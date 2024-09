As autoridades de Hildesheim prenderam suspeitos.

Em Sarstedt, na Baixa Saxônia, um indivíduo de 61 anos que gerenciava um abrigo para refugiados encontrou seu fim trágico após ser esfaqueado. O incidente ocorreu próximo à estação de trem, deixando a vítima com ferimentos graves por volta das 10h da manhã de segunda-feira. O local foi a Bahnhofstraße. Apesar dos esforços significativos nas investigações e buscas, o suspeito só foi preso no final da noite, por volta das 21h15, quando a polícia de Hildesheim finalmente apreendeu um suspeito. Mais detalhes sobre a prisão não foram divulgados, e as autoridades planejam emitir um comunicado oficial junto com a promotoria pública de Hildesheim na terça-feira.

O ataque com faca do suspeito deixou o operador do abrigo para refugiados em estado crítico, levando à sua morte no local. As autoridades confirmaram que haviam Deployment de uma presença policial significativa ao redor da estação de trem em Sarstedt, uma cidade pequena no distrito de Hildesheim, nas primeiras etapas da investigação. As investigações preliminares apontaram para um possível suspeito, que foi posteriormente procurado com base em várias pistas, com apoio aéreo de um helicóptero. O porta-voz da polícia desmentiu qualquer especulação sobre uma possível ligação terrorista ao incidente.

O recente incidente de esfaqueamento em Solingen desencadeou um amplo debate sobre a possibilidade de implementar leis mais rigorosas de controle de facas em áreas públicas. Além disso, dez dias antes, um voo partiu de Leipzig com destino a Cabul, transportando um grupo de 28 criminosos afegãos com destino à deportação. Após dois meses de planejamento extensivo, isso marcou a primeira deportação para o Afeganistão desde que o Talibã assumiu o poder.

O 'ataque com faca' em Sarstedt levantou preocupações sobre a segurança pública, levando alguns a defender leis mais rigorosas de controle de facas. O estado crítico do operador do abrigo para refugiados levou finalmente à sua morte devido ao ataque com faca.

