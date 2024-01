As alterações climáticas e a neve falsa podem tornar os Jogos Olímpicos de inverno "perigosos", segundo um estudo

As alterações climáticas estão a ameaçar os Jogos Olímpicos de inverno e o futuro dos desportos de neve, tornando as condições muito mais perigosas para os atletas e participantes, alertaram os especialistas num relatório publicado uma semana antes do início dos Jogos de inverno de 2022 em Pequim.

Os Jogos de Pequim, que arrancam a 4 de fevereiro, serão os primeiros Jogos Olímpicos de inverno a utilizar praticamente 100% de neve artificial, através da utilização de mais de 100 geradores de neve e 300 pistolas de produção de neve a trabalhar a todo o vapor para cobrir as pistas de esqui.

"Este processo não só consome muita energia e água, recorrendo frequentemente a produtos químicos para retardar o degelo, como também proporciona uma superfície que muitos concorrentes dizem ser imprevisível e potencialmente perigosa", afirma o relatório, redigido por investigadores do Grupo de Ecologia Desportiva da Universidade de Loughborough, em Inglaterra, e do grupo ambiental Protect Our Winters.

Situadas em climas naturalmente áridos, as duas cidades anfitriãs, Pequim e Zhangjiakou, poderiam utilizar cerca de 49 milhões de galões de água tratada quimicamente e congelada através de máquinas de neve, de acordo com a investigação.

Embora a China afirme repetidamente que está a utilizar apenas a precipitação natural e a água reciclada na produção de neve, tem-se receado que a elevada taxa de utilização de água exerça uma pressão adicional sobre os já escassos recursos da região.

A neve natural está a tornar-se menos abundante em algumas regiões e a disponibilidade de água para a produção de neve está a diminuir em resultado das alterações climáticas, colocando em risco a indústria global dos desportos de neve.

"A navegação em épocas de neve erráticas e o rápido degelo de estâncias de nível inferior são agora a norma para muitos concorrentes", afirma o estudo.

"O risco é claro: o aquecimento provocado pelo homem está a ameaçar o futuro a longo prazo dos desportos de inverno. Está também a reduzir o número de locais de acolhimento climaticamente adequados para os Jogos Olímpicos de inverno", acrescentou.

Dos 21 locais utilizados para os Jogos de inverno desde Chamonix 1924, os investigadores estimam que, em 2050, apenas 10 terão a "aptidão climática" e os níveis naturais de queda de neve necessários para acolher um evento.

Chamonix está agora classificada como de "alto risco", juntamente com os locais da Noruega, França e Áustria, enquanto Vancouver, Sochi e Squaw Valley, nos Estados Unidos, são considerados "não fiáveis".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com