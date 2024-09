As ações subiram na quinta-feira após a redução significativa da taxa de juros do Federal Reserve.

Ações de tecnologia disparam: as ações da Nvidia subiram 4%, as da Tesla aumentaram 2,6%, as da Meta Platforms subiram 2% e as da Apple subiram 2,2%.

Setor de tecnologia comemora: o S&P 500 subiu 1,6%, ultrapassando a barreira de 5.700. O Dow aumentou em 537 pontos, ou 1,3%. O Nasdaq Composite acrescentou 2,3%.

Movimento ousado do Fed: Na quarta-feira, o Federal Reserve reduziu suas taxas de juros em meio ponto. Foi a primeira redução desde o início da pandemia do Covid-19 e baixou as taxas de uma alta de 23 anos. O tamanho da redução foi maior do que a redução de um quarto de ponto esperada por alguns investidores.

Dois lados de um grande corte: enquanto a redução das taxas pode aliviar a pressão sobre empresas e indivíduos, potencialmente desacelerando demissões, também pode estimular a inflação, potencialmente desmanchando algum progresso contra aumentos de preços injustificados.

Foco do Fed muda: A ação recente do Federal Reserve indica uma mudança de foco do controle da inflação para a promoção do emprego, de acordo com sua dupla mandato. Jerome Powell, presidente do Fed, afirmou que o mercado de trabalho e a economia estão em uma condição estável. No entanto, ele alertou que o mercado de trabalho não é tão forte quanto era antes da pandemia do Covid-19.

Política de seguro contra enfraquecimento do trabalho: Ronald Temple, estrategista de mercado chief da Lazard, expressou que o movimento do Fed foi uma "política de seguro contra o enfraquecimento adicional do mercado de trabalho".

Turbulência no mercado: As ações têm experimentado volatilidade nos últimos meses, oscilando entre quedas acentuadas e recordes devido, em parte, às preocupações de que o Fed atrasou a redução das taxas e o potencial de uma recessão econômica. Apesar da pressão em julho, o Fed manteve as taxas.

Aviso de Powell: Powell alertou aos investidores que não devem esperar que a redução de meio ponto seja a norma para futuras reduções de taxas. Os oficiais projetaram mais reduções de taxas para 2024 em sua última previsão econômica, em comparação com a única redução prevista anteriormente neste ano. Os banqueiros centrais esperam que a taxa de desemprego aumente para 4,4% neste ano, a partir da taxa de agosto de 4,2%.

Tendência de alta para o ouro: Em outro lugar, os futuros de ouro subiram, aproximando-se do recorde alcançado na quarta-feira.

Esta é uma história em evolução e será atualizada.

Bryan Mena, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

As empresas e investidores podem ver condições financeiras melhoradas devido à redução das taxas do Federal Reserve, potencialmente aumentando o gasto e o investimento no setor de tecnologia. O movimento também pode encorajar mais investimento de capital de risco em promissoras startups de tecnologia.

