09:00 THW Anticipates Major Flooding Operations on Elbe and Oder

A Agência Federal de Ajuda Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações no leste da Alemanha. "Estamos planejando mobilizar equipes maiores para o Elba e Oder, se necessário", diz o diretor da THW, Fritz-Helge Voss, no "Morning Magazine" da ZDF. Voss aconselha indivíduos em áreas afetadas a reunirem suprimentos essenciais. Voss menciona que a Alemanha ainda não enfrentou as condições climáticas extremas necessárias e teve sorte até agora. No entanto, os rios Elba, Neiße e Oder são previstos para inundar na próxima semana. No fim de semana, a THW tinha cerca de 140 pessoal em serviço na Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss destaca que esta é a quarta situação de inundação significativa na Alemanha este ano, enfatizando a importância da preparação e do investimento em equipamentos. "Eventualmente, esses são custos de adaptação ao clima", diz Voss.

08:43 Gabinete Polonês Discute Estado de Emergência

O primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência do gabinete devido aos danos causados pelas enchentes no sudoeste da Polônia. Ele elaborou um decreto declarando estado de emergência, que precisa da aprovação do gabinete. Chuvas persistentes no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, causaram enchentes. A cidade de Nysa, na região de Opole, foi significativamente atingida durante a noite. Água do rio Glatzer Neiße, um afluente do Oder, invadiu o pronto-socorro do hospital local de emergência, de acordo com a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados por barcos.

08:15 Baviera: Previsão de Chuva e Aumento do Nível de Água

A situação de enchentes na Baviera permanece tensa em algumas áreas, com previsão de mais chuva. A polícia relata que não houve mudanças significativas nas zonas afetadas durante a noite. Ainda não há sinal verde: o Serviço de Informações sobre Níveis de Água (HND) prevê que os níveis de água aumentarão novamente com o início úmido da semana. O HND espera que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentem novamente. A situação é projetada para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a região fronteiriça. Chuvas generalizadas de 40 a 70 litros por metro quadrado são esperadas, com até 90 litros em áreas estáveis.

07:32 República Checa: Sem Sinal de Alívio – Níveis de Enchentes Continuam a Aumentar

As enchentes contínuas nas áreas afetadas da República Checa ainda não mostram sinais de alívio. A onda de enchentes no rio March (Morava) chegou a Litovel, cerca de 200 quilômetros a leste de Praga.whole streets are submerged there, as reported by CTK news agency. The town's authorities urge the populace not to hinder emergency services. "We anticipate the river's water level to increase further in the following hours," the mayor warns on social media.

07:03 Rompimento de Barragem: Inundações Destrutivas na Polônia Capturadas em Vídeo

Após o rompimento de uma barragem na Polônia, os moradores temem as enchentes que se aproximam da região do Glatzer Neiße. Vídeos mostram a força impressionante das águas turbulentas.

06:40 Inundações na Europa: Mortes na Polônia e Romênia

A Polônia e a República Checa lidam com as consequências de uma enchente secular, com condições críticas em Baixa Áustria após chuvas torrenciais. Vários países da UE relataram mortes devido a enchentes: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações de Inundações na República Checa

As piores tempestades em anos viram as águas das enchentes submergirem cidades inteiras como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia. Em Jeseník, os serviços de emergência tiveram que resgatar centenas de pessoas por barco e helicóptero. Após a redução das enchentes, havia risco de deslizamentos em vários lugares.

A tempestade "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", trouxe chuvas torrenciais e enchentes à Polônia, República Checa, Áustria e Romênia. Pelo menos oito pessoas perderam a vida até agora.

