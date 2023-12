Destaques da história

Arthur Ashe: O maior ícone negro do desporto americano?

Arthur Ashe ganhou três títulos de Grand Slam

Primeiro afro-americano a conseguir o feito de ganhar um slam

Morreu aos 49 anos, em 1993, de doença relacionada com a SIDA, na sequência de uma transfusão de sangue infetado

O court do estádio de Flushing Meadows foi batizado em sua honra

O principal campo do estádio de Flushing Meadows, onde se realiza o Open dos Estados Unidos, foi batizado em sua honra, uma impressionante estátua de Ashe adorna o recinto e o Arthur Ashe Kids' Day é uma festa anual brilhante que dá início à quinzena do último Grand Slam da época.

Michelle Obama foi a convidada de honra em 2013, enquanto Bradley Cooper, Carmelo Anthony, Justin Bieber e Will Ferrell fizeram parte de uma lista eclética de celebridades ao longo dos anos.

A viúva de Ashe, Jeanne Moutoussamy Ashe, fez do trabalho da sua vida garantir que a memória do seu falecido marido fosse preservada para as gerações futuras e o apoio presidencial é a cereja no topo do bolo.

"Sinto-me muito orgulhosa pelo facto de o nome de Arthur ter sido erguido para crianças que não faziam ideia de quem ele era", disse ela ao programa Open Court da CNN em 2013.

"Foi uma grande honra. Nasci e cresci na zona sul de Chicago, tal como a Sra. Obama, por isso, estar aqui sentada ao lado dela com as suas filhas foi muito divertido.

"E o facto de ela apoiar tanto o Centro de Aprendizagem Arthur Ashe e o legado de Arthur. Acho que não podíamos ter pedido uma situação melhor naquele dia, foi simplesmente maravilhoso."

Moutoussamy Ashe estava a partilhar as suas experiências com a antiga estrela americana da Taça Davis, James Blake, que se retirou do ATP Tour em 2013.

Blake disse-lhe que Ashe foi o seu ídolo e a sua inspiração enquanto crescia.

"Sendo um afro-americano a jogar ténis, o seu impacto em mim foi grande e eu queria seguir as suas pisadas, sendo alguém que foi para a universidade e teve uma grande influência no mundo", afirmou.

O impacto de que Blake fala foi muito além dos limites estreitos do desporto profissional.

Ashe disse uma vez uma frase famosa: "Não quero ser recordada pelos meus feitos no ténis" e Moutoussamy Ashe fez o seu melhor para promover o seu desejo.

"O jogo de ténis deu-lhe uma plataforma para falar sobre as questões que lhe interessavam tanto", afirmou.

"Penso que ele foi um modelo para muitas crianças e é por isso que é tão importante promover o seu legado atualmente.

"Não queremos que uma geração inteira de crianças de hoje e das gerações vindouras não saiba que ele era mais do que um jogador de ténis."

Nascido em 1943, Ashe foi criado no Sul segregado de Richmond, na Virgínia, e testou pela primeira vez os seus dotes de tenista num parque infantil exclusivo para negros na cidade.

Desenvolveu o seu talento no liceu e ganhou uma bolsa de ténis para a Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA) em 1963, tornando-se nesse ano o primeiro afro-americano a representar os Estados Unidos na Taça Davis.

Membro do Corpo de Treino de Oficiais da Reserva (ROTC), Ashe acabou por ser obrigado a cumprir o serviço militar e passou três anos na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, ascendendo ao posto de segundo tenente.

Ashe ainda era um oficial em serviço quando ganhou o seu primeiro título do Grand Slam no Open dos Estados Unidos de 1968, o primeiro da Era Aberta em que os profissionais também podiam competir.

"Ele não foi apenas o primeiro homem afro-americano a ganhar o Open dos EUA, mas foi também o primeiro período americano a ganhar o Open dos EUA, porque o Open dos EUA só começou em 1968", sublinha Moutoussamy Ashe.

Ashe foi dispensado do exército em 1969 e, depois de ganhar o seu segundo título do Grand Slam no Open da Austrália de 1970, tornou-se profissional.

Um proeminente apoiante do movimento americano dos direitos civis, os princípios políticos de Ashe foram postos à prova quando lhe foi negado um visto pelo governo do apartheid da África do Sul para competir no Open nacional no final desse ano.

Ashe fez campanha para que a África do Sul fosse excluída da Federação Internacional de Ténis mas, apesar de as suas exigências não terem sido satisfeitas, acabou por receber um visto para competir no Open da África do Sul de 1973, sendo o primeiro homem negro a fazê-lo.

Ashe continuou a falar contra o regime do apartheid e, depois de Nelson Mandela ter sido libertado após ter cumprido 27 anos de prisão, a estrela do ténis regressou à África do Sul em 1991 como membro de uma delegação de 31 pessoas para observar as profundas mudanças políticas no país.

Encontrou-se várias vezes com Mandela e observou modestamente: "Comparada com o sacrifício de Mandela, a minha própria vida tem sido quase de autoindulgência. Quando penso nele, os meus próprios esforços políticos parecem insignificantes".

Mas outros discordam. Andrew Young, antigo embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, disse uma vez uma frase famosa sobre Ashe: "Ele pegou no fardo da raça e usou-o como um manto de dignidade."

Young, um pastor que se tornou um importante político, presidiu ao casamento de Ashe com Jeanne em 1977, depois de se terem conhecido num evento de caridade apenas seis meses antes, onde Moutoussamy Ashe estava presente como fotógrafo.

Ashe era então tricampeão de singulares do Grand Slam, tendo batido o cabeça de série Jimmy Connors numa épica final de Wimbledon em 1975, mas esta viria a ser a sua última final, uma vez que as lesões e a doença acabaram por ter consequências.

O mundo ficou chocado em 1979, quando o super-fit Ashe sofreu um ataque cardíaco e foi submetido a uma operação de bypass.

Estava pronto para regressar ao circuito de ténis quando surgiram novas complicações e foi forçado a anunciar a sua retirada, fazendo-o de forma tipicamente fastidiosa.

"Tinha cerca de 30 cartas que tinha escrito individualmente a pessoas, contratos que tinha, promessas e compromissos que tinha com pessoas, escreveu-lhes pessoalmente e disse: 'Vou reformar-me e quero que sejam os primeiros a saber'", recordou Moutoussamy Ashe.

Quando se reformou, assumiu o cargo de capitão da equipa dos Estados Unidos da Taça Davis, mas em 1983 teve de se submeter a uma segunda operação ao coração em Nova Iorque.

Foi durante esta operação que Ashe terá contraído o vírus HIV através de transfusões de sangue infetado.

Soube do diagnóstico em 1988, após outro susto de saúde, mas para bem da sua filha adotiva de dois anos, Camera, Ashe e a sua mulher mantiveram a doença em segredo.

Só em 1992 é que se viu forçado a tornar a doença pública e, fiel aos seus ideais, começou a fazer campanha para desmistificar os mitos sobre a SIDA e a forma como é contraída.

Fundou a Arthur Ashe Foundation for the Defeat of Aids para dar continuidade ao trabalho de um instituto que tinha criado para promover a saúde pública.

Ashe completou o seu livro de memórias, "Days of Grace", pouco antes da sua morte, a 6 de fevereiro de 1993, devido a uma pneumonia relacionada com a SIDA.

Para Blake, o livro foi uma inspiração. Assim que li "Days of Grace", foi sempre a minha resposta à pergunta "Qual é o teu livro preferido de todos os tempos?

Young oficiou o funeral de Ashe em Richmond, que contou com a presença de milhares de pessoas. Ele foi enterrado ao lado de sua mãe, Mattie, que morreu em 1950 quando ele tinha apenas seis anos de idade.

Mais tarde, no ano em que morreu, Ashe foi condecorado postumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade pelo Presidente Bill Clinton.

Foi a primeira de uma série de honras de alto nível em reconhecimento de um homem verdadeiramente notável, mas para a sua viúva, que carrega a sua tocha há tantos anos, é o seu impacto nas comunidades e na geração mais jovem que é tão importante.

"Penso que, se Arthur estivesse aqui hoje, promoveria o ténis a nível das bases, fazendo a metáfora de que o ténis não é apenas um desporto, mas, mais importante ainda, uma profissão que pode conseguir uma bolsa de estudo para a faculdade", afirmou.

Outros, como Blake e Mal Washington, seguiram as pisadas de Ashe no lado masculino do jogo, mas Moutoussamy Ashe está igualmente encantada com o impacto que as irmãs Williams tiveram no desporto afro-americano.

"Venus e Serena, estou muito orgulhosa do que ambas estão a fazer. A Venus tem os seus desafios, mas está a levar a sua vida para a frente e continua muito envolvida no jogo de ténis sempre que pode.

"Penso que a Serena tem estado em grande forma, não só no ténis, mas também como pessoa, durante este US Open", acrescentou, reflectindo sobre a 17ª coroa de singulares do Grand Slam da carreira da número 1 mundial.

Moutoussamy Ashe espera que o Arthur Ashe Learning Center, que contém uma grande quantidade de fotografias e objectos de recordação recolhidos ao longo da vida de Ashe, possa encontrar uma casa permanente.

"É muito importante que não só a geração atual, mas também as gerações vindouras o compreendam como mais do que um atleta, como mais do que um doente, como mais do que um estudante e um treinador.

"Que compreendam a importância de ser um ser humano completo, que pode não ser um grande campeão, mas se for um ser humano completo, pode fazer praticamente tudo para ter sucesso na vida."

O próprio Ashe é o exemplo perfeito disso, lutando contra as suas origens modestas e uma corrente subjacente de preconceito para alcançar a mais alta honra que pode ser concedida a um indivíduo nos Estados Unidos.

"O racismo não é uma desculpa para não se fazer o melhor que se pode", disse Ashe e ele é um testemunho eloquente da verdade das suas palavras.

