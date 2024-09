Às 18:21 na Baixa Áustria, uma mulher consegue salvar-se, enquanto um homem não consegue.

Crise de Inundações em Vários Países - Número de Mortes Aumenta

A crise relacionada às inundações persiste em vários países, resultando em um aumento no número de mortes: Pelo menos 16 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais que se estendem desde a Polônia até a Áustria. Incidentes preocupantes ocorreram em Untergrafendorf, na Baixa Áustria, onde um riacho se transformou em um rio furioso. Uma mulher conseguiu escapar da subida repentina das águas ao subir para o primeiro andar de sua casa, mas seu marido não conseguiu. Ela pediu ajuda por horas, mas seus pedidos não foram ouvidos, de acordo com um representante da polícia. O corpo do marido de 70 anos dela foi posteriormente encontrado, tornando-o a terceira vítima na Áustria.

18:02: Associação de Bombeiros: Alemanha Preparada para Inundações

A Associação dos Bombeiros da Alemanha (DFV) afirma que a Alemanha está bem preparada para lidar com as inundações iminentes. "Em essência, a Alemanha está bem preparada para incidentes de inundação - principalmente devido a ocorrências recentes", disse o presidente da DFV, Karl-Heinz Banse, ao "Rheinische Post". "Não apenas foram aprendidas lições dos eventos de chuva intensa no Ahrtal e na Renânia do Norte-Vestfália, como também os cenários de inundação em várias seções da Alemanha neste ano contribuíram para isso". As operações nas regiões afetadas estão em pleno andamento - "equipes estão em alerta máximo, sacos de areia estão sendo preparados, dados meteorológicos estão sendo monitorados". A população também está informada e pode tomar medidas apropriadas.

17:30: "Desanimador": Scholz Oferece Ajuda

O chanceler alemão Olaf Scholz estendeu a ajuda aos países vizinhos atingidos. "As inundações que estamos testemunhando são desanimadoras", disse Scholz durante sua visita ao Cazaquistão. Ele já prometeu apoio aos habitantes dos países vizinhos afetados. "Ofereceremos ajuda de todas as maneiras possíveis".

17:06: Lang: "É Hora de Agir Agora"

A líder do Partido Verde, Ricarda Lang, defende consequências políticas em resposta à crise de inundações na Europa Central e Oriental. A crise climática está causando inundações e chuvas pesadas com mais frequência, intensidade e probabilidade, afirmou Lang após consultas com a executiva do partido em Berlim. A política não deve apenas reagir, mas também se preparar. "Portanto, é hora de agir agora". O tema da proteção do clima deve ser elevado na agenda política. "Se Merz disse ano passado que o mundo não acabaria, hoje acabou para muitas pessoas", disse Lang, se referindo ao líder da CDU. "Isso significa que devemos dar mais atenção à proteção do clima".

16:41: Chanceler Austríaco Designa Milhões para Reconstrução após Inundações

O chanceler austríaco Karl Nehammer designou 300 milhões de euros para a reconstrução após as inundações na Áustria, anunciou. Os fundos do fundo de ajuda a desastres podem ser expandidos se necessário e também podem ser solicitados por indivíduos privados que perderam propriedades devido ao desastre natural. O alcance dos danos causados pelas chuvas recorde de vários dias no leste da Áustria ainda é desconhecido.

16:08: Ruptura de barragem: Habitantes Orientados a Sair Imediatamente

No pequeno município de Paczkow, no sudoeste da Polônia, o prefeito instrui a evacuação imediata de distritos de menor altitude após a ruptura da barragem de um reservatório. "Ninguém pode garantir que a situação não piorará", alerta Artur Rolka em um apelo nas redes sociais. Ele encoraja todas as pessoas que precisam ser evacuadas a se identificar e aconselha those whose homes and apartments have yet to be reached by the water to leave and seek refuge in secure areas within the town. Upon ignoring a voluntary evacuation request, he has now opted for a compulsory evacuation, asserts the mayor on Polish television. The affected reservoir was constructed above Paczkow on the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder.

15:54: Habeck Pede Maior Empenho na Proteção do Clima

O vice-chanceler Robert Habeck pede maior empenho na proteção do clima após o desastre de enchentes em vários países europeus. "Expansão mais rápida de renováveis, transição energética, produção industrial amiga do clima" são urgentemente necessárias, diz o político verde ao grupo de mídia Funke. "Inundações mais frequentes, catástrofes como no Vale do Ahr, este ano na Baviera - elas são uma consequência da crise climática", diz Habeck. "Portanto, nossos esforços para mitigar a crise climática são essenciais". No entanto, eventos climáticos extremos mais frequentes não podem ser evitados neste momento. Portanto, medidas preventivas adicionais também são importantes. "Diques fortes, sistemas de retenção, mais espaço para rios" são essenciais para proteger melhor as pessoas.

15:36: Mais Mortes por Inundações

O número de mortes devido às inundações em vários países europeus aumentou para pelo menos 15. A Áustria (três mortes), República Tcheca (uma morte), Polônia (cinco mortes) e Romênia (seis mortes) são particularmente afetadas.

15:21: Polônia Declara Estado de Emergência para Áreas Afetadas por Inundações

A Polônia declara estado de emergência para as regiões afetadas por inundações. O governo em Varsóvia aprovou uma ordem de emergência em uma reunião para lidar com a crise. O estado de emergência se aplica a partes das províncias da Baixa Silésia, Silésia e Opole por um período de 30 dias. Os poderes de emergência concedidos às autoridades permitem que elas emitam ordens, bem como restrições temporárias às liberdades civis e direitos. Exemplos incluem a ordem de evacuação de locais, áreas ou instalações específicos. Eles também podem proibir indivíduos de estar presentes em locais específicos.

14:34 Ferrovias Federais Austrianas prolongam alerta de viagem até 19 de setembroDevido às perturbações climáticas que afetam grandes partes da Áustria, as Ferrovias Federais Austrianas (ÖBB) prolongaram o alerta de viagem emitido em 13 de setembro de 2024 até 19 de setembro de 2024. A ÖBB aconselha todos os passageiros a adiar qualquer viagem não essencial durante este período e remarcá-la para uma data posterior. Os bilhetes já adquiridos mantêm a validade até 22 de setembro.

14:19 Número de mortos por enchentes na Europa sobe para onzeO número de mortos pelas enchentes recentes na Áustria, Polônia, Romênia e República Checa subiu para pelo menos onze. Dois óbitos adicionais foram relatados na Áustria, de acordo com a polícia. Uma pessoa afogou-se no rio Krasovka, na parte oriental da Morávia-Silésia, como anunciou o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Até agora, oito mortes foram relatadas nos quatro países afetados. As autoridades na República Checa também citam pelo menos sete pessoas desaparecidas.

14:04 Governo alemão promete ajuda aos afetados por enchentes na EuropaO governo alemão prometeu assistência às pessoas afetadas pelas enchentes em vários países europeus. "Nossos vizinhos, nossos parceiros europeus, assim como as pessoas aqui, devem entender: estamos de olho na situação e estamos prontos para estender uma mão amiga", disse a porta-voz do governo Christiane Hoffmann em Berlim. A devastação contínua na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é frequentemente catastrófica. Hoffmann declarou: "Estamos horrorizados ao ver as imagens e consternados com as notícias de vítimas e pessoas desaparecidas. Em nome do governo alemão, expressamos nossas condolências a todos those que foram impactados."

13:43 Orbán cancela compromissos internacionais devido às enchentesO primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán cancelou todos os compromissos internacionais devido às enchentes no país. "Diante das condições climáticas extremas e das enchentes persistentes na Hungria, decidi cancelar todos os meus compromissos internacionais", escreveu Orbán na plataforma online X. Orbán não forneceu mais detalhes. Inicialmente, Orbán estava programado para falar em um debate sobre o programa de seis meses da presidência húngara do Conselho da UE no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O político populista controverso enfrenta frequentemente críticas duras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava submersa pela água: terceira maior cidade da República Checa atingida por rompimento de diquesSão necessárias expansões nas evacuações em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido ao perigo de enchentes. "Está claro que ocorreram rompimentos de diques em várias áreas", disse o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Os moradores estão sendo evacuados usando botes infláveis. Cerca de 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através das brechas. Estão sendo feitos esforços para preencher os vazamentos com pedras. Com uma população de cerca de 285.000 habitantes, Ostrava fica na interseção de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. Situada a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga, a cidade mineira e industrial teve a circulação de trens interrompida. Uma usina teve que ser desligada. Em Bohumin, tanto a rede de energia quanto a de telefonia móvel caíram devido às enchentes, e o suprimento de água potável falhou em várias áreas.

12:33 Recorde de chuva: 450 litros por metro quadrado na cidade checa

Chuva torrencial causada pela depressão "Anett" é excepcional: desde sexta-feira, Serec, na República Checa, perto da fronteira polonesa, recebeu um total de 450 litros de chuva por metro quadrado. Este é o recorde mais alto nos últimos dias, de acordo com o especialista em clima do ntv.de, Oliver Scheel. A Alemanha lidera com 320 litros em quatro dias em Ruhpolding/Berchtesgadener Land. Na Áustria, 364 litros caíram em St. Pölten e 369 litros em Lilienfeld. Em Viena, foram registrados 279 litros de chuva, embora falhas subsequentes na medição dificultem a obtenção de quantidades precisas. Na Polônia, a maior quantidade de chuva (200 litros) caiu em Katowice.

12:25 Romênia: Enchentes matam seis na região dos Cárpatos

Seis pessoas morreram devido às chuvas pesadas e enchentes na região dos Cárpatos, na Romênia. As regiões afetadas estão principalmente no leste do país, incluindo Galati, Vaslui e Iași. Cerca de 300 pessoas foram evacuadas, e cerca de 6.000 casas de fazenda foram inundadas. As vítimas são principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível de alerta máximo de enchentes permanecerá em vigor até meio-dia. Vilas isoladas são principalmente afetadas, com moradores subindo em telhados para evitar serem levados pelas enchentes. Mais de 600 bombeiros foram mobilizados.

11:59 Enchentes na Saxônia: Elba atinge pico em Neiße

Os níveis de água no rio Elba continuam a subir na Saxônia. Em Dresden, o nível está em 5,62 metros pela manhã de segunda-feira, de acordo com o centro de controle de enchentes do estado. O segundo nível de alerta de enchentes foi emitido na noite de domingo. Espera-se que o limite do terceiro nível de alerta, que é de seis metros, seja ultrapassado pela manhã de terça-feira. Até quarta-feira à noite, o nível do Elba em Dresden pode continuar a subir e atingir seu pico. Em Schöna, perto da fronteira com a República Checa, o terceiro nível de alerta está ativo com um nível de água do Elba de 6,13 metros. O centro de controle de enchentes espera que os níveis de água diminuam em Görlitz, onde também está em vigor o terceiro nível de alerta mais alto. O pico mais alto da enchente (Gipfel em alemão) é chamado de scheitel.

11:01 Breslau Declara Emergência de Inundação

Após as fortes chuvas e enchentes no sudoeste da Polônia, a cidade de Wrocław (Breslau), na Baixa Silésia, se prepara para uma onda de enchente que se aproxima. O prefeito Jacek Sutryk declarou uma emergência de inundação para a cidade no rio Oder, implementando medidas como monitoramento contínuo de diques, manutenção de canais e fechamento de passagens de diques, de acordo com a declaração de Sutryk em seu vídeo no Facebook. A onda de enchente é esperada para atingir Wrocław na quarta-feira, com previsões anteriores de impacto mínimo sendo revistas pelo prefeito. Embora a enchente não seja prevista para atingir a magnitude da enchente do Oder em 1997, que submergiu um terço da cidade, o prefeito Sutryk destaca a melhoria significativa da infraestrutura atual, com novos diques, bacias de retenção e polders, na esperança de evitar uma brecha nas defesas da cidade.

10:35 Governador Austríaco sobre a Situação de Enchente: "Ainda Perigoso"

Apesar de uma redução temporária nas precipitações, a situação de enchente no leste da Áustria permanece precária. A governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, alerta: "Não acabou ainda, ainda é perigoso, ainda é dramático". A região espera até 80 litros de chuva por metro quadrado na segunda-feira. As autoridades permanecem vigilantes em relação à integridade das barragens, emitindo alertas de alto risco de falha. A vida pública está praticamente paralisada, com mais de 200 estradas fechadas, 1.800 estruturas evacuadas e muitos alunos e crianças de jardim de infância ficando em casa, revela Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares atualmente estão sem energia. Os danos ainda estão sendo avaliados, mas a governadora promete ajuda às vítimas das enchentes. Nos últimos dias, algumas áreas testemunharam até 370 litros de chuva por metro quadrado - muito além da média mensal típica.

10:10 Níveis do Elba Aumentam; Nível de Alarme Dois se Aproximando

Os níveis do rio Elba na Saxônia continuam a subir. Com base nos dados do centro de gerenciamento de crises do estado, o nível em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã, com previsões de ultrapassar a marca de 6 metros mais tarde no dia, alcançando assim o segundo nível de alarme mais alto, dois. Nesse ponto, zonas habitadas poderiam enfrentar enchentes. O alarme já foi acionado na estação de Schöna perto da fronteira com a República Checa, onde o nível estava em 6,09 metros. O nível de alarme também foi alcançado no Neisse Lusácio perto de Görlitz na fronteira com a Polônia, com um nível de 5,56 metros, poucos centímetros de distância do nível de alarme máximo, quatro. Uma seção da rodovia federal B99 em Görlitz foi fechada por razões de segurança, de acordo com um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o estágio dois é de 4,80 metros lá.

09:49 Inundações Centenárias na República Checa: Homem Morre em Enchentes

A primeira vítima fatal das enchentes na República Checa foi confirmada. As autoridades também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem morreu no rio Krasovka no distrito de Bruntál na Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Três pessoas foram levadas pela água em um veículo perto de Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník. O veículo ainda não foi encontrado. As outras pessoas desaparecidas foram levadas por vários cursos d'água, incluindo o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso perto da fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, descreveu isso como uma "inundação centenária", que estatisticamente ocorre uma vez a cada cem anos no mesmo local. Em relatórios anteriores, foram relatadas fatalidades por enchentes em outros países da UE (veja a entrada 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Cai no Rio Neisse em Görlitz

Uma mulher perdeu o equilíbrio e caiu no rio Neisse enquanto verificava os níveis de água em Görlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, a mulher escorregou na beira do rio perto do Parkhotel Merkur e caiu na água. Ela foi levada cerca de 700 metros rio abaixo antes de conseguir se retirar perto da barragem de Vierraden. Ela agora está sendo tratada por hipotermia em uma instalação de saúde.

09:00 THW se Preparando para Operações Intensivas no Elba e Oder

A Agência Federal Alemã para Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais enchentes na Alemanha Oriental. "Estamos preparando equipes maiores para os rios Elba e Oder", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no "Morning Magazine" da ZDF. Ele aconselha as pessoas nas áreas afetadas a reunirem suprimentos para um kit de emergência. Voss destaca que a Alemanha ainda está experimentando condições climáticas favoráveis, mas espera enchentes nos rios Elba, Neiße e Oder nesta semana. No fim de semana, a THW despachou cerca de 140 pessoal para a Baviera e a Saxônia, incluindo na ponte danificada Carolabridge em Dresden. Voss reconhece que este é o quarto grande incidente de enchentes na Alemanha neste ano. Ele enfatiza a importância da preparação e do financiamento da atualização da infraestrutura, referindo-se a eles como "custos relacionados à mudança climática".

10:15 Baviera: Mais Chuva e Aumento do Nível de Água Esperado

A situação de enchente em certas áreas da Baviera continua preocupante, com previsão de mais chuva. A polícia local informou que não houve mudanças significativas durante a noite. Ainda não há sinal de alívio: o serviço Hochwassernews (HND) prevê novo aumento do nível de água com a chuva no início da semana. Áreas como Passau no Danúbio, Vilshofen na Vils e Munique no Isar devem enfrentar novo aumento do nível de água. A situação deve melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a planície, com volumes de chuva potenciais de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em áreas estagnadas.

07:32 República Tcheca: Sem Trégua – Nível de Água Persistente

Não há trégua nas áreas de enchentes e inundações na República Tcheca. A onda de enchente atingiu Litovel, cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, onde ruas inteiras foram submersas, segundo a agência de notícias CTK. As autoridades de Litovel pediram ao público que não atrapalhe os serviços de emergência. "Nas próximas horas, haverá um novo aumento do nível do rio", alertou o prefeito nas redes sociais.

07:03 Quebra de Barragem: Inundações Catastróficas na Polônia

Após a quebra de uma barragem na Polônia, cresce a apreensão à medida que as águas de enchente se aproximam da região do Glatzer Neiße. Vídeos de testemunhas mostram a força poderosa das águas da enchente.

06:40 Inundações na Europa: Mortes na Polônia e Romênia

A Polônia e a República Tcheca lidam com as consequências de uma enchente histórica, enquanto as condições em Baixa Áustria são precárias após chuvas pesadas. Várias vidas foram perdidas em diferentes países europeus devido às inundações: um bombeiro na Áustria, uma pessoa na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

06:12 Evacuações por Enchentes na República Tcheca

Durante as piores tempestades dos últimos anos, as águas de enchente submergiram cidades inteiras como Jesenik nos Altvatergebirge e Krnov na fronteira com a Polônia. Em Jesenik, os serviços de emergência resgataram centenas de pessoas por barco e helicóptero. Após a retirada das águas de enchente, havia risco de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros Presos em Navio de Cruzeiro em Viena

Devido aos altos níveis de água no Danúbio devido às chuvas pesadas, vários passageiros de um cruzeiro fluvial suíço estão presos em Viena. Cerca de 100 passageiros e 40 membros da tripulação do "Thurgau Prestige" não podem desembarcar, segundo a emissora suíça SRF, citando a Thurgau Travel. Os passageiros não podem deixar o navio, já que a passarela até o cais está inundada. Relatos sugerem que outros navios de cruzeiro também estão presos em Viena. As autoridades locais tomarão a decisão sobre se e quando os passageiros poderão desembarcar. O "Thurgau Prestige" havia planejado viajar de Linz para Budapeste e voltar, mas está atualmente preso em Viena.

A tempestade "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", trouxe chuva torrencial e enchentes à Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Até agora, pelo menos oito pessoas morreram.

Diante da crise de enchentes em vários países, outro país afetado é a Polônia. O prefeito de Paczkow, no sudoeste da Polônia, ordenou a evacuação imediata de distritos de baixa altitude devido à quebra de uma barragem em um reservatório construído acima da cidade.

