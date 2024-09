Às 15:21, a Polónia anuncia estado de desastre em certos territórios.

Polônia Declara Situação de Desastre para Regiões Inundadas O governo polonês, em uma reunião urgente, declarou uma situação de desastre para as áreas afetadas por inundações. Esta situação permanecerá ativa por 30 dias em partes das províncias de Baixa Silésia, Silésia e Opole. Isso permite às autoridades emitir ordens mais rigorosas, já que algumas liberdades e direitos civis estão momentaneamente restritos. Por exemplo, as autoridades podem facilmente ordenar a evacuação de locais, zonas ou instalações específicos. Eles também podem proibir as pessoas de estarem em certos lugares.

14:59 "Mais Frequentes e Intensas": Especialista em Clima Discute as Causas de Chuvas Extremas Paisagens inundadas e estradas, barragens encharcadas: uma das piores inundações em décadas está causando cenas deprimentes na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. No entanto, por que eventos de chuva extrema e riscos de enchentes estão se tornando mais comuns? A ntv questiona o especialista em enchentes Georg Johann.

14:34 Ferrovias Austríacas Ampliam Alerta de Viagem Até Quinta-Feira Devido às atuais más condições climáticas em grandes partes da Áustria, as Ferrovias Austríacas (ÖBB) ampliaram o alerta de viagem, em vigor desde 13 de setembro de 2024, até 19 de setembro de 2024. "Pedimos a todos os passageiros que adiem qualquer viagem desnecessária neste período para outra hora", escreve a ÖBB em seu site. Os bilhetes já comprados permanecem válidos até 22 de setembro.

14:19 Número de Mortes por Inundações na Europa Sobe para Onze O número de mortes por inundações em vários países, como Áustria, Polônia, Romênia e República Checa, subiu para pelo menos onze. Na Áustria, duas pessoas a mais morreram, de acordo com a polícia. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka, na região oriental de Morávia-Silésia, informou o presidente da polícia Martin Vondrasek à televisão pública Czech Television. Até agora, dez mortes haviam sido relatadas nos quatro países. As autoridades checas também relatam pelo menos oito pessoas desaparecidas.

14:04 Governo Alemão Oferece Ajuda às Vítimas de Inundações na Europa O governo alemão oferece sua ajuda às pessoas afetadas por inundações em vários países europeus. "As pessoas em nossos países vizinhos, nossos parceiros europeus e também as pessoas aqui devem saber: estamos monitorando de perto a situação e estamos prontos para ajudar", diz a porta-voz do governo Christiane Hoffmann em Berlim. A devastação em países como Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é frequentemente catastrófica. Hoffmann diz: "Vemos as imagens com horror e estamos profundamente comovidos com as notícias de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo alemão, transmitimos nossas condolências e solidariedade a todas as pessoas afetadas."

13:43 Orbán Adia Reuniões Internacionais Due à Inundações O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adiou todas as suas reuniões internacionais devido às inundações em seu país. "Devido às condições climáticas extremas e às enchentes em andamento na Hungria, adiei todas as minhas reuniões internacionais", escreve Orbán no serviço online X. Ele não fornece mais detalhes. Orbán estava programado para falar em um debate sobre o programa da presidência de seis meses do Conselho Europeu da Hungria no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O político de direita populista enfrenta frequentemente críticas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava Submersa: Inundações Levam a Rompimentos de Barragens na Terceira Maior Cidade da República Checa Devido ao sério risco de enchentes, as evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa. "Há indícios de rompimentos de barragens em vários distritos", diz o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Os moradores foram parcialmente evacuados usando botes infláveis. Estimativa-se que cerca de 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através dos rompimentos. Estão sendo feitos esforços para preencher as lacunas com pedras. Ostrava, com aproximadamente 285.000 habitantes, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade, conhecida por sua mineração e indústria, fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O trânsito ferroviário para Ostrava e além, para a Polônia, permanece completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em Bohumin, as inundações causaram falhas na rede de energia e de celular. O suprimento de água caiu em muitos lugares.

12:33 Recorde de Chuva: 450 Litros por Metro Quadrado em Cidade Checa A chuva da depressão "Anett" é enorme: desde sexta-feira, caíram 450 litros por metro quadrado em Serec, República Checa, perto da fronteira com a Polônia, explica o especialista em clima da ntv.de Oliver Scheel. Em

11:59 Enchente no Saxônia: Elba no seu Ponto Mais Alto em NeißeNa Saxônia, os níveis de água do rio Elba estão aumentando continuamente. Às 12h em Dresden, o nível estava em 5,62 metros, de acordo com o centro de controle de enchentes do estado. No domingo à noite, foi declarado o segundo estágio de alerta de enchente. Espera-se que o limite para o terceiro estágio de alarme, que é de seis metros, seja ultrapassado já na terça-feira de manhã. Em Dresden, o nível do Elba pode continuar a subir até a quarta-feira à noite, alcançando seu pico. Em Schöna, perto da fronteira com a República Tcheca, o terceiro estágio de alerta mais alto está em vigor, com um nível de água do Elba de 6,13 metros. Em Görlitz, na Neiße, também está em vigor o terceiro estágio de alerta mais alto, mas o centro de controle de enchentes prevê uma queda no nível de água em breve. O ponto mais alto do nível de água é conhecido como crista.

11:33 Mortes na Áustria: Duas Vidas LevadasNa Áustria, duas pessoas perderam a vida devido às enchentes, conforme relatado pela polícia. Um homem de 70 anos e outro de 80 anos infelizmente faleceram em suas respectivas casas em comunidades em Baixa Áustria, confirmam as autoridades. Ambos morreram afogados dentro de seus edifícios. No domingo, um bombeiro também perdeu a vida enquanto esvaziava uma adega. As condições climáticas no leste da Áustria permanecem estranhas, com chuvas intensas persistindo por vários dias. Mais de 1800 edifícios foram evacuados e numerous estradas estão fechadas devido às enchentes.

11:01 Alerta de Enchente em BreslauApós tempestades severas e enchentes no sudoeste da Polônia, a cidade de Breslau (Wrocław) na Baixa Silésia está em alerta máximo para uma onda de enchente que se aproxima. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um alerta de enchente para a cidade no rio Oder. As medidas incluem monitoramento 24 horas por dia dos diques, movimento e proteção de canais e fechamento de cruzamentos de diques, como declarou em um vídeo no Facebook. A onda de enchente é esperada para atingir Breslau na quarta-feira. Anteriormente, previsões sugerindo que Breslau não seria tão severamente afetada foram revistas, informou o prefeito. Embora a enchente não seja prevista para atingir a altura da enchente do Oder em 1997, que inundou um terço da cidade, Sutryk afirma que a infraestrutura hoje está muito melhor condicionada, com novos diques, bacias de retenção e poldres. Ele espera que a enchente não ultrapasse as defesas da cidade.

10:35 Situação Crítica no Leste da Áustria: Atualização do Governador Apesar de uma breve trégua na chuva à noite, a situação das enchentes no leste da Áustria ainda é precária. "Não acabou, continua crítica, continua dramática", diz a governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Na segunda-feira, são previstas até 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas regiões. O risco de rompimento de barragens é a principal preocupação, com autoridades alertando para o maior risco de colapso de barragens. A vida pública está praticamente paralisada, com até 200 estradas bloqueadas, mais de 1800 edifícios evacuados e muitos estudantes e crianças em idade pré-escolar ficando em casa, relata Mikl-Leitner. Cerca de 3500 casas estão Currently without power. The scope of damages remains uncertain. "Help will be provided to all flood victims," the governor promises. In recent days, some regions in Lower Austria have received up to 370 liters of rain per square meter - several times the usual monthly amount.

10:10 Nível de Alerta Dois: Níveis do Elba Continuam SubindoNa Saxônia, os níveis de água do rio Elba continuam a subir. De acordo com dados do centro de enchentes do estado, o nível em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã. Espera-se que o limite de seis metros seja ultrapassado durante o dia. A partir desse nível, está em vigor o segundo nível de alerta mais alto, o que torna possível a inundação de áreas habitadas. O segundo nível de alerta já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Tcheca, onde o nível estava em 6,09 metros. A Lausitzer Neiße perto da fronteira com a Polônia também está no segundo nível de alerta, com o nível de água em 5,56 metros, poucos centímetros abaixo do terceiro nível de alerta mais alto. A rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada por motivos de segurança, conforme informado por um porta-voz da polícia. O nível de alerta para a etapa 2 aqui é de 4,80 metros.

09:49 Enchentes Recordes na República Tcheca: Homem Afogado em Águas de EnchenteA primeira morte confirmada por enchentes na República Tcheca foi relatada. As autoridades também estão procurando pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem infelizmente afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntál na região de Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Os desaparecidos incluem três pessoas que foram arrastadas em um carro perto de Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník. Nenhum sinal do veículo foi encontrado. Os outros foram arrastados em vários cursos de água, incluindo o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso perto da fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, descreveu as enchentes como uma "enxurrada secular", denotando que ela ocorre estatisticamente uma vez por século no mesmo lugar. Anteriormente, foram relatadas mortes por enchentes de outros países da UE (ver entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Cai no Rio Neiße em GörlitzUma mulher caiu no rio Neiße enquanto inspecionava seu nível em Görlitz. Relatórios iniciais das autoridades locais sugerem que ela escorregou na beira do rio perto do Parkhotel Merkur e caiu na água. Ela nadou aproximadamente 700 metros rio abaixo antes de conseguir sair da água perto da barragem de Vierradmer. Ela está atualmente recebendo tratamento por hipotermia em uma clínica próxima.

09:00 THW se Preparando para Prevenção de Inundações no Elba e OderA Agência Técnica de Socorro (THW) está se preparando para potenciais inundações no leste da Alemanha. O diretor da THW, Fritz-Helge Voss, afirmou no "Morgenmagazin" da ZDF que estão se preparando para enviar equipes maiores para os rios Elba e Oder. Voss aconselha as pessoas nas áreas afetadas a estocarem suprimentos de emergência. De acordo com Voss, embora as condições climáticas extremas ainda não tenham ocorrido, a Alemanha permanece vulnerável. Os rios Elba, Neiße e Oder são projetados para inundar na próxima semana. No fim de semana, a THW enviou 140 pessoal para a Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss enfatiza a necessidade de preparação e investimento em equipamentos necessários, chamando esses gastos de "custos de adaptação climática".

08:43 Governo da Polônia Considera Estado de EmergênciaO primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência do gabinete polonês às 9h da manhã de segunda-feira, em resposta às enchentes severas nas regiões sudoeste da Polônia. Tusk preparou um decreto para estado de emergência, que requer aprovação do gabinete. Chuvas persistentes no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, levaram a enchentes extensas, especialmente afetando Nysa na região de Opole. O Glatzer Neiße, um afluente do Oder, inundou o pronto-socorro do hospital de Nysa durante a noite, forçando a evacuação de 33 pacientes.

08:15 Situação de Inundações na BavieraA situação de enchentes na Baviera permanece precária, com mais chuva prevista. Relatórios da polícia indicam que as condições nas áreas afetadas permaneceram as mesmas durante a noite. No entanto, não há alívio à vista: de acordo com o Serviço de Notícias de Inundações, os níveis de água aumentarão novamente com a previsão de chuva no início da semana. O HND prevê que os níveis de água no Danúbio em Passau, Vils em Vilshofen e Isar em Munique aumentarão. A situação é prevista para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) projeta chuvas consistentes dos Alpes à planície, com volumes de chuva previstos de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em alguns locais.

07:32 Enchentes Persistem na República ChecaNão há alívio para aqueles afetados por enchentes e inundações na República Checa. A onda de enchentes de março (Morava) alcançou Litovel, cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, submergindowhole entire ruas da cidade, de acordo com a agência de notícias CTK. As autoridades locais em Litovel emitiram alertas sobre aumentos adicionais nos níveis de água nas próximas horas.

07:03 Quebra de Barragem e Enchentes subsequentes na PolôniaA Polônia enfrenta crescentes preocupações após uma quebra de barragem, à medida que enchentes catastróficas ameaçam a região ao redor do Glatzer Neiße. Vídeos mostram a força das águas da enchente.

06:40 Número de Mortes Aumenta por Enchentes na EuropaA Polônia e a República Checa lidam com as consequências de enchentes que equivalem a um século, e a situação em Baixa Áustria está em crise após chuvas pesadas. Várias fatalidades foram relatadas em países europeus devido a enchentes: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

06:12 Evacuações Necessárias devido a Enchentes na República ChecaTempestades históricas causaram enchentes nas cidades checas como Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník e Krnov na fronteira com a Polônia no fim de semana. Em Jeseník, os serviços de emergência foram forçados a resgatar centenas de pessoas de barco e helicóptero durante as enchentes. Após a água recuar, havia preocupações com deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em VienaEnchentes severas no Danúbio devido a chuvas pesadas deixaram passageiros de cruzeiro presos em Viena. Cerca de 100 passageiros e membros da tripulação no "Thurgau Prestige" não conseguem desembarcar devido à passarela submersa entre o navio e o cais. As autoridades locais decidirão quando e se os passageiros poderão desembarcar, e os passageiros foram informados de que podem ficar presos até pelo menos terça-feira, de acordo com a emissora suíça SRF. O "Thurgau Prestige" está programado para navegar de Linz para Budapeste e voltar, mas está atualmente parado em Viena.

A ciclone tropical "Anett", reconhecida globalmente como "Boris", desceu chuvas bíblicas e enchentes sobre a Polônia, República Checa, Áustria e Romênia. Infelizmente, pelo menos oito vidas foram perdidas até agora.

