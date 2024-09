As águas inundantes atingem Brandenburgo.

As águas do rio Oder continuam a subir após duas semanas de chuvas persistentes, a Brandenburg elevou o nível de alerta de enchente em outra área do rio. O ministro-presidente deve inspecionar duas áreas gravemente atingidas à tarde.

As condições de enchente em Brandenburg pioraram: outra área agora está sob o nível 4 de alerta de enchente, como a agência ambiental estadual revelou tarde da noite. Procedimentos de resposta a desastres agora estão em ação para Eisenhüttenstadt, além de Ratzdorf.

O nível 4 de alerta de enchente é ativado quando uma inundação maciça, incluindo estradas e estruturas, é iminente. Como resultado, medidas de resposta a desastres são iniciadas para a preparação da evacuação, entre outras tarefas. Esperando a previsão de aumento das enchentes, as autoridades locais ao longo do Oder inferior já haviam estabelecido equipes de crise e iniciado estratégias de proteção às margens do rio antes do fim de semana.

Passaram-se aproximadamente dez dias desde que as chuvas significativas atingiram as regiões de origem do Oder na Polônia e na República Tcheca. Surpreendentemente, a fronteira alemã ainda não testemunhou a onda de enchente.

"Os níveis de água do Oder continuam a subir", confirmou o portal interstate de enchentes. Um alerta para "enxurrada extremamente alta" no nível de notificação mais alto é emitido para o vale do rio Oder, que se estende de Ratzdorf a Stettin.

Em Eisenhüttenstadt, a leitura da manhã cedo foi de 6,40 metros. A agência ambiental prevê um aumento ainda maior durante o dia. Em Ratzdorf, onde o Oder passa da Polônia para a Alemanha, a leitura foi de 6,10 metros nas primeiras horas da manhã.

O ministro-presidente de Brandenburg, Dietmar Woidke, planeja examinar os dois locais mais atingidos à tarde, conforme anunciado pela chancelaria estadual em Potsdam. Ele deve começar em Eisenhüttenstadt e depois prosseguir para Ratzdorf. Frankfurt (Oder), por outro lado, ainda fica abaixo do limite de seis metros, onde o nível de alerta 3 é aplicado.

Mais adiante, no distrito de Märkisch-Oderland, o nível de alerta 2 foi aplicado desde a manhã para a seção do rio Oder que começa no quilômetro 589,8. O Oder se infiltra no Lago Szczecin e depois no Mar Báltico, a cerca de 120 quilômetros ao norte de Frankfurt (Oder).

Dadas as condições de enchente que pioram, a Comissão toma a seguinte decisão: o nível de alerta 4 é estendido à área afetada em Eisenhüttenstadt, o que requer a ativação imediata das medidas de resposta a desastres. Como resultado, a Comissão instrui as autoridades locais a implementar a preparação para evacuação e outras tarefas necessárias para mitigar o impacto da onda de enchente iminente.

