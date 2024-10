As autoridades detêm um indivíduo importante ligado às explosões de Colónia.

Um indivíduo-chave suspeito de envolvimento em uma série de explosões em Colónia e áreas vizinhas, bem como tráfico de drogas suspeito, foi preso em Paris. O escritório do procurador-geral fez esse anúncio. O homem de 22 anos era procurado internacionalmente e foi capturado no aeroporto de Roissy, em Paris, em 1º de outubro. Os procedimentos de extradição foram iniciados e as autoridades estão em contato com suas contrapartes francesas. No entanto, não se espera mais informações antes da metade da próxima semana devido aos procedimentos legais em andamento.

Os investigadores acreditam que esse homem de 22 anos é uma figura importante no tráfico de drogas suspeito que teria desencadeado a série de explosões que causaram tumulto em Colónia e outros locais nos últimos meses. Várias explosões foram registradas à noite na frente de casas. O jovem teria fugido no final de junho, o que levou ao emitido de um mandado de prisão.

Tudo gira em torno da maconha

Os investigadores suspeitam que tensões entre organizações criminosas estejam por trás da série de incidentes. O roubo de uma grande quantidade de maconha de um armazém em Hürth teria iniciado a cadeia de eventos, levando a uma escalada de violência. Dois sequestros no verão também estão ligados a esse complexo. Um grupo que alega ter sido lesado com as drogas está tentando recuperar a maconha ou buscar compensação, de acordo com investigações recentes. Referências à Holanda também foram feitas.

Mais de dez pessoas estão atualmente detidas, de acordo com o escritório do procurador-geral. No entanto, esse homem preso em Paris é considerado uma figura particularmente importante. A comissão de investigação (EK) estabelecida pela polícia de Colónia tem o nome "Sattla". Em árabe, "Sattla" significa haxixe.

O termo "Mafia Mocro" continua a surgir em relação a esses incidentes, mas a polícia e o escritório do procurador-geral não usam esse termo. "Mocro" é um termo pejorativo para marroquinos na Holanda. Algumas pessoas com raízes marroquinas estão envolvidas no tráfico de drogas na Holanda. Explosões na frente de apartamentos, empresas e operações são frequentemente usadas pelo submundo criminal para intimidar organizações rivais ou devedores na Holanda.

Esse homem preso é considerado ter desempenhado um papel significativo na onda criminal ligada ao roubo de maconha, que desencadeou uma cadeia de explosões e sequestros em Colónia e áreas vizinhas. A investigação em andamento, batizada de "Sattla" pela polícia de Colónia, visa desvendar a extensão completa dessa atividade criminosa complexa.

