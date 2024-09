As aspirações de Van Aert para a Vuelta estão a desmoronar-se no precipício.

Durante a Vuelta a Espanha, o prodígio belga do ciclismo Wout van Aert transformou a competição em um retorno vitorioso para sua disciplina. Com 29 anos, ele assumiu o controle das classificações de sprint e pontos nas semanas finais do turnê, tendo conquistado triunfalmente três etapas anteriormente. Infelizmente, todas essas aspirações foram interrompidas em uma curva traiçoeira e molhada a 50 quilômetros do fim da 16ª etapa.

Van Aert, que fazia parte de um grupo de fuga, perdeu o equilíbrio na pista escorregadia, sendo lançado contra uma parede de rochas. Apesar de ter conseguido montar uma bicicleta reserva, com o joelho ferido e sangrando, ele foi obrigado a parar novamente pouco depois, buscando refúgio em seu carro da equipe.

Essa infelicidade pôs fim às suas aspirações de terminar o último grande tour do ano como o melhor sprinter. Antes do acidente, van Aert havia conquistado três vitórias de etapa em seu país e suas chances de chegar a Madrid como o maior pontuador do turnê pareciam promissoras. Ele também era aclamado como líder na classificação de montanhas.

Roglic se agarra à camisola vermelha por um fio

O infeliz van Aert sofreu uma segunda colisão trágica no ano. Em março, ele sofreu uma queda a alta velocidade na clássica belga Dwars door Vlaanderen, fraturando a clavícula, o esterno e várias costelas. Isso prejudicou sua participação no Paris-Roubaix, no Giro d'Italia, acabando com suas chances. No entanto, durante o Tour de France, ele conquistou a medalha de bronze na prova de contra-relação olímpica.

Ainda não se sabe se ele poderá participar dos Campeonatos Europeus de Estrada em seu país natal, a Bélgica, na próxima semana, ou dos Campeonatos do Mundo na Suíça alguns dias depois.

A queda de van Aert na 16ª etapa, que terminou em Lagos de Covadonga após 181,5 quilômetros de chuva e neblina, deixou o espanhol Marc Soler como vencedor da etapa. Ben O'Connor, da Austrália, continuou a liderar a classificação geral, apesar de sua vantagem cada vez menor sobre o segundo colocado Primoz Roglic, o superastro esloveno de 34 anos e principal candidato, que ficou atrás de O'Connor por apenas cinco segundos. O infortúnio atingiu seu companheiro de equipe, Florian Lipowitz, de Ulm, que caiu do sexto para o nono lugar na classificação geral e perdeu a camisola branca para o melhor ciclista jovem para o espanhol Carlos Rodriguez.

A 17ª etapa acontecerá na quarta-feira, cobrindo uma distância de 141,5 quilômetros de Arnuero a Santander. A Vuelta terminará com uma prova individual contra o relógio em Madrid no dia 8 de setembro.

Apesar do revés na 16ª etapa, o sonho de Wout van Aert de dominar a Vuelta a Espanha permaneceu como uma exibição memorável e formidável, destacada por suas vitórias em três etapas e liderança nas classificações de sprint e pontos. Apesar de seu acidente infeliz, Roglic permaneceu próximo de Ben O'Connor na classificação geral, mantendo suas esperanças de camisola vermelha.

