícia teve que deter o trem em Hamburgo-Harburg, exigindo que todos os passageiros que usaram os banheiros durante sua viagem comparecessem para avaliação do risco de infecção potencial.

Leia também: