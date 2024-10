As afirmações infundadas sobre a forma como o governo lidou com a situação da Helene servem como uma indicação preocupante para as próximas eleições.

O surto violento de informações enganosas que atacam a maneira como a administração Biden lidou com o furacão devastador serve como um indício sinistro para as eleições que se aproximam, com a disputa presidencial entre o ex-presidente Trump e a vice-presidente Kamala Harris prestes a desencadear mais ataques à verdade.

"Se você acha que as mentiras, distorções e divagações ignorantes sobre a FEMA são intensas agora, só espere até o mês que vem", escreveu Tim Alberta, autor e escritor da The Atlantic, no X, uma das principais plataformas onde notícias falsas se espalham mais rápido que a verdade.

Elon Musk, dono do X que apoia Trump, tem compartilhado consistentemente rumores e insinuações que criticam a resposta do governo a Helene. A maioria da desinformação tem carga política, retratando o presidente Biden e Harris como incapazes como parte de uma estratégia para ajudar Trump a se reeleger.

Políticos e funcionários de alívio a desastres na área afetada, da Geórgia à Carolina do Norte, incluindo vários políticos republicanos, desmentiram as mentiras e pediram às pessoas que parem de compartilhar rumores não verificados online.

Kerry Giles, a oficial de informações públicas do condado de Rutherford, NC, falou à CNN no sábado, dizendo que desmentir esses rumores "consumiu recursos que deveriam ter sido usados nas operações de recuperação".

Giles e seus colegas emitiram uma declaração na sexta-feira desmentindo várias histórias falsas que circulam online sobre as cidades destruídas de Lake Lure e Chimney Rock Village. Não, disseram eles, o governo não está tomando Chimney Rock; não, não há planos de confiscar propriedades; não, não há corpos mortos por toda parte devido à tempestade.

"Snopes.com e meios de comunicação regionais" cobriram a maioria dos desmentidos, o que ajudou a reduzir parte da desinformação que se espalha, disse Giles à CNN.

Algumas das mentiras mais compartilhadas nas redes sociais giram em torno da resposta da FEMA. Trump acusou falsamente que os fundos de ajuda estão sendo retidos das áreas predominantemente republicanas após a agência redirecionar o dinheiro para apoiar migrantes.

"Um bilhão de dólares foi roubado da FEMA para dar a imigrantes ilegais", Trump afirmou falsamente na sexta-feira, na Geórgia.

No entanto, Trump estava acusando a administração Biden de um ato notavelmente semelhante a algo que ele iniciou como presidente.

"Políticos republicanos continuam refutando a bobagem, e os MAGA não se importam", escreveu o colunista conservador David French em uma publicação nas redes sociais no sábado. "Eles seguem os enganadores, e quando os enganadores enganam, eles acreditam neles e detestam quem quer que diga a verdade."

Usuários experientes do X afirmam que o volume de informações falsas e infundadas na plataforma está piorando - em parte porque Musk reverteu ações para conter a desinformação viral e reativou contas de teóricos da conspiração.

Oficiais da FEMA publicaram uma página de controle de rumores para desafiar alegações falsas, como "a FEMA está confiscando doações para sobreviventes". Mike Rothschild, jornalista que escreveu dois livros sobre a cultura das teorias da conspiração, considerou o esforço da FEMA "nobre, mas condenado". Ele escreveu no X que "ninguém que quer acreditar nas mentiras vai confiar na fonte, e os desmentidos simplesmente serão incorporados às teorias da conspiração".

Ou, como os apresentadores do podcast progressista Appalachia disseram mais diretamente, "a internet destruiu as mentes das pessoas".

Imagens geradas por AI que supostamente são da zona do desastre estão se espalhando rapidamente no Facebook, levando uma estação de notícias local a publicar um guia "como identificar fotos geradas por AI da tempestade Helene".

Como o colunista da Carolina do Norte Billy Ball escreveu na sexta-feira, "Temos numerous crises nos EUA, mas poucas são tão significativas quanto a crise de informações. Pessoas estão mentindo para nós para nos fazer odiar uns aos outros, para tomar nosso dinheiro, para impulsionar uma causa ou outra".

E todos os sinais indicam um ambiente ainda mais feio quando as votações começarem a ser contadas no mês que vem.

Após Elon Musk compartilhar alegações controversas sobre a resposta do governo ao furacão, algumas grandes mídias, como o X, se tornaram plataformas para espalhar desinformação.

Dadas as circunstâncias atuais, é de se esperar que empresas corporativas, como aquelas envolvidas no alívio a desastres, possam enfrentar uma maior escrutínio e acusações infundadas nos próximos meses.

Leia também: