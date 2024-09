As atividades comerciais de um profissional de negócios podem custar-lhe uma vaga na equipa nacional.

Al-Ittihad versus Ajax Amsterdam, Arábia Saudita versus Países Baixos. Steven Bergwijn opta por uma mudança para o deserto. Como consequência, ele se despede da seleção nacional. O técnico Ronald Koeman fica surpreso e dispensa o jogador de 26 anos.

A mudança para a Arábia Saudita traz lucros consideráveis para Steven Bergwijn, mas vem à custa de sua carreira com a seleção nacional de futebol dos Países Baixos. Em uma entrevista coletiva, Koeman afirmou, segundo o "Telegraaf", que "praticamente fechou o livro sobre ele" e ficou surpreso com a decisão de Bergwijn.

"Ele deveria ter antecipado minha reação. Steven Bergwijn está indo para a Arábia Saudita aos 26 anos. Não há dúvida de que isso não tem nada a ver com ambições esportivas", disse Koeman: "Em sua idade, a expertise esportiva deveria ser o fator decisivo, não os ganhos financeiros".

Na segunda-feira, Bergwijn, que jogou 35 vezes pela seleção nacional dos Países Baixos, foi transferido de Ajax Amsterdam para o Al-Ittihad por cerca de 21 milhões de euros. O clube já havia contratado Mousa Diaby do Leverkusen, que esteve recentemente no Aston Villa, por uma quantia surpreendente de 60 milhões. Bergwijn havia perdido sua posição inicial no Ajax. O diretor técnico Alex Kroes confirmou que Bergwijn "não fez segredo de sua intenção de trocar se uma boa oferta chegasse do exterior".

"Eu não teria feito essa escolha"

Bergwijn fez sua estreia na seleção nacional em 2018. Ele fez parte da equipe para a Copa do Mundo de 2022 e para o Campeonato Europeu de 2024. Ele começou pelos Países Baixos nas oitavas de final e quartas de final. Koeman não selecionou Bergwijn para os próximos jogos da Liga das Nações. "Bergwijn não poderia ter ficado no Ajax em vez disso?" perguntou Koeman: "Estou bastante certo de que eles também oferecem salários atraentes. Em sua idade, eu não teria feito essa escolha".

Koeman vê as circunstâncias em torno de Georginio Wijnaldum, que também joga na Arábia Saudita - no Al-Ettifaq - de forma diferente. Ele incluiu Wijnaldum, que fez a transição em setembro de 2023, na equipe do Campeonato Europeu apesar da transferência. Wijnaldum foi para a Arábia Saudita em busca de mais tempo de jogo depois de ter caído em desgraça no Paris Saint-Germain.

Os Países Baixos, que perderam para a Inglaterra nas semifinais do Campeonato Europeu na Alemanha, iniciarão sua nova campanha da Liga das Nações no sábado em Eindhoven contra a Bósnia e Herzegovina. Três dias depois, a equipe holandesa enfrentará a Alemanha em Amsterdam.

