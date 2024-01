As acções vão ter um início atribulado em 2024. Eis os desafios que se avizinham

Alguns investidores dizem que a furiosa recuperação de fim de ano deu lugar à consolidação, com os investidores a venderem algumas das suas participações que aumentaram nas últimas semanas. O índice S&P 500 caiu 1,4% até agora nesta semana, o Nasdaq Composite caiu 2,8% e o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,7%.

Isto acontece depois de as acções da Apple terem caído depois de o Barclays ter baixado a classificação das acções, arrastando para baixo o mercado em geral, uma vez que outros nomes de peso da tecnologia caíram juntamente com o fabricante do iPhone. A dor continuou na quarta-feira, à medida que alguma da euforia sobre futuros cortes nas taxas de juro se desvaneceu.

"Dado o notável final de 2023, não é particularmente surpreendente que estejamos a assistir a uma pequena realização de lucros nesta fase", escreveu Craig Erlam, analista de mercado sénior da OANDA, numa nota na quarta-feira.

No início de 2023, os investidores esperavam amplamente que a inflação altíssima, a campanha da Reserva Federal para domar a inflação e uma possível recessão culminassem numa repetição do desempenho desastroso de 2022.

Em vez disso, o mercado de acções dos EUA foi poupado a uma recessão e ultrapassou a turbulência bancária regional, a crise do teto da dívida e as tensões geopolíticas. O S&P 500 encerrou o ano passado com uma subida de 24%, o Dow subiu 14% e o Nasdaq deu um salto de 43%.

Ainda assim, os investidores não estão fora de perigo. As preocupações com a recessão persistem em Wall Street, tal como as preocupações com a guerra no Médio Oriente. As próximas eleições norte-americanas ameaçam provocar a volatilidade do mercado, embora a história mostre que o índice S&P 500 tende a ganhar durante o quarto ano dos mandatos presidenciais.

O constante esvaziamento das contas de poupança dos consumidores, cujos gastos robustos ajudaram a manter a economia a funcionar durante o ritmo mais agressivo de subidas das taxas de juro da Fed em décadas, poderá fazer com que o início do ano seja difícil, dizem alguns investidores.

"O primeiro trimestre do ano pode ser uma luta", escreveu Alex McGrath, diretor de investimentos da NorthEnd Private Wealth, numa nota na terça-feira.

A inflação baixou, mas continua acima do objetivo de 2% da Fed. O mercado de trabalho continua a evoluir, mas uma surpresa em qualquer relatório de dados pode fazer descarrilar as expectativas dos investidores de que o banco central começará em breve a reduzir as taxas. O relatório sobre o emprego de dezembro, a publicar na sexta-feira, poderá ser o primeiro teste deste ano para determinar se esse otimismo é justificado. A subida das taxas de rendibilidade das obrigações esta semana mostra que subsistem algumas dúvidas.

Embora as acções tenham recuperado grande parte das suas perdas de 2022, alguns investidores ainda não abandonaram a sua cautela. A exposição dos fundos geridos ativamente a acções tradicionalmente seguras de bens de consumo básicos ainda é maior do que no início de 2022, enquanto a exposição ao sector discricionário de consumo mais sensível do ponto de vista económico é menor, de acordo com o Bank of America Global Research.

"Os temores do pico da recessão provavelmente ficaram para trás, mas o posicionamento ainda reflete mais medo do que ganância", escreveram os estrategistas do banco em uma nota recente.

Claro, isso não significa que o ânimo que impulsionou uma recuperação de nove semanas para terminar 2023 se foi. Os gestores de fundos são os mais otimistas com as ações desde janeiro de 2022, de acordo com uma pesquisa de dezembro conduzida pelo Bank of America Securities.

OÍndice de Medo e Ganância da CNN, que rastreia sete indicadores de sentimento do mercado nos Estados Unidos, está em uma leitura de "ganância".

Dívida nacional dos EUA atinge um recorde de 34 biliões de dólares

A dívida do Estado norte-americano ultrapassou pela primeira vez os 34 biliões de dólares, poucas semanas antes do prazo para o Congresso chegar a acordo sobre novos planos de financiamento federal, noticiam as minhas colegas Hanna Ziady e Tami Luhby.

Os dados publicados pelo Departamento do Tesouro mostram que o "total da dívida pública pendente" subiu para 34,001 biliões de dólares em 29 de dezembro. Este valor, também conhecido como dívida nacional, é o montante total dos empréstimos contraídos pelo governo federal dos EUA ao longo da história do país.

Este marco surge apenas três meses depois de a dívida nacional dos EUA ter ultrapassado os 33 biliões de dólares, à medida que o défice orçamental - a diferença entre o que o governo gasta e o que recebe em impostos - aumentou.

Maya MacGuineas, presidente do Comité para um Orçamento Federal Responsável, um organismo de vigilância fiscal, considerou o valor recorde "um 'feito' verdadeiramente deprimente".

"Embora o nosso nível de endividamento seja perigoso tanto para a nossa economia como para a segurança nacional, os Estados Unidos não podem deixar de contrair empréstimos", afirmou num comunicado na terça-feira.

As vagas de emprego nos EUA caíram para um novo mínimo de 2 anos em novembro

As vagas de emprego nos EUA caíram em novembro para o seu nível mais baixo desde março de 2021, num sinal de que o resiliente mercado de trabalho dos EUA continua a arrefecer, relata o meu colega Bryan Mena.

Houve 8,79 milhões de vagas de emprego ajustadas sazonalmente em novembro, informou o Departamento do Trabalho na quarta-feira. Este número é inferior aos 8,85 milhões de outubro, que foram revistos em alta, e está em linha com as expectativas dos economistas de 8,77 milhões de vagas, de acordo com a FactSet.

Embora as vagas de emprego tenham caído de um recorde de 12 milhões em março de 2022, elas ainda estão acima dos níveis pré-pandêmicos, de acordo com a última Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra, também conhecida como relatório JOLTS.

Os números de quarta-feira mostram que o mercado de trabalho continua o seu arrefecimento constante, com a atividade económica a abrandar à medida que as taxas de juro se mantêm em máximos de 22 anos. Os funcionários da Reserva Federal afirmaram que a economia poderá ter de abrandar ainda mais para garantir que a inflação está a caminho do objetivo de 2% do banco central.

Em outro sinal de arrefecimento do mercado de trabalho, o relatório também mostrou que o número de contratações caiu em 363.000 em novembro, para 5,47 milhões. Este é o nível mais baixo desde abril de 2020, quando a pandemia de Covid-19 abalou pela primeira vez a economia dos EUA. No entanto, mesmo excluindo a interrupção inicial da pandemia, as contratações não estão nesse nível desde 2017.

Fonte: edition.cnn.com