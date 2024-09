Às 12:33, um número sem precedentes de 420 litros de chuva foi registrado em um local da República Checa.

Chuva Gigantesca da Depressão "Anett": Desde sexta-feira, 450 litros de chuva por metro quadrado caíram em Serec, na fronteira da República Checa com a Polônia, devido à depressão "Anett". De acordo com o especialista em clima da ntv.de, Oliver Scheel, esta é a maior precipitação registrada recentemente. Em Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land liderou com um total de 320 litros de chuva em apenas quatro dias. Na Áustria, as áreas ao redor de St. Pölten e Lilienfeld registraram 364 e 369 litros, respectivamente. Viena registrou 279 litros, mas os equipamentos pararam de funcionar, então os números exatos não estão disponíveis no momento. Katowice, na Polônia, teve a maior precipitação, com 200 litros, segundo os relatórios.

12:25: Mortes por Inundações na Romênia Aumentam para Seis: O número de mortos pelas chuvas fortes e inundações na região dos Cárpatos, na Romênia, subiu para seis. Regiões como Galati, Vaslui e Iași foram severamente atingidas. Cerca de 300 pessoas precisaram ser evacuadas, enquanto cerca de 6.000 casas rurais sofreram danos devido às inundações. A maioria das vítimas era de idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível de alerta máximo para inundações permanecerá ativo até o meio-dia, com vilas remotas e moradores em telhados sendo os mais afetados pelas águas das inundações.

11:59: Rio Elba Inunda Saxônia: No estado alemão da Saxônia, o rio Elba continua a subir, com o nível da água em Dresden alcançando 5,62 metros pela manhã de segunda-feira, de acordo com o centro de controle de enchentes do estado. Um segundo nível de alerta de enchente foi acionado na noite de domingo, e a marca do terceiro nível de alerta (6 metros) é esperada para ser ultrapassada na terça-feira de manhã. O nível máximo da água do rio Elba em Dresden pode continuar a aumentar até a quarta-feira à noite, com possibilidade de pico durante esse período. Na fronteira germano-tcheca, o nível da água em Schönau já está acima do terceiro nível de alerta (6,13 metros), mas o centro de controle de enchentes espera uma queda no nível da água em Görlitz.

11:33: Duas Pessoas Mortas na Áustria por Inundações: As autoridades austríacas relataram a morte de duas pessoas devido às inundações. Um homem de 70 anos e outro de 80 anos morreram dentro de suas casas em regiões de Baixa Áustria. No domingo, um bombeiro também morreu enquanto respondia a um pedido de drenagem de porão. Devido à chuva prolongada, as circunstâncias extraordinárias persistiram na Áustria oriental, levando à evacuação de mais de 1.800 edifícios e ao fechamento de numerosas rodovias.

11:01: Situação de Emergência por Inundações em Breslau: Após tempestades severas e inundações no sudoeste da Polônia, Breslau (Wrocław) na Baixa Silésia declarou situação de emergência por inundações. O prefeito Jacek Sutryk detalhou medidas como monitoramento 24 horas por dia dos diques, controle dos canais e fechamento das passagens dos diques para combater a onda de enchente esperada, que deve atingir Breslau na quarta-feira. As previsões anteriores que afirmavam que a cidade não sofreria enchentes severas foram revistas pelo prefeito, que enfatiza que a atual infraestrutura da cidade é significativamente melhor do que na enchente do Oder em 1997.

10:35: Governadora da Áustria sobre a Situação de Enchentes: Apesar de uma breve chuva durante a noite, a situação de enchentes no leste da Áustria permanece crítica, de acordo com a governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Até 80 litros de chuva por metro quadrado são esperados regionalmente na segunda-feira. A estabilidade dos represamentos é uma preocupação importante, já que as autoridades alertam para alto risco de rompimento. Uma grande parte da vida pública está em pausa, com mais de 200 rodovias fechadas, 1.800 edifícios evacuados e muitos estudantes e crianças de jardim de infância ficando em casa. Cerca de 3.500 lares estão sem energia elétrica no momento. Os danos ainda não foram estimados, mas a governadora garante ajuda para as vítimas das enchentes. Regiões experimentaram até 370 litros de chuva por metro quadrado - centenas de vezes a quantidade média mensal.

10:10: Níveis do Rio Elba Aproximando do Estágio Crítico TrêsOs níveis da água do rio Elba na Saxônia estão aumentando. De acordo com os dados do centro de controle de enchentes do estado, o nível em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã, com previsão de atingir a marca de seis metros mais tarde no dia, acionando o estágio de alerta três. Este estágio pode levar ao alagamento de áreas habitadas. O estágio de alerta três já foi alcançado na estação de medição em Schöna perto da fronteira com a Tchequia, com um nível de 6,09 metros. O mesmo estágio é observado no Lusatian Neisse perto de Görlitz na fronteira com a Polônia, onde o nível estava em 5,56 metros, poucos centímetros abaixo do estágio de alerta quatro. Uma parte da rodovia federal B99 em Görlitz foi fechada por razões de segurança, como confirmou um porta-voz da polícia. O nível de alerta para o estágio três aqui é de 4,80 metros.

09:49: Inundações Século na República Tcheca: Homem Morre em Águas de Inundação

09:17 Mulher Cai no Rio Neiße em Görlitz

Uma mulher caiu no rio Neiße enquanto verificava o nível da água em Görlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, a mulher escorregou na beira da água perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela foi levada cerca de 700 metros a jusante antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmuhle. Ela está atualmente sendo tratada em um hospital para hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações em Grande Escala no Elba e Oder

A Agência Federal Alemã para Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para os rios Elba e Oder, se necessário", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no ZDF "Morning Magazine". Voss aconselha as pessoas nas áreas afetadas a se prepararem com um suprimento de emergência pequeno. Voss nota que a Alemanha ainda espera pelas condições climáticas extremas correspondentes e tem tido sorte até agora. No entanto, espera-se que os rios Elba, Neiße e Oder cheguem ao pico de enchente nesta semana. No fim de semana, a THW tinha cerca de 140 funcionários destacados na Baviera e na Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss destaca que esta é a quarta situação de enchente importante na Alemanha este ano, enfatizando a necessidade de estar preparado e investir em equipamentos. "No final das contas, esses são custos de adaptação ao clima", diz Voss.

08:43 Reunião do Gabinete Polonês Discute Estado de Desastre

Diante dos danos causados pelas enchentes no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete na segunda-feira de manhã. Ele preparou um decreto declarando estado de desastre, que deve ser aprovado pelo gabinete. Chuva persistente no sudoeste da Polônia, ao longo da fronteira com a República Checa, levou a enchentes. A cidade de Nysa, na região de Opole, foi particularmente afetada durante a noite, com as águas da enchente do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, entrando na sala de emergência do hospital local, como relatou a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera: Mais Chuva e Níveis de Água em Elevação Previstos

A situação das enchentes na Baviera permanece tensa em algumas áreas, com previsão de mais chuva. A situação nas regiões afetadas não mudou significativamente durante a noite, de acordo com a polícia. Ainda não há sinal de alívio: o Serviço de Notícias de Inundações (HND) espera que os níveis de água aumentem novamente com a chuva que marca o início da semana. Entre outros, o HND espera que os níveis do Danúbio em Passau, do Vils em Vilshofen e do Isar em Munique aumentem novamente. A situação deve se acalmar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a frente, com possibilidade de chuvas generalizadas de 40 a 70 litros por metro quadrado, até 90 em áreas paradas.

07:32 República Checa: Sem Alívio – Níveis de Água Continuam a Subir

Não há alívio à vista para as áreas de enchentes e inundações na República Checa. A onda de enchente do rio March (Morava) chegou a Litovel, cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, ondewhole streets were underwater, as reported by the CTK news agency. The authorities of the town with nearly 10,000 inhabitants appeal to the population not to obstruct the emergency services. "We expect a further increase in the water level of the river in the next few hours," the mayor warns on social media.

07:03 Quebra de Barragem: Inundações Catastróficas na Polônia

Após o rompimento de uma barragem na Polônia, as regiões vizinhas, como Glatzer Neisse, enfrentam ameaça iminente das incontroláveis águas de enchente. Imagens captaram a força bruta das águas de enchente.

06:40 Desastre de Inundações na Europa: Vítimas na Polônia e Romênia

A Polônia e a República Checa lidam com as consequências de uma enchente de proporções bíblicas, enquanto a Baixa Áustria enfrenta uma situação crítica devido à chuva excessiva. Vários países da UE relataram mortes devido às inundações: um bombeiro na Áustria, um residente na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

06:12 Evacuações de Emergência por Enchentes na República Checa

Chuva torrencial no fim de semana fez com que rios em cidades como Jesenik nas Montanhas Altvater e Krnov na fronteira com a Polônia transbordassem. Em Jesenik, os serviços de emergência tiveram que resgatar centenas de pessoas de barco e helicóptero. Após a água baixar, deslizamentos de terra representaram uma ameaça assustadora em várias áreas.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em Viena

Devido aos níveis elevados do Danúbio devido à chuva intensa, os passageiros de um navio de cruzeiro suíço não podem desembarcar em Viena. Cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes estão confinados no "Thurgau Prestige", que está amarrado à margem. Como informado pela emissora suíça SRF e pela Thurgau Travel, os hóspedes do navio não podem desembarcar devido a uma passarela inundada que liga ao cais. Fontes noticiosas sugerem que outros navios de cruzeiro também estão retidos em Viena. As autoridades locais determinarão quando os passageiros poderão sair do navio. Os passageiros indicam que podem precisar ficar a bordo até pelo menos terça-feira. Inicialmente, o "Thurgau Prestige" estava programado para navegar de Linz para Budapeste e regressar, mas agora está preso em Viena.

A tempestade "Anett", frequentemente referida como "Boris", provocou chuvas intensas e inundações na Polónia, República Checa, Áustria e Roménia. Pelo menos oito vidas já foram perdidas.

Em resposta à chuva devastadora causada pela depressão "Anett", também conhecida como "Boris", a Baviera, uma região da Alemanha, foi alertada para potenciais aumentos dos níveis de água e mais chuva. De acordo com o Hochwasser-Nachrichtendienst (HND), os níveis de água do Danúbio em Passau, a Vils em Vilshofen e o Isar em Munique podem aumentar novamente. A situação é esperada para se acalmar gradualmente a partir de quarta-feira.

