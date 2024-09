As ações de Donald Trump no setor de mídia social estão experimentando um declínio significativo após sua apresentação problemática no debate.

Investores criticaram rapidamente a empresa de mídia social de Trump após o mau desempenho do ex-presidente no debate. Outros chamados investimentos relacionados a Trump, como bitcoin e Coinbase, sofreram uma reversão na quarta-feira, enquanto os títulos e moedas asiáticas comemoraram. Além disso, fundos focados em energias solares e outras ações de energia limpa experimentaram aumentos significativos.

As ações da Trump Media & Technology Group caíram 10% na negociação antes da abertura na quarta-feira, indicando uma possível abertura no ponto mais baixo desde que a empresa por trás do Truth Social foi para o mercado público no final de março.

A queda acentuada é uma resposta direta ao debate presidencial da ABC, no qual a vice-presidente Kamala Harris conseguiu atrapalhar a performance de Trump.

Em contraste com a resposta do preço das ações da Trump Media em 28 de junho, após a má apresentação do presidente Biden no debate da CNN, o estoque inicialmente disparou 10%, mas acabou no vermelho.

A Trump Media tem sido frequentemente usada como plataforma para especuladores negociarem o sucesso político de Trump e seu possível retorno à Casa Branca.

Matthew Tuttle, CEO da Tuttle Capital Management, disse à CNN na quarta-feira: "O mercado parece acreditar que ela venceu o debate". Citando mudanças que favorecem Harris no mercado de apostas após o debate.

Trump não é apenas o maior acionista da Trump Media; ele também é o usuário mais popular do Truth Social, o principal produto da empresa. Seu símbolo de negociação é "DJT".

Tuttle continuou: "Se ele perder, vai vender, e DJT vai para $1. Se ele ganhar, não vai vender, e DJT tem potencial para se sair bem".

As restrições de lock-up que impedem Trump de vender suas 114,75 milhões de ações na Trump Media estão prestes a expirar neste mês. A dissolução do acordo de lock-up permite que Trump venda uma parte de suas ações, mas os especialistas acreditam que seria quase impossível para ele se livrar da maioria ou de todas as suas ações sem afetar significativamente o preço das ações.

Michael Block, chief strategy officer e co-fundador da AgentSmyth, disse à CNN que a queda da Trump Media na quarta-feira parece estar tangencialmente relacionada ao debate.

"Dado sua falta de lucros e outras métricas quantificáveis, DJT não é o tipo typical de investimento de crescimento ou valor para investidores", explicou Block por e-mail. "DJT é uma ação de narrativa, e talvez os investidores não tenham gostado da narrativa que Trump apresentou durante o debate".

O preço das ações da Trump Media teve um rali nos dias que antecederam o debate, aumentando 9%.

No entanto, no contexto mais amplo, a ação tem lutado significativamente nos últimos meses, perdendo cerca de metade de seu valor desde que Biden se retirou da corrida presidencial em julho. O proprietário do Truth Social caiu para sua cotação mais baixa desde sua estreia em março na semana passada.

O valor da participação de Trump na empresa caiu dramaticamente, passando de $6,2 bilhões em 9 de maio para $1,8 bilhão, com base no preço de negociação antes da abertura na quarta-feira.

Os investidores podem reconsiderar suas estratégias de negócios com a Trump Media & Technology Group, dada a influência negativa do desempenho no debate em suas ações. Isso pode potencialmente levar a oportunidades de investimento reduzidas na empresa.

Após o debate, pode haver uma mudança nas estratégias de investimento em direção a outras empreitadas promissoras, à medida que os investidores mostram menos entusiasmo por investimentos relacionados a Trump.

