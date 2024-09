As áreas ao longo do Oder estão sob vigilância elevada.

Alerta de Inundações Elevadas: Nível do Rio Oder em Brandenburg Atinge Nível de Alerta 3, Nível 4 Imminente: Os níveis de água no Rio Oder em Ratzdorf, Brandenburg, ultrapassaram a marca de 5,60 metros, levando a um nível de alerta 3. Especialistas preveem que o nível de alerta 4, que indica inundações severas e situações potencialmente perigosas para a vida, será alcançado até a próxima terça-feira.

De acordo com a definição do estado, o nível de alerta 3 significa uma "inundação importante", incentivando as pessoas a evitarem áreas propensas a inundações. Se os níveis de água ultrapassarem 5,90 metros, marcando o nível de alerta 4, isso significará uma "inundação severa" com potencial "perigo para a vida".

As autoridades preveem que os níveis de água não recuarão até sexta-feira. Ratzdorf, uma vila localizada na confluência do Oder e Neisse, a cerca de 40 km ao sul de Frankfurt (Oder), começou a construir uma parede de defesa contra inundações de 152 metros de comprimento e 1 metro de altura na segunda-feira.

Ratzdorf enfrentou a fúria de uma inundação do Oder em 1997. Na época, o nível de água chegou a quase 6,90 metros. Na época, Ratzdorf não tinha nem um dique para proteção. Desde então, foram feitos investimentos significativos de vários milhões de euros para reforçar a proteção contra inundações no Oder.

Frankfurt (Oder) se prepara para inundações iminentes

Em uma tentativa de proteger seus diques, Frankfurt (Oder) já proibiu o acesso a suas instalações. Muitos espectadores visitaram recentemente o banco do Oder para observar a gradual elevação dos níveis de água. A administração da cidade justificou a medida alegando que o turismo nas áreas inundadas era desencorajado.

Os níveis de água em Frankfurt (Oder) provavelmente passarão para o nível de alerta 3 - o segundo nível de alerta mais alto - ao longo desta terça-feira. A partir de terça-feira, a entrada e a circulação nas barragens só serão autorizadas para equipes de emergência envolvidas em atividades de gerenciamento de inundações.

Atualmente, a enchente máxima chegou a Nowa Sol, uma cidade polonesa situada a cerca de 90 km a leste da fronteira alemã. Lá, o nível de água é de 6,45 metros, de acordo com o Instituto Meteorológico. Quando os níveis de água alcançam 4,5 metros, um estado de alerta é ativado em Nowa Sol. No entanto, a situação está sob controle, de acordo com as atualizações nas redes sociais do prefeito da cidade.

Os moradores próximos a Ratzdorf devem estar atentos, pois os níveis de inundação podem aumentar ainda mais e potencialmente alcançar o nível de alerta 4, que representa ameaças significativas. Devido ao alto alerta de inundação, Frankfurt (Oder) restringiu o acesso a suas instalações para garantir a segurança.

Leia também: